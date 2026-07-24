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होंडा रीबेल 300 और रीबेल 500 से पर्दा उठा; दोनों को भारत में ही बनाया जाएगा

दुनिया भर में मशहूर रीबेल 300, होंडा के पोर्टफोलियो में एक नई पेशकश होगी और इसे लोकल लेवल पर बनाया जाएगा. वहीं, रीबेल 500, जो पहले भारत में CBU के तौर पर बिकती थी, अब CKD रूट से बेची जाएगी, जिससे यह ज़्यादा सस्ती हो जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 24, 2026

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हाइलाइट्स

  • होंडा रीबेल 300 की कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए इसे स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा
  • रीबेल 300 में 286cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 30 bhp की ताकत और 27.4 Nm का टॉर्क बनाता है
  • रीबेल 500 को भी स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाज़ार के लिए होंडा रेबेल 300 को पेश करके अपने प्रीमियम टू-व्हीलर पोर्टफोलियो को बढ़ाने का ऐलान किया है. यह मोटरसाइकिल भारतीय बाज़ार में होंडा की मिनिमलिस्ट बॉबर-इंस्पायर्ड क्रूज़र स्टाइलिंग लेकर आती है और इसकी कीमत को किफायती रखने के लिए इसे यहीं बनाया जाएगा. एक किफायती प्रीमियम क्रूज़र के तौर पर, रेबेल 300 का मक़सद मिड-कैपेसिटी रेट्रो मोटरसाइकिल सेगमेंट में मौजूद लोकप्रिय मॉडल्स को टक्कर देना है. हालांकि अभी इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन होंडा ने बताया है कि कीमतें FY2027 से पहले घोषित कर दी जाएंगी.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले होंडा ADV 160 से पर्दा उठा

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 7

रीबेल 300 अपने इंटरनेशनल डिज़ाइन को बनाए रखती है, जिसमें लो-स्लंग, स्ट्रिप्ड-बैक बॉबर लुक है. इसके आगे की तरफ़ काले केसिंग में गोल LED हेडलैंप लगा है, जबकि तराशा हुआ फ़्यूल टैंक, काले रंग का इंजन, कटे हुए फेंडर और मोटे टायर मोटरसाइकिल को मस्कुलर लुक देते हैं. साइड प्रोफ़ाइल में इसकी नीची सीट और मिनिमलिस्ट टेल सेक्शन का दबदबा है, जिससे रीबेल को एक साफ़-सुथरा और सिंपल लुक मिलता है.

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 4

होंडा ने इस मोटरसाइकिल में 16-इंच के काले अलॉय व्हील, छोटा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ एग्जॉस्ट, चौड़े हैंडलबार और कम ऊंचाई वाली राइडर सीट दी है. इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग में क्लासिक क्रूज़र और मॉडर्न लुक का मेल है, जो रीबेल 300 को सबसे अलग बनाता है. ट्यूबुलर स्टील फ्रेम पर बनी इस बाइक में आगे की तरफ 41 mm के टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 296 mm और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक है, साथ ही इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS भी मिलता है. इसकी सीट की ऊंचाई 690 mm है, फ्यूल टैंक 11.2 लीटर का है और इसका कर्ब वेट 191 kg है.

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 2

होंडा रीबेल 300 में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 30 bhp की ताकत और 27.4 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स और होंडा का असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है, जिससे शहर में स्मूद परफॉर्मेंस और हाईवे पर आराम से क्रूज़िंग का अनुभव मिलता है. यह मोटरसाइकिल दो वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड और E-क्लच - में उपलब्ध होगी.

 

मुकाबले की बात करें तो होंडा रीबेल 300 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 42 जैसी बाइक्स से होगा.

Honda Rebel 500 unveiled india carandbike 2

इसके अलावा, होंडा ने रीबेल 500 का लोकल लेवल पर बना वर्जन भी दिखाया. पहले यह CBU मॉडल के तौर पर मिलती थी और इसकी कीमत ज़्यादा थी, जिससे खरीदार इसे खरीदने से हिचकिचाते थे. रीबेल 300 की तरह, 500 भी दो वैरिएंट्स - स्टैंडर्ड और E-क्लच - में मिलेगी. हालांकि अभी कीमतें नहीं बताई गई हैं, लेकिन लोकल लेवल पर बनने की वजह से इसकी कीमत काफी कम होने की उम्मीद है.

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