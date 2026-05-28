हीरो सुपर स्प्लेडर XTEC 2.0 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.​​86,500

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0 को ₹ 86,500 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया है. इस अपडेटेड कम्यूटर मोटरसाइकिल में दिखने में कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ-साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. यह मोटरसाइकिल हीरो के लोकप्रिय 125cc प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है, जिस पर ग्लैमर और एक्स्ट्रीम 125R जैसे मॉडल्स भी बने हैं.

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दिखने के मामले में, सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0 को नए डुअल-टोन ग्राफ़िक्स, अपडेटेड XTEC 2.0 ब्रांडिंग, एक 3D एम्बलम, रिम टेप और एक सिलाई वाली डुअल-टेक्सचर सीट के ज़रिए एक नया स्टाइल मिला है. वहीं, यह मोटरसाइकिल पाँच रंगों में उपलब्ध है – ग्लॉसी ब्लैक, कैंडी ब्लेज़िंग रेड, मैट एक्सेस ग्रे, मैट नेक्सस ब्लू और मैंट ब्राउन.

इक्विपमेंट की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ एक अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसके अलावा, हीरो ने इस मोटरसाइकिल में हैज़र्ड लाइट्स भी लगाई हैं, जिससे अचानक आने वाली इमरजेंसी या गाड़ी खराब होने की स्थिति में सुरक्षा और विज़िबिलिटी बढ़ जाती है. आखिर में, इसमें सुविधा के लिए एक इंजन किल स्विच भी दिया गया है.



सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0 में वही 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7,500rpm पर 10.7bhp और 6,000rpm पर 10.6Nm की ताकत बनाता है. हालाँकि, हीरो अब 72kmpl की बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी का दावा कर रही है, जबकि पिछले सुपर स्प्लेंडर XTEC का माइलेज 68kmpl था यह एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन (APFI) सिस्टम और i3S आइडियल स्टॉप-स्टार्ट फ़ीचर की वजह से संभव हो पाया है.