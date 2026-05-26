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भारत में होंडा एडवेंचर 160 का डिज़ाइन पेटेंट हुआ

अगर इसे लॉन्च किया जाता है, तो यह एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 को टक्कर दे सकती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 26, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • होंडा ADV 160 के डिज़ाइन का भारत में पेटेंट कराया गया
  • 157cc लिक्विड-कूल्ड इंजन पर चलती है
  • 16 bhp और 14.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है

होंडा ने भारत में ADV 160 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. यह कदम ब्रांड द्वारा देश में WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और एयरब्लेड मैक्सी-स्कूटर का पेटेंट कराने के कुछ ही समय बाद उठाया गया है.

 

वैश्विक स्तर पर, एडवेंचर 160 को पारंपरिक मैक्सी-स्कूटर के मुकाबले एक ज़्यादा मज़बूत विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. इसके डिज़ाइन में एक ऊंची विंडस्क्रीन, शार्प बॉडीवर्क, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप और सेमी-ब्लॉक पैटर्न वाले टायर शामिल हैं.

Honda ADV 160 Design Patented 2

एडवेंचर 160 में 157cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 16 bhp की ताकत और 14.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस जुपिटर 125 को दो नए रंग मिले

 

सस्पेंशन का काम 31 mm के टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और दो रियर शॉक्स द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग सेटअप में ABS के साथ 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और एक रियर ड्रम ब्रेक शामिल है. यह स्कूटर 14-इंच के फ्रंट व्हील और 13-इंच के रियर व्हील पर चलता है.

Honda ADV 160 Design Patented 1

आयामों की बात करें तो, ADV 160 का व्हीलबेस 1,323 mm है, जबकि सीट की ऊंचाई 780 mm है. इस स्कूटर का वज़न 133 kg है, और इसके फ्यूल टैंक की क्षमता लगभग 8 लीटर है.

 

इस स्टेज पर, होंडा ने सिर्फ़ स्कूटर के डिज़ाइन का पेटेंट करवाया है, जो शायद उसकी रेगुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की कोशिश का ही एक हिस्सा हो. हालाँकि, अगर होंडा यहाँ ADV 160 को लॉन्च करने का फ़ैसला करती है, तो वह एक ऐसे खास सेगमेंट में एंट्री करेगी जहाँ अभी बहुत कम ऑप्शन मौजूद हैं. फ़िलहाल, भारत में 150cc से ज़्यादा की कैटेगरी में यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 ही कुछ ऐसे अंडरबोन-स्टाइल स्कूटर हैं जो इस सेगमेंट में उपलब्ध हैं.

 

इसके अलावा, भारत में प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट धीरे-धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगा है, और ADV 160 संभावित रूप से होंडा को अपनी मौजूदगी मज़बूत करने में मदद कर सकता है.

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