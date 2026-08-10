एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं

कीमतें बढ़ने के बाद, अब मैजेस्टर के दोनों 4x2 वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹42.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सेवी 4x2 वैरिएंट्स की कीमत में रु.1.50 लाख की बढ़ोतरी हुई है
  • सबसे महंगे सेवी 4x4 की कीमत रु.44.99 लाख पर ही बनी हुई है
  • मैजेस्टर की कीमत में यह पहली बढ़ोतरी है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी एसयूवी, 'मैजेस्टर' की कीमत में रु.1.50 लाख की बढ़ोतरी की है. इस साल मई में लॉन्च होने के बाद से एसयूवी की कीमत में यह पहली बढ़ोतरी है. यह बढ़ोतरी सेवी 4x2 के छह और सात-सीट वाले दोनों वैरिएंट्स पर लागू होती है, जिनकी शुरुआती कीमत अब रु.42.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. कीमत में बदलाव से पहले, सेवी 4x2 के दोनों वर्ज़न की कीमत रु.40.99 लाख थी. हालांकि, सबसे महंगे सेवी 4x4 की कीमत अभी भी रु.44.99 लाख (एक्स-शोरूम) ही है.

MG Majestor 34

मैजेस्टर में 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन मिलता है, जो 212 bhp की ताकत और 479Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी मजेस्टर का निर्माण लॉन्च से पहले हुआ शुरू

 

खरीदार रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव में से चुन सकते हैं, जिसमें फोर-व्हील ड्राइव वाले मॉडल में ज़्यादा बेहतर ऑफ़-रोड पैकेज मिलता है. 4x4 वर्जन में सैंड, स्नो, रॉक और मड जैसे 10 टेरेन मोड के साथ-साथ ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और क्रॉल कंट्रोल भी मिलता है. स्पोर्ट, नॉर्मल और इको – ये तीन ड्राइव मोड सभी मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, और इस एसयूवी की पानी में चलने की क्षमता (वॉटर वेडिंग क्षमता) 810 मिमी है.

MG Majestor 21

मैजेस्टर का डिज़ाइन चौकोर है, जिसमें एक खास मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बम्पर पर नीचे की तरफ लगे ट्राई-बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं. इसके फ्रंट में एक मज़बूत बम्पर और साफ़ दिखने वाली स्किड प्लेट भी है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, बड़े व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और पतली रूफ़ रेल्स शामिल हैं.

 

पीछे की तरफ, एसयूवी में नए एलईडी टेल-लैंप्स दिए गए हैं जो एक लाइट बार से जुड़े हैं; साथ ही, टेलगेट पर 'मॉरिज गारेज' लिखा है और उसके नीचे 'मैजेस्टर' नाम दिया गया है.

 

इसके अंदर, एमजी ने एसयूवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. सेंटर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, जबकि आगे की सीटों में पावर्ड एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

MG Majestor 55

इसके अलावा, इसमें थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं. वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

 

इस रेंज में सभी मॉडल्स में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके हायर-स्पेक वर्जन में लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं.

# JSW MG Motor India# MG Motors# MG Motor India# MG Majestor# MG Majestor SUV# MG Majestor Price# MG Majestor Price hike# MG Majestor Variants# Majestor# Majestor SUV# Price hike on cars# JSW Group# MG cars in India# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • उम्मीद है कि यह एसयूवी PHEV वर्जन में भी पेश की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई
  • इलेक्ट्रिक एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प
  • कीमतों में बढ़ोतरी का असर विंडसर EV के सभी वेरिएंट्स पर पड़ा है और यह बढ़ोतरी ब्रांड द्वारा कीमत बढ़ाने की घोषणा के बाद हुई है.
    एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • उम्मीद है कि यह एसयूवी PHEV वर्जन में भी पेश की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलक 26 अगस्त को पेश होने से पहले दिखाई गई
  • इलेक्ट्रिक एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प
  • कीमतों में बढ़ोतरी का असर विंडसर EV के सभी वेरिएंट्स पर पड़ा है और यह बढ़ोतरी ब्रांड द्वारा कीमत बढ़ाने की घोषणा के बाद हुई है.
    एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं