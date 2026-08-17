भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला मॉडल, 26 अगस्त को लॉन्च होने से पहले बिना किसी कवर के देखा गया है. माना जा रहा है कि इसका नाम 'हेक्टर हॉक' होगा. यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी असल में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी का ही एक री-बैज्ड वर्शन है और इसे भारत में कई बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.

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शुरुआत में ही, हेक्टर हॉक में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले इसके सिबलिंग मॉडल की तुलना में बहुत कम डिज़ाइन बदलाव दिखते हैं. सबसे बड़ा अंतर ग्रिल के बीच में जलने वाला MG लोगो है, जिसमें एक लाइटबार एलिमेंट है जो हेडलैंप तक जाता है. हेडलैंप में स्टारलाइट 560 वाला ट्विन पैरेलल LED डे-टाइम रनिंग लैंप डिज़ाइन ही रखा गया है, और बंपर भी देखने में वैसा ही है.

साइड से देखने पर, इसके ग्लोबल मॉडल के मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव अलॉय व्हील्स का है, जबकि विंडोलाइन, क्लैडिंग और D-पिलर ट्रिम जैसे हिस्से एक जैसे ही हैं. हमें एसयूवी का पिछला हिस्सा तो नहीं दिखता, लेकिन टीज़र से यह पता चलता है कि टेल लैंप्स में भी हेड लैंप्स जैसी ही LED डिटेलिंग दी गई है.

गाड़ी के अंदर की बात करें तो, MG ने अब तक कैबिन में तीन-रो वाले लेआउट की पुष्टि की है, जिसमें दूसरी और तीसरी रो में बेंच-स्टाइल सीट होगी. यह देखना बाकी है कि क्या दूसरी रो में कैप्टन चेयर का ऑप्शन दिया जाएगा. टीज़र इमेज से यह भी कन्फर्म होता है कि डैशबोर्ड पर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और स्टीयरिंग के पीछे बिना किसी कवर (बिना बिनाकल) वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा.

पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हालांकि ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली स्टारलाइट 560 में 69.2 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो फ्रंट व्हील्स को ताकत देती है. यह मोटर 201 bhp की ताकत और 310 Nm का पीक टॉर्क बनाती है और एक बार चार्ज करने पर 530 km तक की रेंज देती है. अब यह देखना बाकी है कि भारत में आने वाली SUV के पावरट्रेन में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं.

एमजी की नई ईवी के बाद कंपनी भारतीय बाज़ार के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार लाएगी, जिसके भी हेक्टर हॉक EV पर आधारित होने की उम्मीद है. ADAPT प्लेटफ़ॉर्म कई तरह के इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करने में सक्षम है, जिनमें EV, रेंज एक्सटेंडर, प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं.