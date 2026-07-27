मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों का खुलासा हुआ: सबसे महंगे मॉडल की कीमत रु.13.55 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 27, 2026
हाइलाइट्स
- 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की कीमत रु.7.40 लाख से रु.13.55 लाख के बीच है
- नई ब्रेज़ा दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है - 1.0 टर्बो पेट्रोल और 1.5 NA पेट्रोल
- सबसे महंगी ब्रेज़ा की कीमत रु.13.55 लाख है
मारुति सुज़ुकी इंडिया ने आखिरकार नई लॉन्च हुई 2026 ब्रेज़ा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों का पूरा ब्योरा जारी कर दिया है. इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट SUV के एंट्री-लेवल LXI वैरिएंट (जिसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स है) की शुरुआती कीमत रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लेकिन अगर आप सबसे महंगा वैरिएंट लेना चाहते हैं, तो इसकी कीमत रु.13.55 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाएगी.
यह भी पढ़ें: 2026 मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के माइलेज के आंकड़े आए सामने
|2026 ब्रेज़ा
|1.0 टर्बो मैनुअल
|1.5 NA मैनुअल
|1.5 एस-सीएनजी मैनुअल
|1.5 NA ऑटोमेटिक
|LXI
|रु.7.40 लाख
|रु.8.30 लाख
|रु.9.30 लाख
|VXI
|रु.8.55 लाख
|रु.9.26 लाख
|रु.10 लाख
|रु.10.61 लाख
|ZXI
|रु.9.85 लाख
|रु.10.50 लाख
|रु.11.50 लाख
|रु.11.85 लाख
|ZXI+
|रु.11.16 लाख
|रु.13.55 लाख
अब, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा चार मुख्य वेरिएंट्स – LXI, VXI, ZXI और ZXI+ में उपलब्ध है, और पावरट्रेन और ट्रांसमिशन के विकल्पों के आधार पर, चुनने के लिए इसके 13 अलग-अलग वर्शन मौजूद हैं. साथ ही, लॉन्च के बाद पहली बार, ब्रेज़ा को एक से ज़्यादा इंजन ऑप्शन (पेट्रोल+CNG को छोड़कर) के साथ पेश किया गया है. तो आपके पास टर्बो पेट्रोल मैनुअल वाले चार वेरिएंट्स हैं, तीन वेरिएंट्स में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, और तीन और वेरिएंट्स में 1.5 पेट्रोल ऑटोमैटिक सेटअप है. और सीएनजी पसंद करने वालों के लिए, तीन और वेरिएंट्स भी उपलब्ध हैं.
पावरट्रेन के मामले में, सबसे बड़ा अपडेट नया 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो फ्रोंक्स (Fronx) में इस्तेमाल होने वाले इंजन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है. ब्रेज़ा (Brezza) में यह इंजन 109 bhp की ताकत और 170 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.
मारुति ने 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को भी बरकरार रखा है, जो 102 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ आपको नए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, दोनों का ऑप्शन मिलता है. यही इंजन S-CNG वैरिएंट्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन CNG मोड में इसकी ताकत घटकर 87 bhp और टॉर्क 121.5 Nm हो जाता है. इसमें भी अब 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आइडल स्टार्ट-स्टॉप फ़ंक्शन मिलता है.
नई ब्रेज़ा में नए पहिए, बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले, आगे की तरफ हवादार (वेंटिलेटेड) सीटें और कुछ बेसिक ड्राइवर असिस्टेंस फ़ंक्शन भी मिलते हैं. मारुति एक खास 'मेट्रोस्केप' एक्सेसरी पैक भी दे रही है, जिससे गाड़ी के बाहरी हिस्से में लाल रंग के एक्सेंट और इंसर्ट जुड़ जाएंगे.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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