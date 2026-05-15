भारत में नॉर्टन मैनक्स आर के लॉन्च की पुष्टि हुई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजयामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में नॉर्टन मैनक्स आर के लॉन्च की पुष्टि हुई

टीवीएस मोटर कंपनी के अनुसार, ब्रांड की प्रमुख वी4 इंजन वाली सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर, बहुत जल्द भारत में लॉन्च की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में नॉर्टन मैनक्स आर 2026 के अंत में लॉन्च होगी
  • नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड की लॉन्चिंग में मैनक्स आर सुपरबाइक सबसे आगे रहेगी
  • इसके बाद भारत में निर्मित नॉर्टन एटलस लॉन्च की जाएगी

टीवीएस मोटर कंपनी के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर को भारत में "बहुत जल्द" लॉन्च करेगी, कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. कार एंड बाइक इस समय स्पेन में नॉर्टन मैनक्स आर की राइडिंग कर रही है, और भारत में मैनक्स आर के लॉन्च की योजनाओं के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, टीवीएस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है.

 

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में नॉर्टन मैनक्स आर की कीमतें, वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन की घोषणा हुई

Norton Manx R m2

भारत में नॉर्टन मैनक्स आर की कीमतें

भारत में मैनएक्स R की कीमतें लॉन्च होने के बाद घोषित की जाएंगी, लेकिन नार्टन मोटरसाइकिल ने पहले ही ब्रिटेन की कीमतें घोषित कर दी हैं, जिसमें मौजूदा विनिमय दरों के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 20,250 पाउंड (लगभग रु.26 लाख) है. भारत में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी और डुकाटी पानिगाले V4 और बीएमडब्ल्यू S 1000 RR जैसी प्रतिद्वंद्वी मोटरसाइकिलों से कम होंगी.

Norton Manx R

नॉर्टन मैनक्स आर वी4 इंजन

नॉर्टन मैनक्स आर में नया 1,200 सीसी, 72-डिग्री वी4 इंजन लगा है जो 11,500 आरपीएम पर 206 बीएचपी की ताकत और 9,000 आरपीएम पर 130 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. 4 वेरिएंट में उपलब्ध मैनक्स आर को इस साल के अंत में ब्रांड लॉन्च के साथ ही भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है.

Norton Manx R m1

1,200 सीसी का नॉर्टन वी4 इंजन भारत में टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा होसुर स्थित अपने कारखाने में निर्मित किया जाता है. वी4 इंजन संभवतः भारत में निर्मित सबसे परिष्कृत और उच्च-प्रदर्शन वाले मोटरसाइकिल इंजनों में से एक है. हालांकि वी4 इंजन भारत में निर्मित होता है, लेकिन वाल्वट्रेन, इंजन कवर और अन्य कई पुर्जे आयात किए जाते हैं. मैनक्स आर को नॉर्टन के यूके स्थित सोलिहुल कारखाने में अंतिम रूप दिया जाता है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा ब्रांड को फिर से तैयार करने के बाद स्थापित किया गया था.

Norton Manx R 1

नॉर्टन मोटरसाइकिल इंडिया ब्रांड लॉन्च

भारत में, नॉर्टन ब्रांड की लॉन्चिंग मैनक्स आर सुपरबाइक की लॉन्चिंग के साथ होने की उम्मीद है. रणनीति एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण पर आधारित होगी, जिसमें सबसे पहले भारत के लिए मैनक्स आर की घोषणा की जाएगी, उसके बाद नॉर्टन एटलस मिडिलवेट और फिर संभवतः इंजन क्षमता और सादगी के मामले में निचले क्रम के अन्य मॉडलों की घोषणा की जाएगी.

 

नॉर्टन मोटरसाइकिल्स एक प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड है, और अगर यह भविष्य में एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में भी कदम रखे, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, जिसका लक्ष्य भारत जैसे उच्च-मात्रा वाले बाजारों के साथ-साथ विदेशों में भी इस सेगमेंट में बढ़ती रुचि को पूरा करना होगा.

# Norton Manx R India launch# Norton Manx R India price# Bikes# Two Wheelers# Auto Industry# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,455 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Camo Adventure A | 28,029 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.21 लाख
    ₹ 13,898/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2013 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz | 65,374 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 1,14,746 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.61 लाख
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • यामाहा की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ब्राजील में यामाहा R15 और यामाहा R3 के विशेष वैरिएंड मॉडल लॉन्च किए गए हैं.
    यामाहा R15 और R3 के 70 एनिवर्सरी एडिशन विदेशों में हुए लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और नई होंडा एनएक्स500 दोनों में अब ऑटोमैटिक क्लच का विकल्प मिलता है – हालांकि दोनों में थोड़ी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन इन ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर व्हीकल्स की कीमतों में भी काफी अंतर है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS बनाम होंडा NX500 की खासियतों की तुलना
  • कंपनी वित्त वर्ष 2027 में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी,
    टीवीएस मोटर कंपनी निर्माण में 15 लाख वाहनों की करेगी वृद्धि
  • BMW मोटरराड के वैश्विक सीईओ मार्कस फ्लैश ने नई बीएमडब्ल्यू R20 की लगभग निर्माण के लिए तैयार यूनिट्स की झलक दिखाई है.
    BMW मोटरराड के सीईओ ने नई R20 क्रूज़र के बारे में संकेत दिया
  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • यामाहा की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ब्राजील में यामाहा R15 और यामाहा R3 के विशेष वैरिएंड मॉडल लॉन्च किए गए हैं.
    यामाहा R15 और R3 के 70 एनिवर्सरी एडिशन विदेशों में हुए लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और नई होंडा एनएक्स500 दोनों में अब ऑटोमैटिक क्लच का विकल्प मिलता है – हालांकि दोनों में थोड़ी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन इन ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर व्हीकल्स की कीमतों में भी काफी अंतर है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS बनाम होंडा NX500 की खासियतों की तुलना
  • कंपनी वित्त वर्ष 2027 में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी,
    टीवीएस मोटर कंपनी निर्माण में 15 लाख वाहनों की करेगी वृद्धि
  • BMW मोटरराड के वैश्विक सीईओ मार्कस फ्लैश ने नई बीएमडब्ल्यू R20 की लगभग निर्माण के लिए तैयार यूनिट्स की झलक दिखाई है.
    BMW मोटरराड के सीईओ ने नई R20 क्रूज़र के बारे में संकेत दिया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में नॉर्टन मैनक्स आर के लॉन्च की पुष्टि हुई