मर्सिडीज-एएमजी जीटी अब बनी इलेक्ट्रिक, 1153 हॉर्सपावर ताकत के साथ 700 किलोमीटर की मिलेगी रेंज

हमें अभी भी AMG बैज वाली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज कारों के कॉन्सेप्ट की आदत नहीं पड़ी है. लेकिन हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जब एक असली AMG मॉडल इलेक्ट्रिक के रूप में सामने आ रहा है. दिल थाम के बैठिये क्योंकि आपके सामने, पेश है फ्लैगशिप, 4 डोर वाली AMG GT 4-डोर कूपे ‘इलेक्ट्रिक’. 800-वोल्ट आर्किटेक्चर से लैस, नई AMG GT 4-डोर में अनोखा लुक, भरपूर ताकत और आधुनिक केबिन डिज़ाइन है.

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AMG.EA आर्किटेक्चर पर आधारित, इस कार में तीन मोटरें लगी हैं (एक आगे और दो पीछे), जो रेंज-टॉपिंग 63GT AMG मॉडल को मिलाकर 1153bhp की ताकत बनाती हैं. इसके अलावा, 55GT AMG नाम से एक छोटा और अधिक किफायती वैरिएंट भी उपलब्ध है, जो 800bhp/1800Nm की ताकत पैदा करता है. 55GT AMG मॉडल 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 2.0 सेकंड में हासिल कर सकता है (हालांकि 55GT 2.4 सेकंड में यह आंकड़ा हासिल करने में सक्षम है), लेकिन दोनों ही वैरिएंट की टॉप स्पीड 300 किमी प्रति घंटे है.

यह 600 किलोवाट की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे सिर्फ 10 मिनट में 460 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है. 800-वोल्ट आर्किटेक्चर की बदौलत 106 किलोवाट की बैटरी पैक WLTP साइकिल पर 700 किलोमीटर की दावा की गई रेंज दैती है. बेशक, अब इसमें V8 इंजन की आवाज़ नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी ऐसे ड्राइव मोड हैं जो स्पीकरों के माध्यम से वही दमदार आवाज़ पैदा कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक एएमजी जीटी 4-डोर में मर्सिडीज द्वारा विकसित एक बिल्कुल नई बैटरी प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेल के लिए डायरेक्ट कूलिंग के साथ नए डिजाइन के बैटरी सेल लगे हैं. ये सेल पहले से छोटे और पतले हैं, जिससे अधिक डैंसर बैटरी पैक संभव हो पाता है और ताकत और ड्राइविंग रेंज दोनों में सुधार होता है.

अब बात करते हैं लुक की, तो इस पर लोगों की राय अलग-अलग होगी. यह कुछ समय पहले देखे गए AMG GTXX कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, लेकिन इसे सड़क पर चलने वाली CLA इलेक्ट्रिक कार के साथ मिलाकर पेश किया गया है. पैनअमेरिकाना ग्रिल का डिज़ाइन नया है, जो देखने में कैटफ़िश जैसा लगता है, लेकिन असली आकर्षण इसकी ढलान वाली रूफलाइन है, जिसे सीधे कॉन्सेप्ट से लिया गया है. पीछे का डिज़ाइन भी नया है, जिसमें दोनों तरफ गोलाकार टेल लैंप हैं और एक कनेक्टेड बार है, जो महिंद्रा XEV 9s में दिखने वाले बार से मिलता-जुलता है.

कैबिन पूरी तरह से आधुनिक है, जिसमें अपराइट डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन लगी हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील में काफी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें कार्बन फाइबर का सेंटर कंसोल है जिसमें ट्रैक्शन, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और अन्य कंट्रोल्स के लिए तीन डायल दिए गए हैं. इसमें एएमजी लोगो वाली कांच की छत और पीछे दो लोगों के लिए आरामदायक सीटें भी हैं.