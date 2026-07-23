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बजाज पल्सर 125-160 cc रेंज को मिलेंगे बदलाव

अगले छह हफ़्तों में, बजाज ऑटो 125 cc और 160 cc पल्सर सेगमेंट में 10 "काफ़ी नई मोटरसाइकिलें" लॉन्च करने की योजना बना रहा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • अगले छह हफ़्तों में 10 अपडेटेड मोटरसाइकिलें आने की उम्मीद है
  • अगस्त 2026 से अपडेटेड पल्सर मॉडल आने की उम्मीद है
  • बजाज ने तिमाही के अच्छे नतीजे दिखाए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स सेगमेंट में 50% की बढ़ोतरी हुई है

बजाज ऑटो अपनी पल्सर मोटरसाइकिल रेंज (125-160 cc सेगमेंट) को अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जबकि कंपनी ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दर्ज की है. Q1FY2027 में बजाज ऑटो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट सालाना आधार पर 46% बढ़कर ₹3,225.63 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 65% बढ़कर ₹21,688.8 करोड़ हो गया. कुल मिलाकर, कंपनी ने Q1FY2027 के दौरान कुल गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 29% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे बिक्री का आंकड़ा रिकॉर्ड 14.4 लाख यूनिट तक पहुंच गया.

 

यह भी पढ़ें: 25 अगस्त के बाद बनीं रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स में मिलेगा मुफ़्त गियर पोज़िशन इंडिकेटर

 

बजाज ऑटो के जॉइंट MD राकेश शर्मा ने कहा कि घरेलू मोटरसाइकिल से होने वाली कमाई में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी हुई है. इसमें स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट का बड़ा हाथ रहा, जिसकी रिटेल बिक्री बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ी. पल्सर, एवेंजर और डोमिनार ब्रांड की बिक्री में दो अंकों की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल स्पोर्ट्स सेगमेंट में लगभग 50% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि आगे चलकर बजाज ऑटो 125-160 cc पल्सर रेंज में और अपग्रेड करने की योजना बना रही है.

 

अपडेटेड मोटरसाइकिलें अगस्त 2026 से बाज़ार में आएंगी

2026 Bajaj Pulsar 150 launched gets LED headlight new colours 2

शर्मा ने कहा, "पिछले साल नवंबर में हमने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि कोविड के बाद जिन प्रोडक्ट्स ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मार्केट-शेयर बढ़ाने में मदद की थी, वे अब अपनी लाइफ-साइकिल के आखिर में सुस्ती दिखाने लगे थे." उन्होंने आगे कहा कि अगले छह हफ़्तों में 125 cc और 160 cc पल्सर सेगमेंट में 10 "काफी हद तक नई मोटरसाइकिलें" लॉन्च की जाएंगी, जिससे पोर्टफोलियो में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

 

शर्मा ने कहा, "अक्टूबर में त्योहारों के मौसम तक हमारे पास पूरी तरह से नया और अपग्रेडेड पोर्टफोलियो होगा. इसका कुछ हिस्सा पहले ही बाज़ार में आ चुका है, जबकि बाकी प्रोडक्ट अगस्त से आने शुरू हो जाएंगे."

Bajaj Pulsar NS 160 Static 2

केटीएम और ट्रायम्फ ब्रांड्स की ज़बरदस्त ग्रोथ जारी रही; जून तिमाही में घरेलू रेवेन्यू में साल-दर-साल 60% की बढ़ोतरी हुई. बजाज ऑटो ने इस परफॉर्मेंस का श्रेय दोनों ब्रांड्स की 350 cc मोटरसाइकिल रेंज की भारी मांग और नई ट्रायम्फ ट्रैकर 400 के लॉन्च को दिया. कंपनी ने अपने केटीएम-ट्रायम्फ डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार 90 से ज़्यादा शहरों में किया, जिससे पूरे भारत में प्रीमियम मोटरसाइकिल के क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और मज़बूत हुई.

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