भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक

अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हेक्टर हॉक का फ़ाइनल डिज़ाइन, विदेश में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 से काफ़ी मिलता-जुलता है
  • यह एमजी के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा
  • उम्मीद है कि यह भारत के लिए एक नई PHEV का आधार भी बनेगा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला मॉडल, 26 अगस्त को लॉन्च होने से पहले बिना किसी कवर के देखा गया है. माना जा रहा है कि इसका नाम 'हेक्टर हॉक' होगा. यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी असल में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी का ही एक री-बैज्ड वर्शन है और इसे भारत में कई बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं

 

शुरुआत में ही, हेक्टर हॉक में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले इसके सिबलिंग मॉडल की तुलना में बहुत कम डिज़ाइन बदलाव दिखते हैं. सबसे बड़ा अंतर ग्रिल के बीच में जलने वाला MG लोगो है, जिसमें एक लाइटबार एलिमेंट है जो हेडलैंप तक जाता है. हेडलैंप में स्टारलाइट 560 वाला ट्विन पैरेलल LED डे-टाइम रनिंग लैंप डिज़ाइन ही रखा गया है, और बंपर भी देखने में वैसा ही है.

MG Hector Hawk spied undisguised 1

साइड से देखने पर, इसके ग्लोबल मॉडल के मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव अलॉय व्हील्स का है, जबकि विंडोलाइन, क्लैडिंग और D-पिलर ट्रिम जैसे हिस्से एक जैसे ही हैं. हमें एसयूवी का पिछला हिस्सा तो नहीं दिखता, लेकिन टीज़र से यह पता चलता है कि टेल लैंप्स में भी हेड लैंप्स जैसी ही LED डिटेलिंग दी गई है.

 

गाड़ी के अंदर की बात करें तो, MG ने अब तक कैबिन में तीन-रो वाले लेआउट की पुष्टि की है, जिसमें दूसरी और तीसरी रो में बेंच-स्टाइल सीट होगी. यह देखना बाकी है कि क्या दूसरी रो में कैप्टन चेयर का ऑप्शन दिया जाएगा. टीज़र इमेज से यह भी कन्फर्म होता है कि डैशबोर्ड पर एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और स्टीयरिंग के पीछे बिना किसी कवर (बिना बिनाकल) वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा.

Screenshot 2026 08 13 114727

पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हालांकि ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली स्टारलाइट 560 में 69.2 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो फ्रंट व्हील्स को ताकत देती है. यह मोटर 201 bhp की ताकत और 310 Nm का पीक टॉर्क बनाती है और एक बार चार्ज करने पर 530 km तक की रेंज देती है. अब यह देखना बाकी है कि भारत में आने वाली SUV के पावरट्रेन में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं.

Whats App Image 2026 08 13 at 12 00 25

एमजी की नई ईवी के बाद कंपनी भारतीय बाज़ार के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार लाएगी, जिसके भी हेक्टर हॉक EV पर आधारित होने की उम्मीद है. ADAPT प्लेटफ़ॉर्म कई तरह के इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करने में सक्षम है, जिनमें EV, रेंज एक्सटेंडर, प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं.

# Skoda Slavia# Skoda Slavia facelift# Slavia facelift# Skoda India# Skoda Auto India# Skoda Slavia sedan# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

एमजी हेक्टर हॉक पर अधिक शोध

एमजी हेक्टर हॉक

एमजी हेक्टर हॉक

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 20 - 27 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Aug 26, 2026

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यहाँ 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छी हैं.
    रु.15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें जो देती हैं हाईवे पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक
  • यहाँ 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छी हैं.
    रु.15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें जो देती हैं हाईवे पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक