पेट्रोल, डीज़ल लगभग रु.3 हुआ महंगा, 11 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम

पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं. दो हफ़्तों में यह चौथी बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है; इससे पहले, लगभग साढ़े चार साल के लंबे अंतराल के बाद 15 मई को पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर पहली बार ईंधन की कीमतों में बदलाव किया गया था. राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में रु.2.71 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई, जबकि अन्य महानगरों में कीमतों में रु.2.87 प्रति लीटर तक की वृद्धि देखी गई.

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पिछले 2 हफ़्तों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग रु.7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. 15 मई को कीमतों में लगभग रु.3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद 19 मई और 23 मई को भी थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी हुई.

पेट्रोल कीमतें

सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें रु.100 के पार चली गईं; यह रु.99.51 से बढ़कर रु.102.12 प्रति लीटर हो गई, यानी रु.2.61 की बढ़ोतरी हुई. वहीं, मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर रु.111.21 प्रति लीटर हो गई – यानी करीब रु.2.72 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. चेन्नई और कोलकाता में कीमतें क्रमशः रु.107.77 (रु.2.46 की बढ़ोतरी) और रु.113.51 (रु.2.87 की बढ़ोतरी) प्रति लीटर रहीं.

डीज़ल कीमतें

इस बीच, सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में डीज़ल की कीमतें रु.95.20 प्रति लीटर रहीं, जो रु.2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी है. वहीं मुंबई में कीमत रु.2.81 प्रति लीटर बढ़कर रु.97.83 हो गई, जबकि कोलकाता में कीमत अब रु.100 के ठीक नीचे रु.99.82 प्रति लीटर (रु.2.80 की बढ़ोतरी) पर पहुंच गई है. चेन्नई में कीमत रु.99.55 प्रति लीटर (रु.2.57 की बढ़ोतरी) है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी खत्म होने की संभावना नहीं है; मध्य-पूर्व में जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं, जिसके कारण तेल निर्माण कंपनियों को बढ़ी हुई नई कीमतों पर भी रोज़ाना नुकसान होने की आशंका है.