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भारत में बजाज एडवेंचर मोटरसाइकिल की टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक, 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद

स्पाई तस्वीरों के दौरान देखा गया यह टेस्ट मॉडल डुअल-स्पोर्ट डिज़ाइन जैसा दिखता है और ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 1, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसका लॉन्च 2027 की पहली तिमाही तक होने की संभावना है
  • संभावना है कि यह अपना पावरट्रेन पल्सर N250 के साथ साझा करेगा
  • इसमें लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, 19/17-इंच व्हील सेटअप और डुअल-पर्पस टायर दिए गए हैं

ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो, एडवेंचर मोटरसाइकिल के बढ़ते ट्रेंड वाले सेगमेंट में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित एंट्री पर काम कर रही है. भारतीय सड़कों पर एक भारी-भरकम कवर वाली टेस्ट बाइक देखी गई है, जो इस बात का सबसे साफ़ संकेत है कि यह ब्रांड एक नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल डेवलप कर रहा है.

 

यह भी पढ़ें: कीवे के भारत में आने वाले पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में 14-इंच के पहियों के साथ मिलेगा ABS का सपोर्ट, जून में होगा लॉन्च

 

पहली नज़र में, यह मोटरसाइकिल एक खास मकसद से बनाई गई डुअल-स्पोर्ट बाइक की सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करती है. इसमें एक ऊँचा, चोंच जैसा दिखने वाला फ्रंट फेंडर, एक पतला और सीधा फ्यूल टैंक, और एक लंबी, सिंगल-पीस सीट है जिसे सड़क पर आराम और ऑफ-रोड पर आसानी से चलने, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. जहाँ इसका अगला हिस्सा पूरी तरह से नया दिखता है, वहीं पिछला हिस्सा पल्सर के जाने-पहचाने डिज़ाइन की झलक दिखाता है, जिसमें स्प्लिट LED टेललाइट सेटअप भी शामिल है. ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट इसकी मज़बूत और एडवेंचर के लिए तैयार छवि को और भी ज़्यादा उभारता है.

Bajaj adventure bike upcoming carandbike edited 2

इसके बेस में डुअल-स्पोर्ट का झुकाव दिखता है; इस टेस्टिंग मॉडल में लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन लगा था—आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ लिंकेज वाला मोनोशॉक दिया गया है. इसमें स्पोक व्हील्स लगे हैं, जो देखने में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के लगते हैं—यह सेटअप टूरिंग और हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंग के लिए काफी पसंद किया जाता है.

 

हालांकि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स या साइकिल पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि इंजन केसिंग से पता चलता है कि इस बाइक में पल्सर N250 से लिया गया 250cc का सिंगल-सिलेंडर मोटर हो सकता है, जिसे एक अलग ट्यूनिंग के साथ इस्तेमाल किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि इस टेस्ट बाइक को पल्सर N250 के साथ देखा गया था, जिससे इस बात की और पुष्टि होती है कि दोनों में एक ही पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है. पल्सर N250 का मोटर 24.1bhp और 21.5 Nm की पावर देने में सक्षम है, जो आने वाली डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल के लिए भी एक अंदाज़न आंकड़ा हो सकता है.

Bajaj adventure bike upcoming carandbike edited 1

टेस्टिंग मॉडल के अनुपात और आकार-प्रकार को देखते हुए, ऐसा लगता है कि यह मोटरसाइकिल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है. अगर ऐसा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बजाज 2026 के आखिर तक या 2027 की पहली तिमाही में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कर देगा. सेगमेंट के हिसाब से देखें, तो यह आने वाली मोटरसाइकिल हीरो एक्सपल्स 210 या फिर ज़्यादा प्रीमियम और दमदार KTM 390 एंड्यूरो सेगमेंट को टक्कर दे सकती है.

 

सोर्स

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