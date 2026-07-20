भारत में 150cc, 200cc और 350cc बाइक्स: 2026 में आपको कौन सा इंजन सेगमेंट चुनना चाहिए?

पिछले पांच सालों में भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में काफ़ी बदलाव आए हैं. हालांकि कुल बिक्री में 100-125cc मोटरसाइकिल का दबदबा बना हुआ है, लेकिन 150cc, 200cc और 350cc सेगमेंट में भी काफ़ी हलचल रही है. खरीदार अब सिर्फ़ माइलेज के आधार पर मोटरसाइकिल नहीं चुन रहे हैं, बल्कि वे परफ़ॉर्मेंस, टूरिंग क्षमता, टेक्नोलॉजी, आराम और दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं.

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लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, तो इतने सारे ऑप्शन में से क्या उसे 150cc की कम्यूटर बाइक, 200cc की ऑल-राउंडर बाइक या 350cc की प्रीमियम मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है; यह पूरी तरह से आपकी राइडिंग स्टाइल, रोज़ाना के इस्तेमाल, बजट और लंबे समय की उम्मीदों पर निर्भर करता है. इसे आसान बनाने के लिए, यहाँ बताया गया है कि 2026 में हर सेगमेंट में क्या-क्या मिलता है.

150cc सेगमेंट: रोज़ाना आने-जाने के लिए बेहतरीन विकल्प

सालों से, 150cc क्लास भारत में बेसिक कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करने के लिए लोगों की पसंदीदा पसंद रही है. इसमें शहर में चलाने और कभी-कभार हाईवे ट्रिप के लिए ज़रूरी परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ अच्छा माइलेज भी मिलता है. आज की मोटरसाइकिलें पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स से लैस हैं; कुछ में TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, जबकि ABS और LED लाइटिंग अब आम बात हो गई है.

अगर आप रोज़ाना 25-70 km गाड़ी चलाते हैं और ज़्यादातर समय शहर के ट्रैफ़िक में गुज़रता है, तो 150cc की मोटरसाइकिल सबसे सही विकल्प है. इस मामले में माइलेज एक अहम बात है और उसके बाद मेंटेनेंस का खर्च भी मायने रखता है. इस सेगमेंट की मोटरसाइकिलें हल्की, चलाने और मेंटेन करने में आसान और किफ़ायती इंश्योरेंस वाली होनी चाहिए. दूसरी ओर, पहाड़ी रास्तों (घाटों) पर ये बाइक कमज़ोर लग सकती हैं, ओवरटेक करने के लिए पहले से सोचना पड़ता है और तेज़ रफ़्तार पर ये ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट नहीं होतीं.

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तीन सबसे लोकप्रिय 150cc बाइक्स दी गई हैं जिन पर विचार किया जा सकता है:

हीरो एक्स्ट्रीम 160R 4V

हीरो एक्स्ट्रीम 160R 4V ने 150-160cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बाइक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. इसमें 163.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 16.6bhp की ताकत बनाता है. यह शहर के ट्रैफ़िक में चलाने में आसान और हल्की होने के साथ-साथ ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस भी देती है. इसकी शानदार स्टाइलिंग, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और हीरो का बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V

अपाचे RTR 160 4V अपनी परफॉर्मेंस, फुर्ती और टेक्नोलॉजी के शानदार कॉम्बिनेशन की वजह से अपने सेगमेंट की बेहतरीन मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है. लगभग 17.3 bhp की पावर देने वाली यह बाइक अपनी क्लास की सबसे दमदार मोटरसाइकिलों में से एक है. राइड मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स उन लोगों को खास तौर पर पसंद आते हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहते हैं.

यामाहा FZ-S Fi हाइब्रिड

जो खरीदार ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के बजाय स्मूदनेस और आराम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए यामाहा FZ-S Fi हाइब्रिड एक बेहतरीन विकल्प है. इसका स्मूद इंजन, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और शानदार फ़्यूल एफ़िशिएंसी रोज़ाना की राइडिंग को आसान बनाते हैं. यह इस सेगमेंट की सबसे तेज़ मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन यह आपको बिना किसी परेशानी के मंज़िल तक पहुँचा देगी.

200cc सेगमेंट: परफ़ॉर्मेंस के लिए बेहतरीन विकल्प

अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो हर तरह से बढ़िया हो, तो 200cc क्लास चुपचाप कई बाइक चलाने वालों की पसंद बन गई है. आजकल की 200cc मोटरसाइकिलें 20-26 bhp की पावर देती हैं, जिससे ये रोज़ाना आने-जाने के लिए तो अच्छी होती ही हैं, साथ ही हाईवे और घुमावदार सड़कों पर चलाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं. ये बाइक चलाने में आसान होने के कारण नए लोगों के लिए भी ठीक रहती हैं और अनुभवी राइडर्स को भी संतुष्ट करती हैं. कई लोग इस सेगमेंट को किफ़ायती दाम और रोमांच के बीच का सही तालमेल मानते हैं.

200cc की बाइक तब सबसे अच्छी रहती है जब आप शहर और हाईवे दोनों पर गाड़ी चलाते हैं, वीकेंड पर राइडिंग करते हैं, और आपको तेज़ रफ़्तार और शानदार हैंडलिंग चाहिए होती है. इसमें आप तेज़ी से स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है; साथ ही इसमें प्रीमियम फ़ीचर्स और भरोसेमंद हैंडलिंग व ब्रेकिंग मिलती है. लेकिन आपको कम माइलेज, थोड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम, और महंगे टायर व अन्य ज़रूरी चीज़ों के खर्च का भी ध्यान रखना होगा.

और अब बात करते हैं 200cc की उन तीन सबसे लोकप्रिय बाइक्स की जिन पर विचार किया जा सकता है:

बजाज पल्सर NS 200

पल्सर NS200 पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से भारत की सबसे सस्ती परफ़ॉर्मेंस मोटरसाइकिलों में से एक रही है. इसका 199.5cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन 24bhp से ज़्यादा की ताकत बनाता है, जिससे ज़बरदस्त रफ़्तार मिलती है. साथ ही, इसकी शानदार हैंडलिंग और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे अपनी कीमत वाली रेंज में सबसे अच्छी ऑल-राउंडर मोटरसाइकिलों में से एक बनाती है.

टीवीएस अपाचे आरटीआर 200V

अपाचे RTR 200 4V एक बेहतरीन पैकेज है, जो शानदार परफॉर्मेंस और कई सारे फीचर्स देता है. राइड मोड्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन, डुअल-चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बेहतरीन रोड मैनर इसे शहर के ट्रैफिक और वीकेंड राइड्स के लिए एकदम सही बनाते हैं. यह उन राइडर्स के लिए है जो जेब पर ज़्यादा बोझ डाले बिना, मज़ेदार परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल पसंद करते हैं.

हीरो एक्सपल्स 210

XPulse 210 ने भारत में किफायती एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग को एक नई पहचान दी है. इसमें नया 210cc लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 24bhp से ज़्यादा पावर देता है. यह इंजन हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस देता है और साथ ही इसकी ऑफ-रोड क्षमताएं भी बरकरार रहती हैं. लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, आरामदायक बैठने की स्थिति (अपराइट एर्गोनॉमिक्स) और असल डुअल-पर्पस क्षमता इसे उन राइडर्स के लिए बेहतरीन बनाती है जिन्हें रोज़ाना खराब सड़कों पर चलना पड़ता है और जो वीकेंड पर रास्तों से हटकर नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं.

350cc सेगमेंट: लाइफ़स्टाइल और क्षमता

150cc और 200cc की मोटरसाइकिलों के उलट, जहाँ प्रैक्टिकैलिटी (व्यावहारिकता) मुख्य बात होती है, 350cc की मोटरसाइकिलें ज़्यादातर इमोशनल कारणों से खरीदी जाती हैं. ये बड़ी, भारी और ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इन्हें रोज़ाना आने-जाने के बजाय हाईवे पर आराम से चलाने या मौज-मस्ती के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस कैटेगरी को रॉयल एनफ़ील्ड ने बनाया और बढ़ाया है, और आज दूसरे ब्रांड भी इस मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं.

इसके अलावा, अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं और टूरिंग करते हैं, पीछे किसी को बिठाकर चलते हैं और एक प्रीमियम ओनरशिप अनुभव चाहते हैं, तो आपको 350cc मोटरसाइकिल के बारे में सोचना चाहिए. साथ ही, 350cc मोटरसाइकिल से आपको हाईवे पर आसानी से चलने की क्षमता, लंबी दूरी की आरामदायक टूरिंग और मज़बूत लो-एंड टॉर्क मिलता है. दूसरी तरफ, आपको मोटरसाइकिल के ज़्यादा वज़न, ज़्यादा कीमत, प्रीमियम सर्विस कॉस्ट और ज़्यादा आरामदेह राइडिंग अनुभव जैसी बातों पर भी ध्यान देना होगा.

इसी के साथ, यहाँ 350cc सेगमेंट के कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350

क्लासिक 350 भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम मोटरसाइकिल बनी हुई है और इस सेगमेंट में सबसे आगे है. इसका बेहतरीन 349cc J-सीरीज़ इंजन लगभग 20.2bhp की ताकत देती है और साथ ही स्मूथ लो-एंड टॉर्क भी देती है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना और हाईवे पर क्रूज़िंग करना आसान हो जाता है. इसके साथ ही, इसमें मॉडर्न रेट्रो स्टाइलिंग, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और बेहतरीन रीसेल वैल्यू भी मिलती है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

रॉयल एनफील्ड परिवार में युवा और शहरी खरीदारों को लाने के लिए डिज़ाइन की गई हंटर 350 में वही भरोसेमंद J-सीरीज़ इंजन है, लेकिन यह हल्की और ज़्यादा फुर्तीली है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़, कम सीट की ऊंचाई और किफायती कीमत की वजह से इसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में चलाना ज़्यादातर पारंपरिक 350cc मोटरसाइकिलों के मुकाबले आसान है, जबकि इसमें रॉयल एनफील्ड की पहचान वाला आरामदायक अंदाज़ भी बरकरार है.

होंडा CB350

अगर होंडा को क्लासिक 350 जैसी बाइक बनानी होती, तो वह CB350 ही होती. इसके 348.36cc इंजन की स्मूदनेस और कम वाइब्रेशन से बढ़िया पावर और शानदार क्रूज़िंग क्षमता मिलती है, जबकि होंडा की इंजीनियरिंग इसकी प्रीमियम बनावट और फिनिश को पक्का करती है. आरामदायक एर्गोनॉमिक्स, बढ़िया क्वालिटी के पार्ट्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से CB350 उन राइडर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन है जो 'थंप' (इंजन की आवाज़) के बजाय स्मूदनेस और रिफाइनमेंट पसंद करते हैं.

इंजन की क्षमता के अलावा: आपको और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ़ इंजन के साइज़ के आधार पर चुनाव करना गुमराह करने वाला हो सकता है. गाड़ी के मालिक होने के अनुभव पर काफ़ी असर डालने वाली दूसरी बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है

वज़न आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मायने रखता है; इसीलिए एक 350cc मोटरसाइकिल का वज़न 180kg से ज़्यादा हो सकता है, जबकि कई 150cc बाइक का वज़न आम तौर पर 150kg से कम होता है. नए राइडर्स या शहर के भारी ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाने वालों के लिए, यह फ़र्क उनके कॉन्फ़िडेंस और गाड़ी चलाने में आसानी पर असर डाल सकता है.

अगला है टॉर्क और पावर के बीच का संबंध. रोज़ाना की राइडिंग के लिए, टॉर्क अक्सर ज़्यादा हॉर्सपावर से ज़्यादा काम का होता है. 350cc की टॉर्क वाली बाइक ट्रैफ़िक और चढ़ाई पर आसानी से चलती है, जबकि 200cc की हाई-रेविंग मशीन का मज़ा तेज़ रफ़्तार पर ज़्यादा आता है.

टेक्नोलॉजी एक और अहम चीज़ है जिसमें कई खरीदार दिलचस्पी रखते हैं. पहले जो फ़ीचर्स सिर्फ़ प्रीमियम मोटरसाइकिलों में मिलते थे—जैसे TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल-चैनल ABS और राइड मोड्स—वे अब 150cc और 200cc की बाइकों में भी तेज़ी से मिल रहे हैं.

ओनरशिप की लागत इस समीकरण का सिर्फ़ एक हिस्सा है. जैसे-जैसे आप बड़े इंजन (डिस्प्लेसमेंट) वाली गाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, फ़्यूल का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम, सर्विस का खर्च, स्पेयर पार्ट्स और टायर बदलने की लागत - ये सभी चीज़ें जुड़ती जाती हैं.

तो फिर, आपको क्या खरीदना चाहिए?

जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, कोई एक खास इंजन क्षमता (डिस्प्लेसमेंट) नहीं है जिसे चुनना ही हो; आपको बस वही चुननी चाहिए जो आपकी राइडिंग की ज़रूरतों के हिसाब से सबसे सही हो। जैसे-जैसे भारतीय मोटरसाइकिलें ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फ़ीचर्स वाली और ज़्यादा कुशल होती जा रही हैं, 2026 में फ़ैसला सिर्फ़ इंजन के साइज़ पर नहीं, बल्कि ऐसी मशीन चुनने पर निर्भर करेगा जो आपकी लाइफ़स्टाइल के अनुकूल हो. अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं, कभी-कभी वीकेंड पर घूमने जाते हैं और कभी-कभार रोड ट्रिप पर भी निकलते हैं, तो 200cc सेगमेंट सबसे अच्छा विकल्प है. लेकिन जो लोग हाईवे पर लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं, उनके लिए 350cc मोटरसाइकिल का आरामदायक और आसान अनुभव बेजोड़ है, जबकि रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए 150cc क्लास से बेहतर कोई विकल्प नहीं है.