भारत में नॉर्टन मैनक्स आर के लॉन्च की पुष्टि हुई
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 15, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में नॉर्टन मैनक्स आर 2026 के अंत में लॉन्च होगी
- नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड की लॉन्चिंग में मैनक्स आर सुपरबाइक सबसे आगे रहेगी
- इसके बाद भारत में निर्मित नॉर्टन एटलस लॉन्च की जाएगी
टीवीएस मोटर कंपनी के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर को भारत में "बहुत जल्द" लॉन्च करेगी, कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. कार एंड बाइक इस समय स्पेन में नॉर्टन मैनक्स आर की राइडिंग कर रही है, और भारत में मैनक्स आर के लॉन्च की योजनाओं के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, टीवीएस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है.
यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में नॉर्टन मैनक्स आर की कीमतें, वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन की घोषणा हुई
भारत में नॉर्टन मैनक्स आर की कीमतें
भारत में मैनएक्स R की कीमतें लॉन्च होने के बाद घोषित की जाएंगी, लेकिन नार्टन मोटरसाइकिल ने पहले ही ब्रिटेन की कीमतें घोषित कर दी हैं, जिसमें मौजूदा विनिमय दरों के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 20,250 पाउंड (लगभग रु.26 लाख) है. भारत में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी और डुकाटी पानिगाले V4 और बीएमडब्ल्यू S 1000 RR जैसी प्रतिद्वंद्वी मोटरसाइकिलों से कम होंगी.
नॉर्टन मैनक्स आर वी4 इंजन
नॉर्टन मैनक्स आर में नया 1,200 सीसी, 72-डिग्री वी4 इंजन लगा है जो 11,500 आरपीएम पर 206 बीएचपी की ताकत और 9,000 आरपीएम पर 130 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. 4 वेरिएंट में उपलब्ध मैनक्स आर को इस साल के अंत में ब्रांड लॉन्च के साथ ही भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है.
1,200 सीसी का नॉर्टन वी4 इंजन भारत में टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा होसुर स्थित अपने कारखाने में निर्मित किया जाता है. वी4 इंजन संभवतः भारत में निर्मित सबसे परिष्कृत और उच्च-प्रदर्शन वाले मोटरसाइकिल इंजनों में से एक है. हालांकि वी4 इंजन भारत में निर्मित होता है, लेकिन वाल्वट्रेन, इंजन कवर और अन्य कई पुर्जे आयात किए जाते हैं. मैनक्स आर को नॉर्टन के यूके स्थित सोलिहुल कारखाने में अंतिम रूप दिया जाता है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा ब्रांड को फिर से तैयार करने के बाद स्थापित किया गया था.
नॉर्टन मोटरसाइकिल इंडिया ब्रांड लॉन्च
भारत में, नॉर्टन ब्रांड की लॉन्चिंग मैनक्स आर सुपरबाइक की लॉन्चिंग के साथ होने की उम्मीद है. रणनीति एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण पर आधारित होगी, जिसमें सबसे पहले भारत के लिए मैनक्स आर की घोषणा की जाएगी, उसके बाद नॉर्टन एटलस मिडिलवेट और फिर संभवतः इंजन क्षमता और सादगी के मामले में निचले क्रम के अन्य मॉडलों की घोषणा की जाएगी.
नॉर्टन मोटरसाइकिल्स एक प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड है, और अगर यह भविष्य में एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में भी कदम रखे, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, जिसका लक्ष्य भारत जैसे उच्च-मात्रा वाले बाजारों के साथ-साथ विदेशों में भी इस सेगमेंट में बढ़ती रुचि को पूरा करना होगा.
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