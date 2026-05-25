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एमजी मजेस्टर का निर्माण लॉन्च से पहले हुआ शुरू

मजेस्टर की कीमतों की घोषणा अभी बाकी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में एमजी मजेस्टर का निर्माण शुरू हुआ
  • रु.41,000 में प्री-बुकिंग शुरू हुई
  • शार्प और सेवी वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली मजेस्टर SUV का प्रोडक्शन, मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही, गुजरात के हलोल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैक्टरी में शुरू कर दिया है. इस फ़्लैगशिप एसयूवी की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसके लिए रु.41,000 की टोकन राशि तय की गई है. मजेस्टर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी: शार्प और सेवी; ये दोनों ही रियर-व्हील-ड्राइव और फ़ोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगे. हालाँकि, 4x4 सेटअप सिर्फ़ सबसे महंगे सेवी ट्रिम में ही मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा दियागो फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने

 

इंजन की बात करें तो, मजेस्टर में ग्लॉस्टर वाला ही जाना-पहचाना 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन दिया गया है. यह इंजन 212 bhp की ताकत और 479 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

MG Majestor 32

फोर-व्हील-ड्राइव वर्जन एक ज़्यादा दमदार ऑफ-रोड पैकेज के साथ आती है, जिसमें रेत, बर्फ, चट्टान और कीचड़ जैसे 10 टेरेन मोड शामिल हैं. एमजी ने इस एसयूवी में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, क्रॉल कंट्रोल और चुनने लायक स्पोर्ट, नॉर्मल और इको ड्राइव मोड भी दिए हैं. इसकी वॉटर वेडिंग क्षमता 810 मिमी है.

 

देखने में, मजेस्टर का डिज़ाइन ग्लॉस्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है. सामने की तरफ़, इसमें एक बड़ी मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, वर्टिकली लगे लाइटिंग एलिमेंट्स और बम्पर पर नीचे की तरफ़ लगे ट्राई-बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं. इस एसयूवी में एक मज़बूत फ़्रंट बम्पर भी है, जिस पर एक शानदार सिल्वर स्किड प्लेट लगी है.

MG Majestor 44

साइड से देखने पर, यह एसयूवी 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें चौकोर व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और पतली रूफ रेल्स दी गई हैं. पीछे की तरफ, मजेस्टर में आपस में जुड़े हुए LED टेल-लैंप्स मिलते हैं, जो पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार से जुड़े होते हैं; इसके साथ ही टेलगेट पर ‘मॉरिस गारजेस’ की लिखावट भी साफ तौर पर दिखाई देती है.

MG Majestor 56

अंदर की तरफ, डैशबोर्ड पर 12.3-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसके साथ 12.3-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. नए डिज़ाइन वाले सेंटर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, जबकि आगे की सीटों में 12-तरीकों से पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज की सुविधा मिलती है.

 

सुरक्षा के मामले में, MG छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है, जबकि लेवल 2 ADAS सूट केवल सबसे महंगे वेरिएंट तक ही सीमित रहेगा.

 

मजेस्टर की कीमतों का ऐलान आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है. इसकी कीमत रु.42 लाख से शुरू होकर 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है. लॉन्च होने के बाद, यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मरेडियन और इसी तरह के दूसरे मॉडल्स को टक्कर देगी.

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