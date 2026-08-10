एमजी मैजेस्टर एसयूवी की कीमतें रु.1.50 लाख बढ़ाई गईं

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी एसयूवी, 'मैजेस्टर' की कीमत में रु.1.50 लाख की बढ़ोतरी की है. इस साल मई में लॉन्च होने के बाद से एसयूवी की कीमत में यह पहली बढ़ोतरी है. यह बढ़ोतरी सेवी 4x2 के छह और सात-सीट वाले दोनों वैरिएंट्स पर लागू होती है, जिनकी शुरुआती कीमत अब रु.42.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. कीमत में बदलाव से पहले, सेवी 4x2 के दोनों वर्ज़न की कीमत रु.40.99 लाख थी. हालांकि, सबसे महंगे सेवी 4x4 की कीमत अभी भी रु.44.99 लाख (एक्स-शोरूम) ही है.

मैजेस्टर में 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन मिलता है, जो 212 bhp की ताकत और 479Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

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खरीदार रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव में से चुन सकते हैं, जिसमें फोर-व्हील ड्राइव वाले मॉडल में ज़्यादा बेहतर ऑफ़-रोड पैकेज मिलता है. 4x4 वर्जन में सैंड, स्नो, रॉक और मड जैसे 10 टेरेन मोड के साथ-साथ ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और क्रॉल कंट्रोल भी मिलता है. स्पोर्ट, नॉर्मल और इको – ये तीन ड्राइव मोड सभी मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, और इस एसयूवी की पानी में चलने की क्षमता (वॉटर वेडिंग क्षमता) 810 मिमी है.

मैजेस्टर का डिज़ाइन चौकोर है, जिसमें एक खास मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बम्पर पर नीचे की तरफ लगे ट्राई-बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं. इसके फ्रंट में एक मज़बूत बम्पर और साफ़ दिखने वाली स्किड प्लेट भी है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, बड़े व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और पतली रूफ़ रेल्स शामिल हैं.

पीछे की तरफ, एसयूवी में नए एलईडी टेल-लैंप्स दिए गए हैं जो एक लाइट बार से जुड़े हैं; साथ ही, टेलगेट पर 'मॉरिज गारेज' लिखा है और उसके नीचे 'मैजेस्टर' नाम दिया गया है.

इसके अंदर, एमजी ने एसयूवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. सेंटर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, जबकि आगे की सीटों में पावर्ड एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा, इसमें थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं. वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

इस रेंज में सभी मॉडल्स में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके हायर-स्पेक वर्जन में लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं.