अल्ट्रावायलेट X-47 का नया बेस वैरिएंट ₹2.49 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 25, 2026
हाइलाइट्स
- नई X-47 के बेस वैरिएंट की कीमत ₹2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है
- यह ओरिजिनल वेरिएंट से ₹15,000 सस्ता है
- इसमें अल्ट्रावॉयलेट की हाइपरसेंस रडार टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है
अल्ट्रॉवायलेट ने भारत में एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट पेश करके अपनी X-47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाइनअप का विस्तार किया है. इस नए वर्जन को सीधे तौर पर X-47 नाम दिया गया है और इसकी कीमत रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह X-47 ओरिजनल से रु.15,000 सस्ती है; X-47 ओरिजनल पहले बेस वेरिएंट था और इसकी मौजूदा कीमत रु.2.64 लाख (एक्स-शोरूम) है.
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X-47 के नए बेस वेरिएंट और इसके बाकी हाई-स्पेक वर्ज़न्स के बीच सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि इसमें अल्ट्रॉवायलेट की हाइपरसेंस रडार टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है. X-47 के लॉन्च के समय पेश किए गए इस सिस्टम में रडार-आधारित राइडर-असिस्टेंस फ़ीचर्स का एक सेट शामिल है, जैसे कि ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, पीछे से टक्कर की चेतावनी, लेन बदलने में मदद और ओवरटेक करने की चेतावनी आदि.
रडार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स किट को हटाकर, अल्टॉवायलेट उन खरीदारों को X-47 दे पाएगी जो इसकी परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग के लिए इसे चाहते हैं, लेकिन रडार सिस्टम की जटिलता और ज़्यादा कीमत नहीं चाहते. वहीं, रडार सिस्टम से जुड़े न होने वाले बाकी सभी फीचर्स बेस X-47 में मिलते रहेंगे.
नए बेस ट्रिम के आने के साथ, X-47 रेंज में अब कुल 6 वेरिएंट हो गए हैं. कीमत कम होने के बावजूद, यह मोटरसाइकिल मैकेनिकल तौर पर बाकी लाइनअप जैसी ही है. पावरट्रेन के लिए, इसमें वही 27kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 7.1 kWh के बैटरी पैक से जुड़ी है. कंपनी का दावा है कि यह 145kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है, 2.8 सेकंड में 0 से 60kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी IDC रेंज 211km है.
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