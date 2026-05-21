2026 टाटा टियागो ईवी: क्या हुए बदलाव?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 21, 2026
हाइलाइट्स
- 2026 टाटा टियागो ईवी 28 मई को लॉन्च होगी
- इसमें नया सीलबंद फ्रंट डिज़ाइन दिया गया है
- इसमें 360-डिग्री कैमरे हैं जो 2026 पेट्रोल टियागो में भी मौजूद हैं
टाटा मोटर्स ने पेट्रोल इंजन वाली टियागो के बाहरी लुक के साथ-साथ 2026 टियागो ईवी से भी पर्दा उठाया है. ये दोनों गाड़ियां 28 मई, 2026 को भारत में लॉन्च होंगी. टियागो पेट्रोल मॉडल की तरह ही, ईवी में भी 2026 के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिन पर हम एक नज़र डालते हैं.
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पुराने टियागो ईवी की तुलना में, 2026 मॉडल का फ्रंट डिज़ाइन काफी साफ-सुथरा है. फ्रंट अब पहले से ज्यादा सपाट दिखता है और ग्रिल एरिया को आम ईवी डिज़ाइन की तरह काफी हद तक सील कर दिया गया है. हेडलाइट्स को जोड़ने वाली चमकदार काली पट्टी को कार के रंग जैसा ही रंग दिया गया है, जबकि बंपर को अधिक ज्यामितीय डिज़ाइन दिया गया है. यहां तक कि निचले एयर इनटेक का पैटर्न भी पूरी तरह से अलग है, पुराने टेक्सचर्ड मेश जैसे डिज़ाइन की जगह वर्टिकल स्लैट स्टाइल की डिटेलिंग दी गई है.
हेडलाइट्स का आंतरिक भाग पहले से पतला दिखता है, हालांकि पूरा आकार पहले जैसा ही है. फॉग लैंप के कवर भी पहले की तुलना में बम्पर में अधिक सुव्यवस्थित तरीके से एकीकृत हैं, और इनमें पिछली कार में दिखने वाले क्रोम से सजे आवरण नहीं हैं.
साइड से देखने पर गाड़ी का आकार ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी अलग है. पीछे के हिस्से में मामूली बदलाव किए गए हैं. पुरानी टियागो ईवी में टेल-लैंप के अंदरूनी हिस्से काफ़ी गोल थे और बम्पर का डिज़ाइन भी सरल था. 2026 मॉडल में एलईडी टेल-लैंप में अब तीन तीरों वाला लाइटिंग सेटअप है, जो बम्पर की तरह ही अपडेटेड पेट्रोल टियागो जैसा दिखता है.
फिलहाल कैबिन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता की पुष्टि हो चुकी है. इसमें ORVMs और फ्रंट बंपर पर लगे कैमरे हैं, जो 360-डिग्री कैमरा सेटअप की पुष्टि करते हैं, जैसा कि पेट्रोल टियागो में भी देखा गया है. कैबिन में भी कई अपडेट होने की उम्मीद है, जिनमें संभवतः नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य चीजें शामिल होगी.
इस बदलाव में बैटरी पैक के विकल्प संभवतः अपरिवर्तित रहेंगे, टाटा टियागो ईवी को दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश करना जारी रखेगी: एक 19.2 किलोवाट-घंटे का बैटरी पैक या एक बड़ा 24 किलोवाट-घंटे का वैरिएंट. छोटे पैक से एक बार चार्ज करने पर 221 किमी तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है, जबकि बड़े पैक से MIDC मानकों के अनुसार 275 किमी तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है.
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अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 30, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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