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बिगिविंग शोरूम पर होंडा CB500 की बुकिंग शुरू, जल्द ही होगी लॉन्च

होंडा CB500, भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली बड़ी-बोर वाली सिंगल-सिलेंडर बाइक होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • होंडा बिगविंग डीलरशिप पर ₹25,000 में बुकिंग शुरू हो गई है
  • इसमें 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 27.7bhp की ताकत और 43.3Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसे फेस्टिव सीज़न के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है; यह तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी

कभी ज़्यादा क्षमता वाली सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों की बहुत मांग थी, लेकिन अब भारतीय बाज़ार में ये कम ही मिलती हैं. आज खरीदारों के पास आसानी से उपलब्ध 350cc वाले विकल्पों और पैरेलल-ट्विन 650cc वाले मॉडल्स के बीच चुनने का ही विकल्प है. रॉयल एनफ़ील्ड के पास क्लासिक 500, बुलेट 500 और बुलेट ट्रायल्स 500 जैसे मॉडल थे, लेकिन कुछ ज्ञात कारणों से उन्हें बंद कर दिया गया. हालाँकि, हाल के वर्षों में हालात बदले हैं क्योंकि मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी में बदलाव आ रहा है.

 

यह भी पढ़ें: Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

2026 Honda CB 500 m4

इस बदलाव और कमी को देखते हुए, होंडा ने नई CB500 के साथ एक मौका पहचाना है. यह हाल ही में पेश की गई रेट्रो रोडस्टर बाइक है, जो ट्विन-सिलेंडर मशीनों की जटिलता और ज़्यादा वज़न के बिना, बड़े-डिस्प्लेसमेंट वाले सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली बाइक की सादगी और खासियत देने का वादा करती है. त्योहारों के मौसम में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है, और इससे पहले ही होंडा ने पूरे भारत में अपनी BigWing डीलरशिप पर ₹25,000 की टोकन राशि के साथ CB500 की बुकिंग शुरू कर दी है.

2026 Honda CB 500 m18

CB350 रेंज से ऊपर की कैटेगरी में आने वाली यह नई रेट्रो रोडस्टर, ग्लोबल नज़रिए से भी पूरी तरह से नई मशीन है. इसका मकसद बाइक के शौकीनों को पैरेलल-ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर स्विच किए बिना, ज़्यादा आरामदायक और टॉर्क पर फ़ोकस करने वाला विकल्प देना है. CB500 होंडा की पहली बड़ी क्षमता वाली सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल है जिसे भारत में बनाया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा.

2026 Honda CB 500 m7

अगर इंजन की बात करें, तो CB500 में 501cc का एयर/ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 27.7bhp की पावर और 43.3Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ पांच-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है. भले ही बाइक के इंजन साइज़ के हिसाब से इसकी पावर के आंकड़े बहुत आकर्षक न लगें, लेकिन इसका मुख्य फोकस लो-एंड टॉर्क और शानदार एग्जॉस्ट साउंड पर है. यह मोटरसाइकिल उन खरीदारों को ज़्यादा पसंद आएगी जो परफॉर्मेंस के बजाय ऐसी बाइक चाहते हैं जो आराम से चले और जिसमें ज़बरदस्त टॉर्क मिले.

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CB500 का डिज़ाइन CB350 का ही एक बेहतर वर्जन है और यह देखने में अच्छी लगती है. इसमें ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील्स, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और बड़े फ्यूल टैंक जैसे प्रीमियम हार्डवेयर दिए गए हैं. CB350 की तरह ही, CB500 से भी मज़बूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन इंजीनियरिंग और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी की उम्मीद है. यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स में आएगी, हालांकि होंडा ने अभी तक वेरिएंट के हिसाब से सभी फीचर्स की पूरी लिस्ट नहीं बताई है.

2026 Honda CB 500 m6

भारत के रेट्रो मोटरसाइकिल सेगमेंट में CB500 एक दिलचस्प जगह पर है. इंजन क्षमता (डिस्प्लेसमेंट) के मामले में यह होंडा CB350, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 350 जैसी मोटरसाइकिलों से ऊपर है, लेकिन इसका असली मुकाबला 650cc मिडिलवेट सेगमेंट की मोटरसाइकिलों (जैसे रॉयल एनफील्ड 650 ट्वींस) से होगा. साथ ही, BSA स्क्रैंबलर 650 भी इसकी टक्कर में होगी, क्योंकि यह मार्केट में मौजूद एकमात्र दूसरी सिंगल-सिलेंडर, बड़े बोर वाली मोटरसाइकिल है.

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