भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 17, 2026
हाइलाइट्स
- हेक्टर हॉक का फ़ाइनल डिज़ाइन, विदेश में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 से काफ़ी मिलता-जुलता है
- यह एमजी के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा
- उम्मीद है कि यह भारत के लिए एक नई PHEV का आधार भी बनेगा
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला मॉडल, 26 अगस्त को लॉन्च होने से पहले बिना किसी कवर के देखा गया है. माना जा रहा है कि इसका नाम 'हेक्टर हॉक' होगा. यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी असल में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी का ही एक री-बैज्ड वर्शन है और इसे भारत में कई बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
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शुरुआत में ही, हेक्टर हॉक में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले इसके सिबलिंग मॉडल की तुलना में बहुत कम डिज़ाइन बदलाव दिखते हैं. सबसे बड़ा अंतर ग्रिल के बीच में जलने वाला MG लोगो है, जिसमें एक लाइटबार एलिमेंट है जो हेडलैंप तक जाता है. हेडलैंप में स्टारलाइट 560 वाला ट्विन पैरेलल LED डे-टाइम रनिंग लैंप डिज़ाइन ही रखा गया है, और बंपर भी देखने में वैसा ही है.
साइड से देखने पर, इसके ग्लोबल मॉडल के मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव अलॉय व्हील्स का है, जबकि विंडोलाइन, क्लैडिंग और D-पिलर ट्रिम जैसे हिस्से एक जैसे ही हैं. हमें एसयूवी का पिछला हिस्सा तो नहीं दिखता, लेकिन टीज़र से यह पता चलता है कि टेल लैंप्स में भी हेड लैंप्स जैसी ही LED डिटेलिंग दी गई है.
गाड़ी के अंदर की बात करें तो, MG ने अब तक कैबिन में तीन-रो वाले लेआउट की पुष्टि की है, जिसमें दूसरी और तीसरी रो में बेंच-स्टाइल सीट होगी. यह देखना बाकी है कि क्या दूसरी रो में कैप्टन चेयर का ऑप्शन दिया जाएगा. टीज़र इमेज से यह भी कन्फर्म होता है कि डैशबोर्ड पर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और स्टीयरिंग के पीछे बिना किसी कवर (बिना बिनाकल) वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा.
पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हालांकि ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली स्टारलाइट 560 में 69.2 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो फ्रंट व्हील्स को ताकत देती है. यह मोटर 201 bhp की ताकत और 310 Nm का पीक टॉर्क बनाती है और एक बार चार्ज करने पर 530 km तक की रेंज देती है. अब यह देखना बाकी है कि भारत में आने वाली SUV के पावरट्रेन में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं.
एमजी की नई ईवी के बाद कंपनी भारतीय बाज़ार के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार लाएगी, जिसके भी हेक्टर हॉक EV पर आधारित होने की उम्मीद है. ADAPT प्लेटफ़ॉर्म कई तरह के इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करने में सक्षम है, जिनमें EV, रेंज एक्सटेंडर, प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं.
लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
- एमजी कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.5 - 10 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.99 - 20 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82.5 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.94 लाख
- एमजी महामहिमएक्स-शोरूम कीमत₹ 42.49 - 44.99 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.24 - 18.99 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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