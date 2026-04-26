भारत में मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और ई-क्लास के सेलिब्रेशन एडिशन हुए लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.62.40 लाख

CLA इलेक्ट्रिक की लॉन्चिंग के साथ ही, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने C-क्लास और E-क्लास के स्पेशल 'सेलिब्रेशन एडिशन' पेश किए हैं. यह ब्रांड के वैश्विक स्तर पर 140 साल पूरे होने का जश्न मनाने का एक हिस्सा है, और EQS और मायबाक GLS जैसे मॉडलों के लिए पहले भी इसी तरह के लिमिटेड एडिशन पेश किए जा चुके हैं. C-क्लास और E-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की केवल 140 यूनिट ही बनाई गई हैं.

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सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत रु.62.40 लाख है, जो स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत रु.59.90 लाख से अधिक है. ई-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत रु.82.70 लाख है, जबकि रेगुलर वर्जन की कीमत रु 80 लाख है (सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

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दोनों मॉडलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मैकेनिकली रूप से ये दोनों मॉडल अपने मानक वैरिएंट के समान ही हैं. इसके बजाय, दोनों वैरिएंट्स में डैशकैम और रियर-सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन के साथ-साथ कुशन और चुनिंदा संग्रहणीय वस्तुओं का एक सेट भी दिया गया है.

सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में वही 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलकर 197 बीएचपी की ताकत और अतिरिक्त 20 बीएचपी का बूस्ट तथा 440 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है और पावर को पिछले पहियों तक पहुंचाता है.

ई-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में 2.0-लीटर डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो 194 बीएचपी और 440 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ जोड़ा गया है.