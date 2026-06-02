2026 बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.30 लाख

बजाज ऑटो ने भारत में 2026 एवेंजर स्ट्रीट 220 को रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल को चुपचाप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जोड़ दिया गया है. इसके साथ ही, एवेंजर रेंज में स्ट्रीट 220 बैज की वापसी हो गई है; इसे अप्रैल 2020 में उत्सर्जन नियमों के कारण बंद कर दिया गया था.

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मैकेनिकल तौर पर, एवेंजर स्ट्रीट 220, क्रूज़ 220 जैसी ही है. इसमें 220cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,500rpm पर 19bhp की ताकत और 7,000rpm पर 17.6Nm का पीक टॉर्क बनाता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

दोनों मॉडल्स के बीच मुख्य अंतर उनके डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स में हैं. एवेंजर स्ट्रीट 220 में एक नीचे की ओर सेट किया गया हैंडलबार है, जिसका मकसद राइडिंग के लिए ज़्यादा दमदार और शहरी माहौल के हिसाब से आरामदायक पोज़िशन देना है. क्रूज़ 220 के विपरीत, इसमें पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट नहीं है, और इसमें लगी ऊँची विंडशील्ड की जगह एक छोटी सी फ़्लाइस्क्रीन लगाई गई है.

देखने में, स्ट्रीट 220 अपने ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट की वजह से ज़्यादा डार्क और स्पोर्टी लुक देती है. बजाज इस मोटरसाइकिल को दो कलर स्कीम में पेश कर रही है — इबॉनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड.

इस मॉडल को फिर से पेश करने के साथ ही, बजाजj ने एवेंजर लाइनअप को एक बार फिर से व्यवस्थित कर दिया है. एवेंजर स्ट्रीट 160 को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में एवेंजर क्रूज़ 220 और नई एवेंजर स्ट्रीट 220 ही एकमात्र क्रूज़ मोटरसाइकिलें बची हैं.