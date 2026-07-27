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चीन में बीएमडब्ल्यू X5 और iX5 लॉन्ग-व्हीलबेस से उठा पर्दा

बीएमडब्ल्यू ने नई पीढ़ी की X5 के लॉन्ग-व्हीलबेस बॉडी स्टाइल से पर्दा उठाया है, और इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रिक iX5 अवतार खास तौर पर चीनी बाज़ार के लिए है. दोनों ही 'Neue Klasse' मॉडल हैं और इनकी रेंज 1,000km तक होने का दावा किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 27, 2026

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हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू ने खास तौर पर चीनी बाज़ार के लिए लॉन्ग-व्हीलबेस X5 और iX5 पेश की हैं
  • iX5 में छठी पीढ़ी की eDrive टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है
  • इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा

बीएमडब्ल्यू ने खास तौर पर चीनी बाज़ार के लिए नई-पीढ़ी की X5 का नया लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक iX5 पेश किया है. X5 के ये दोनों लंबे वर्शन खास तौर पर चीन के लिए बनाए गए हैं और ये बवेरियन कार निर्माता के 'न्यू क्लास' (Neue Klasse) प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2026 की पहली छमाही में 9,075 कारें और SUV बेचकर अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की

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सबसे बड़ा बदलाव 130mm लंबा व्हीलबेस है, जिससे कुल व्हीलबेस 3,165mm हो गया है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि इस अतिरिक्त लंबाई से पिछली सीट पर लेगरूम, राइड कम्फर्ट और तेज़ रफ़्तार में स्टेबिलिटी बेहतर होती है, साथ ही SUV को सड़क पर ज़्यादा प्रीमियम लुक भी मिलता है. चूंकि यह नए डिज़ाइन पर आधारित है, इसलिए इसमें नए डायगोनल LED लाइटिंग सिग्नेचर दिए गए हैं. खरीदार ज़्यादा अलग लुक के लिए ऑप्शनल डबल-X लाइटिंग पैटर्न भी चुन सकते हैं.

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अंदर की तरफ, कैबिन को पूरी तरह से नए और साफ़-सुथरे लेआउट के साथ डिज़ाइन किया गया है. इसमें स्लेट और ग्लास जैसे प्रीमियम मटीरियल और ज़्यादा आराम के लिए नई, बेहतर सीटें दी गई हैं. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम X के साथ नया पैनोरमिक iDrive, एक फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन, पैनोरमिक विज़न डिस्प्ले और X5 में पहली बार पैसेंजर डिस्प्ले भी दिया गया है. यहाँ तक कि पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी 8K स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो-कॉल सपोर्ट वाला नेक्स्ट-जेनरेशन BMW थिएटर स्क्रीन दिया गया है.

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बीएमडब्ल्यू ने यह नहीं बताया है कि चीन में LWB X5 किन स्पेसिफिकेशन्स के साथ उपलब्ध होगी, लेकिन उम्मीद है कि इसे पेट्रोल, डीज़ल और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) लाइन-अप के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 40 xDrive, 40d xDrive, 50e xDrive और M60e xDrive शामिल होंगे. वहीं, iX5 में बीएमडब्ल्यू की छठी पीढ़ी की eDrive टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और दावा किया जाता है कि इसके 141kWh बैटरी पैक की वजह से यह चीनी CLTC टेस्ट साइकल पर 1,000km तक की ड्राइविंग रेंज देती है.

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लॉन्ग-व्हीलबेस X5 और iX5 की बिक्री 2027 की शुरुआत में चीन में शुरू होने वाली है. भारत समेत दूसरे बाज़ारों में इनकी उपलब्धता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

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