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रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 50,000 यूनिट्स के निर्माण का पार किया

यह उपलब्धि कंपनी की होसकोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहली यूनिट के निकलने के तीन साल से भी कम समय में हासिल हुई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • होसकोटे फैसिलिटी में अगस्त 2023 में प्रोडक्शन शुरू हुआ
  • तीसरी पीढ़ी को अक्टूबर 2025 में नए फ़ीचर अपडेट मिले
  • इलेक्ट्रिक स्कूटर की मौजूदा कीमत रु.1.55 लाख है

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी 'रिवर मोबिलिटी' ने घोषणा की है कि कर्नाटक के होसकोटे में उसकी प्रोडक्शन लाइन से 50,000वां 'इंडी' (Indie) इलेक्ट्रिक स्कूटर बनकर निकला है. कंपनी ने 25 अगस्त, 2023 को 'इंडी' का प्रोडक्शन शुरू किया था, यानी इस माइलस्टोन तक पहुँचने में उसे तीन साल से भी कम समय लगा है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन आया सामने, मिल सकती है स्वैपेबल बैटरी

River Indie Web 56

'इंडी' (Indie) रिवर का एकमात्र प्रोडक्ट बना हुआ है और मार्केट में आने के बाद से इसने लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. अक्टूबर 2025 में 'जेन 3' (Gen 3) वर्शन के लॉन्च के साथ इस स्कूटर को अपना लेटेस्ट अपडेट मिला.

 

तीसरी पीढ़ी के अपडेट के साथ, रिवर ने नए टायर, नए डिज़ाइन वाला इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और बेहतर स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी पेश की है. इस अपडेट में हिल-होल्ड असिस्ट भी जोड़ा गया है, और रिवर का कहना है कि ग्राहकों के फ़ीडबैक के आधार पर स्कूटर की राइडिंग डायनामिक्स को बेहतर बनाया गया है. खरीदार अभी पांच बाहरी रंगों में से चुन सकते हैं, जिनमें सभी में कंट्रास्टिंग ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं.

River Indie Web 21

इंडी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी प्रैक्टिकैलिटी है. इसमें सीट के नीचे 43 लीटर का स्टोरेज और साथ में 12 लीटर का ग्लव बॉक्स मिलता है, जो इसे भारत में बिकने वाले सबसे ज़्यादा जगह वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाता है.

 

इंडी में 4 kWh का बैटरी पैक और 9 bhp की ताकत देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. कंपनी का दावा है कि इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 163 km है और टॉप स्पीड 90 kmph है। कंपनी के अनुसार, 750W के चार्जर से बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में पांच घंटे लगते हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है.

River Indie Web 15

रिवर ने फरवरी 2023 में 'इंडी' के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एंट्री की और उसी साल बाद में होसकोटे में अपनी 1,20,000 स्क्वेयर फ़ीट की फ़ैसिलिटी में प्रोडक्शन शुरू किया. इस प्लांट में ऑटोमेटेड व्हीकल और बैटरी पैक असेंबली लाइनें हैं और इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता लगभग एक लाख यूनिट है.

 

रु.1.55 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली रिवर इंडी का मुकाबला इस सेगमेंट में बजाज चेतक, एथर रिज़्टा, टीवीएस आईक्यूब और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से है.

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