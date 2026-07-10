ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन : कौन सी कॉम्पैक्ट SUV आपकी ज़रूरतों के हिसाब से रहेगी सही?

अगर आप रु.12 लाख से रु.20 लाख की कीमत वाली कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं. यह भारत के सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले सेगमेंट में से एक है, जिसमें ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुिकी ग्रांड विटारा और फोक्सवैगन टाइगुन जैसे लोकप्रिय विकल्प शामिल हैं. जहाँ क्रेटा और सेल्टॉस अपने शानदार फ़ीचर्स और कई तरह के इंजन विकल्पों के लिए जानी जाती हैं, वहीं ग्रांड विटारा अपनी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और बेहतरीन माइलेज के कारण अलग पहचान बनाती है. जबकि, टाइगुन उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ड्राइविंग का मज़ेदार अनुभव पसंद करते हैं.

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लेकिन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन-सा सबसे अच्छा है? आइए, पता करते हैं.

आयाम - ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

स्पेसिफिरेशन क्रेटा सेल्टॉस ग्रांड विटारा टाइगुन लंबाई (मिमी) 4,330 4,365 4,345 4,221 चौड़ाई (मिमी) 1,790 1,800 1,795 1,760 ऊंचाई (मिमी) 1,635 1,645 1,645 1,612 व्हीलबेस (मिमी) 2,610 2,650 2,600 2,651 बूट स्पेस (L) 433 433 373 (स्ट्रांग हाइब्रिड) / 373+* 385

पावरट्रेन के आधार पर बूट स्पेस अलग-अलग होता है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट्स में बैटरी के लिए जगह बनाने के कारण सामान रखने की कुछ जगह कम हो जाती है.

अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले साइज़ में छोटी होने के बावजूद, फोक्सवैगन टाइगुन का व्हीलबेस सबसे ज़्यादा 2651 mm है. सेल्टॉन इससे बस थोड़ी ही पीछे है, लेकिन इसका कैबिन स्पेस पर कोई खास असर नहीं पड़ता; फिर भी, यह इस सेगमेंट की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची एसयूवी है. ग्रांड विटारा इन तीनों मामलों में सेल्टॉस से बस थोड़ी ही पीछे है, लेकिन सेल्टॉस और क्रेटा दोनों ही 433 लीटर का सेगमेंट-बेस्ट बूट स्पेस देकर दूसरों से आगे निकल जाती हैं.

ग्रांड विटारा में हाइब्रिड बैटरी पैक की वजह से सामान रखने की जगह थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसकी भरपाई इसके बेहतरीन माइलेज वाले पावरट्रेन से हो जाती है. हालांकि, अगर आप माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन चुनते हैं, तो आपको सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिल सकती है. इन अंतरों के बावजूद, चारों SUV का साइज़ ऐसा है कि ये शहर में चलाने और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं.

इंजन विकल्प -ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

मॉडल पेट्रोल ताकत/टॉर्क डीज़ल ताकत/टॉर्क क्रेटा 1.5 NA / 1.5 टर्बो 113 बीएचपी / 144 एनएम; 158 बीएचपी / 253 एनएम 1.5 114 बीएचपी / 250 एनएम सेल्टॉस 1.5 NA / 1.5 टर्बो 113 बीएचपी / 144 Nm; 158 बीएचपी / 253 एनएम 1.5 114 बीएचपी / 250 एनएम ग्रांड विटारा 1.5 NA / 1.5 स्ट्रांग हाइब्रिड 102 बीएचपी / 137 Nm; 114 बीएचपी (कंबाइंड) - - टाइगुन 1.0 TSI / 1.5 TSI 114 बीएचपी / 178 Nm; 148 बीएचपी / 250 एनएम - -

पावरट्रेन के विकल्पों की बात करें तो ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस में सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं – नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और, ज़ाहिर है, डीज़ल. इन चार SUV में से क्रेटा और सेल्टॉस के टर्बो पेट्रोल इंजन सबसे ज़्यादा पावरफ़ुल हैं, और सिर्फ़ इन्हीं दोनों में आपको दमदार डीज़ल इंजन का विकल्प भी मिलता है. इसलिए, अगर आपको डीज़ल SUV चाहिए, तो आप इन दो विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

लेकिन ग्रांड विटारा और टाइगुन, दोनों में ही ऐसी खूबियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. ग्रांड विटारा प्रैक्टिकैलिटी और एफिशिएंसी पर फ़ोकस करती है. इसमें आपको 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के दो ऑप्शन मिलते हैं – एक माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ. और आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले ऑप्शन में ही दिलचस्पी लेनी चाहिए.

इसके बाद आती है टाइगुन, जिसमें एक नहीं बल्कि दो टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं – 1.0-लीटर और 1.5-लीटर. भले ही पहला वाला इंजन क्रेटा/सेल्टॉस के मुकाबले लगभग 10 bhp कम ताकत बनाता हो, लेकिन असल ज़िंदगी में यही बेहतर परफॉर्मेंस देती है.

माइलेज - ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

मॉडल पेट्रोल डीज़ल हाइब्रिड क्रेटा 17.4 किमी/प्रतिलीटर 21.8 किमी/प्रतिलीटर तक - सेल्टॉस 17.7 किमी/प्रतिलीटर तक 20.7 किमी/प्रतिलीटर तक - ग्रांड विटारा 21.1 किमी/प्रतिलीटर तक - 27.97 किमी/प्रतिलीटर तक टाइगुन 19.9 किमी/प्रतिलीटर तक - -

फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ग्रांड विटारा का कोई मुकाबला नहीं है. अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से, यह इस तुलना में सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, जिससे यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है जो अपनी रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं.

पारंपरिक पेट्रोल-पावर्ड SUVs में, टाइगुन सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल इंजन पर चलने के बावजूद शानदार माइलेज देती है. वहीं, क्रेटा और सेल्टॉस लंबी दूरी तय करने वाले खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई हैं, क्योंकि इनमें बेहतरीन डीज़ल इंजन हैं; ऐसे समय में जब यह सेगमेंट धीरे-धीरे डीज़ल से दूर हो रहा है, ये गाड़ियाँ एक खास पेशकश बनी हुई हैं.

ट्रांसमिशन विकल्प - ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

एसयूवी ट्रांसमिशन विकल्प क्रेटा 6 मैनुअल, IVT, 7 डीसीटी, 6 ऑटोमेटिक सेल्टॉस 6 मैनुअल, iMT, IVT, 7 डीसीटी, 6 ऑटोमेटिक ग्रांड विटारा 5 मैनुअल, 6 ऑटोमेटिक, e-CVT टाइगुन 6 मैनुअल, 6 ऑटोमेटिक, 7 डीएसजी

किया कई तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन देती है – मैनुअल, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (iMT/AMT), इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT/CVT), 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और पारंपरिक 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर. क्रेटा में भी iMT यूनिट को छोड़कर यही ऑप्शन मिलते हैं. दोनों एसयूवी में इन सभी ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस काफी हद तक एक जैसी है.

ग्रांड विटारा में मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ e-CVT जैसे सीधे-सादे विकल्प मिलते हैं. वहीं, फोक्सवैगन टाइगुन में 1.0 TSI इंजन के साथ मैनुअल और कन्वेंशनल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, और ज़्यादा पावरफुल 1.5 TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG मिलता है, जो उन खरीदारों के लिए है जो ड्राइविंग का बेहतर अनुभव चाहते हैं.

सुरक्षा -ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

एसयूवी जरूरी सुरक्षा फीचर्स क्रेटा 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, 360° कैमार, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सेल्टॉस 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, 360° कैमार, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ग्रांड विटारा 6 एयरबैग्स, 360° कैमरा, ESP, हिल होल्ड असिस्ट टाइगुन 6 एयरबैग्स, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल

सभी चार SUV में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा, वैरिएंट के आधार पर इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट/कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ज़रूरी सेफ्टी फ़ीचर्स भी शामिल हैं.



ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस एक्टिव सेफ्टी के मामले में आगे हैं क्योंकि इनमें लेवल 2 ADAS मिलता है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. असल में, क्रेटा के मुकाबले सेल्टॉस में ज़्यादा ADAS फ़ंक्शन मिलते हैं.

ग्रांड विटारा में ADAS तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पैसिव और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स का एक पूरा सेट मिलता है. फोक्सवैगन टाइगुन में भी ADAS नहीं है, लेकिन अपनी मज़बूत बनावट और 5-स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग की वजह से यह प्रभावित करती है और इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUVs में से एक है.

फीचर्स: ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

एसयूवी हाइलाइट्स क्रेटा डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो, पैनोरमिक सनरूफ सेल्टॉस ट्रिपल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, बोनट गैस स्ट्रट ग्रांड विटारा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा टाइगुन डिजिटल कॉकपिट, वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें,

फीचर्स की बात करें तो, ये चारों एसयूवी बेसिक सुविधाओं से कहीं ज़्यादा देती हैं. इनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इनमें से कुछ फीचर्स सिर्फ़ टॉप-एंड वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मिल जाते हैं.

क्रेटा और सेल्टॉस अपने प्रीमियम केबिन अनुभव और बहुत सारे फ़ीचर्स के साथ बेंचमार्क सेट कर रही हैं, जबकि ग्रांड विटारा में वे सभी फ़ीचर्स हैं जिनका आप असल में इस्तेमाल करेंगे और यह एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसमें हेड-अप डिस्प्ले मिलता है.

हो सकता है कि टाइगुन में कोरियन कारों जितने ज़्यादा सुविधा वाले फ़ीचर्स न हों, लेकिन इसमें सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही फोक्सवैगन का साफ़-सुथरा, ड्राइवर पर फ़ोकस करने वाला केबिन लेआउट भी बरकरार है. यह इकलौती ऐसी कार है जिसमें ड्राइवर और को-ड्राइवर, दोनों के लिए पावर्ड सीट्स की सुविधा मिलती है.

सेल्टॉस में पिछली सीट पर भी ज़्यादा जगह मिलती है, इसके बाद क्रेटा और ग्रैंड विटारा का नंबर आता है. लंबे व्हीलबेस की वजह से टाइगुन में लेगरूम तो अच्छा मिल सकता है, लेकिन बाकी गाड़ियों में हेडरूम बेहतर है.

कीमत: ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

मॉडल पेट्रोल डीज़ल हाइब्रिड क्रेटा रु.11 लाख से रु. 20.07 लाख रु.12.53लाख से रु.20.12 लाख - सेल्टॉस रु.11 लाख से रु. 21.77 लाख रु.13 लाख से रु, 22.02 लाख - ग्रांड विटारा रु.10.77लाख से रु.18.73 लाख - रु.16.64 लाख से रु.19.73 लाख टाइगुन रु.11 लाख से रु. 19.30 लाख - -

कीमत के मामले में लगभग एक जैसी होने के बावजूद, हर SUV की अपनी अलग खासियत है. क्रेटा और सेल्टॉस उन खरीदारों के लिए हैं जो कई तरह के इंजन ऑप्शन और बेहतरीन फ़ीचर्स वाले वैरिएंट्स चाहते हैं; यही वजह है कि इनके टॉप-एंड मॉडल की कीमत ज़्यादा होती है. ग्रांड विटारा अपनी मज़बूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और शानदार फ़्यूल इफ़िशिएंसी के लिए ज़्यादा कीमत वसूलती है. वहीं, टाइगुन उन खरीदारों को पसंद आती है जो मज़ेदार ड्राइविंग अनुभव, भरोसेमंद टर्बो-पेट्रोल इंजन और मज़बूत बनावट वाली SUV चाहते हैं. ये सभी रु.20 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं.

निर्णय: ह्यून्दे क्रेटा बनाम किआ सेल्टॉस बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम फोक्सवैगन टाइगुन

इन सभी कॉम्पैक्ट SUV की अपनी-अपनी खूबियां हैं. ह्यून्दे क्रेटा इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन और हर तरह से अच्छी एसयूवी में से एक है; वहीं किआ सेल्टॉस अपने शानदार केबिन और बहुत सारे फीचर्स की वजह से प्रभावित करती है. यह नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और एक ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल है. मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और बेहतरीन फ़्यूल इफ़िशिएंसी के लिए जानी जाती है; यह उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी प्रैक्टिकल फ़ैमिली SUV चाहते हैं जिसे चलाना सस्ता और आसान हो. दूसरी ओर, फोक्सवैगन टाइगुन अपने दमदार TSI इंजन और शानदार ड्राइविंग अनुभव की वजह से कार के शौकीनों की पसंद बनी हुई है. इन चारों कारों में से निश्चित रूप से यही वह कार है जो ड्राइवर को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इन सभी SUV की अपनी-अपनी खूबियां हैं. क्रेटा एक ऑल-राउंडर है, सेल्टॉस में सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, ग्रांड विटारा माइलेज के मामले में सबसे आगे है, जबकि टाइगुन गाड़ी के शौकीनों की पसंद है. आख़िरकार, सबसे अच्छी SUV वही है जो आपकी ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से सबसे सही हो.