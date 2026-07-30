ये हैं भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी मोटरसाइकिलें

बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज शुरू होने के साथ मिलने वाली आज़ादी का मतलब है अपनी पहली मोटरसाइकिल मिलना. चाहे रोज़ाना आने-जाने के लिए हो, भीड़-भाड़ वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने के लिए हो या बस ज़्यादा आज़ादी के लिए, बाइक जल्द ही कॉलेज लाइफ़ का एक अहम हिस्सा बन सकती है.

लेकिन यह तय करना हमेशा आसान नहीं होता कि कौन सी बाइक चुनी जाए. आम तौर पर स्टूडेंट्स स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और फीचर्स से आकर्षित होते हैं, जबकि माता-पिता सुरक्षा, भरोसेमंदता, फ्यूल इकॉनमी और ओनरशिप की लागत पर ध्यान देते हैं. कॉलेज के लिए सबसे अच्छी मोटरसाइकिल वही है जिसमें इन दोनों का सही तालमेल हो.

अच्छी बात यह है कि भारतीय बाज़ार में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जो ठीक यही काम करते हैं. स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर्स और फेयर्ड मोटरसाइकिलों से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली और एडवेंचर के लिए तैयार बाइक्स तक, यहाँ कुछ बेहतरीन बाइक्स दी गई हैं जिन पर कॉलेज के छात्र—और उनके माता-पिता—2026 में विचार कर सकते हैं.

1. यामाहा MT-15 V2/यामाहा R15 V4

अगर आप ऐसे राइडर हैं जो ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो शानदार दिखे, प्रीमियम महसूस हो और जिसमें रोमांचक राइड के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस हो, तो यामाहा MT-15 V2 और R15 V4 आपकी शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए.

MT-15 एक स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल है जो शहर के ट्रैफ़िक में बहुत आसानी से चलती है. यह हल्की और फुर्तीली है, और इसे चलाना आसान है, जिससे रोज़ाना का सफ़र मज़ेदार बन जाता है. वहीं, R15 V4 उन राइडर्स के लिए है जिन्हें स्पोर्टबाइक पसंद हैं और जो ऐसी बाइक चाहते हैं जो देखने और चलाने में छोटी सुपरस्पोर्ट जैसी लगे.

दोनों मोटरसाइकिलों में यामाहा का 155cc, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें वैरिएबल वॉल्व ऑक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. दोनों बाइक्स में 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड मोटर है, जो 18.1 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क देती है.

ये बाइक्स युवा राइडर्स के बीच इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि इनमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा तालमेल है. MT-15 अपनी शानदार हैंडलिंग और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. R15 V4 में ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स हैं, जो सच में एक स्पोर्टी राइडिंग अनुभव देते हैं. लेकिन लंबी कद-काठी वाले राइडर्स के लिए दोनों बाइक्स थोड़ी तंग लग सकती हैं, और R15 की राइडिंग पोजीशन ऐसी है कि ट्रैफिक में लंबे समय तक गाड़ी चलाना शायद आरामदायक न हो.

2. केटीएम ड्यूक 200 / ड्यूक 250

केटीएम ड्यूक सालों से अनगिनत कॉलेज स्टूडेंट्स की पसंदीदा मोटरसाइकिल रही है, और इसकी वजह समझना आसान है. इसका लुक और आवाज़ दोनों ही ज़बरदस्त हैं, और इसकी परफ़ॉर्मेंस ऐसी है कि जब भी आप थ्रॉटल घुमाते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

ड्यूक 200 और ड्यूक 250 दोनों ही प्रीमियम स्ट्रीटफाइटर कैटेगरी की बाइक्स हैं. ड्यूक 200 उन राइडर्स के लिए बेहतरीन है जो परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रख रहे हैं, वहीं ड्यूक 250 में पावर और टॉर्क का अच्छा-खासा उछाल मिलता है, जिससे यह उन राइडर्स के लिए बेहतर हो जाती है जो अक्सर हाईवे पर बाइक चलाते हैं.

ड्यूक 200 में 199.5cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 24.6 bhp की ताकत और 19.3 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ड्यूक 250 में 249cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 30.5 bhp की ताकत और 25 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों ही बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

लेकिन ड्यूक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आंकड़ों से कहीं बेहतर परफॉर्म करती है. यह मोड़ों पर आपको कॉन्फिडेंस देती है और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करती है. इसका मॉडर्न TFT डिस्प्ले और हाई-एंड इक्विपमेंट भी इसके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ, इसका हार्ड सस्पेंशन सेटअप खराब सड़कों और गड्ढों पर थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग सकता है.

3. बजाज पल्सर NS200 / पल्सर N160

लेकिन हर कॉलेज स्टूडेंट अपनी मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता और यहीं पर बजाज पल्सर रेंज आज भी सबसे आगे है. NS200 और N160 कीमत, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में बेहतरीन वैल्यू देती हैं.

NS200 उन राइडर्स के लिए है जो बेहतर परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं. इसमें लिक्विड-कूल्ड 199.5cc का इंजन है जो 24.1 bhp की ताकत और 18.74 Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे तेज़ बाइक्स में से एक बन जाती है. N160 का अप्रोच थोड़ी अलग है; यह रिफाइनमेंट और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी पर ज़्यादा ध्यान देती है. इसके 164.82cc एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन से 15.7 bhp की ताकत और 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है.

पल्सर NS200 और N160 रोज़ाना आने-जाने के लिए काफ़ी आरामदायक हैं, वीकेंड राइड्स के लिए इनमें ज़बरदस्त पावर है और ये खरीदने में भी काफ़ी किफायती हैं. बस एक कमी यह है कि कुछ नए राइवल्स की तुलना में, जो ज़्यादा मॉडर्न फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी देते हैं, NS200 कुछ मामलों में अब पुरानी लगने लगती हैं.

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी/आरटीआर 200 4वी

अपाचे RTR सीरीज़ की युवा राइडर्स के बीच हमेशा से ज़बरदस्त फ़ैन फ़ॉलोइंग रही है और इसके नए वर्ज़न भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

दोनों मोटरसाइकिलें 'परफॉर्मेंस कम्यूटर' कैटेगरी में आती हैं, जो प्रैक्टिकैलिटी और मज़े का बेहतरीन मेल हैं. RTR 160 4V में 159.7cc का ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 17.4 bhp की ताकत और 14.8 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि RTR 200 4V में 197.75cc का ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 20.5 bhp की ताकत और 17.25 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

अपाचे रेंज की खासियत यह है कि टीवीएस ने इन मोटरसाइकिलों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है. वैरिएंट के आधार पर, आपको राइडिंग मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं—ऐसे फीचर्स जो पहले बहुत महंगी मोटरसाइकिलों में ही मिलते थे.

सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों अपाचे को चलाने में मज़ा आता है. ये अच्छी तरह हैंडल होती हैं, आरामदायक राइड देती हैं और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद मोटरसाइकिल हैं, साथ ही वीकेंड की राइड के लिए भी मज़ेदार हैं. हालाँकि, कुछ राइडर्स को लग सकता है कि इंजन का रिफ़ाइनमेंट लेवल सबसे स्मूद जापानी विकल्पों के मुकाबले थोड़ा कम है, खासकर ज़्यादा रेव्स पर

5. हीरो एक्सपल्स 200 4V

अगर आपको शहर की चिकनी सड़कों के बजाय अनजान रास्तों पर घूमना पसंद है, तो हीरो एक्सपल्स 200 4V उन सबसे दिलचस्प मोटरसाइकिलों में से एक है जिन्हें आप खरीद सकते हैं. एक्सपल्स एक डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल है जिसे खराब रास्तों और पगडंडियों पर आसानी से चलाने के लिए बनाया गया है, जो इस लिस्ट की ज़्यादातर बाइक्स से अलग है. इसमें 199.6cc का ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 18.9 bhp की पावर और 17.35 Nm का टॉर्क देता है.

एक्सपल्स की सबसे बड़ी खूबी इसकी वर्सटैलिटी (हर तरह के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होना) है. यह रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक है और खराब रास्तों और पगडंडियों पर इसे चलाना आसान है. लेकिन अगर आप ज़्यादातर समय हाईवे पर बिताते हैं, तो आपको शायद थोड़ी और परफ़ॉर्मेंस की कमी महसूस हो सकती है, खासकर तेज़ रफ़्तार पर.

6. रॉयल एनफील्ड हंटर 350

हंटर 350 इस बात का सबूत है कि मज़ेदार होने के लिए मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती. यह रॉयल एनफील्ड के सबसे सफल प्रोडक्ट्स में से एक बन गई है क्योंकि इसमें रेट्रो लुक और रोज़ाना इस्तेमाल की सुविधा का बेहतरीन तालमेल है.

349cc के एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन से चलने वाली हंटर, 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का टॉर्क बनाता है. इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आरामदेह और आसान होती है. इसे बहुत तेज़ रफ़्तार के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर राइड मज़ेदार लगे.

हंटर के बारे में स्टूडेंट्स को जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वह है इसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकने वाला एहसास. यह ज़्यादातर दूसरी रॉयल एनफ़ील्ड बाइक्स के मुकाबले हल्की और संभालने में आसान है, फिर भी इसमें ब्रांड की खास पहचान और सड़क पर दमदार मौजूदगी बनी हुई है. और हालिया अपडेट में रियर सस्पेंशन को बेहतर बनाने के बाद, इसकी राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है. इसमें बस एक ही कमी है - इसके LED हेडलैंप की खराब परफॉर्मेंस, जिसमें न तो ज़्यादा रोशनी है और न ही रोशनी का फैलाव अच्छा है.

7. होंडा हॉर्नेट 2.0

कभी-कभी, सबसे अच्छी मोटरसाइकिल वही होती है जो हर सुबह आसानी से स्टार्ट हो जाए, जिसकी देख-भाल में कम खर्च हो और जो बिना किसी परेशानी के अपना काम करे. होंडा हॉर्नेट 2.0 ठीक यही सब कर सकती है.

हॉर्नेट में 184.4cc का एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 16.8 bhp की ताकत और 15.9 Nm का टॉर्क बनाता है. भले ही यह इस लिस्ट की सबसे पावरफुल बाइक न हो, लेकिन यह चलाने में बहुत स्मूथ और शानदार अनुभव देती है, जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही है.

हॉर्नेट की स्पोर्टी स्टाइलिंग, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी मुख्य खूबियां हैं, जो इसे लंबे समय के लिए एक समझदारी भरा विकल्प बनाती हैं. इसका बेहतरीन इंजन इसकी खासियत को और बढ़ाता है. हालांकि, कुछ खरीदारों को इसकी फ़ीचर लिस्ट उतनी अच्छी न लगे जितनी कि इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स की है, जो इसी कीमत पर कनेक्टिविटी फ़ीचर्स और ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं.