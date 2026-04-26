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मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक लॉन्च एडिशन रु.64 लाख में किया गया पेश

CLA इलेक्ट्रिक लॉन्च एडिशन 250+ लॉन्ग रेंज ट्रिम पर आधारित है, जिसमें मानक मॉडल की तुलना में दिखने में बदलाव और अतिरिक्त खासियतें हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 26, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसकी कीमत रु.64 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो स्टैंडर्ड CLA 250+ से रु.5 लाख अधिक है
  • इसमें मैट ब्लैक पेंट, नाइट पैकेज और 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं
  • साथ ही इसमें 14 इंच का तीसरा पैसेंजर डिस्प्ले भी जोड़ा गया है

ऑल-इलेक्ट्रिक CLA के लॉन्च के साथ ही, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने एक विशेष 'लॉन्च एडिशन' भी पेश किया है, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कुछ दिखने में बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत रु.64 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो रेगुलर CLA 250+ लॉन्ग रेंज (जिसकी कीमत रु.59 लाख है) से रु.5 लाख अधिक है. तो, आखिर इस अतिरिक्त कीमत में आपको क्या मिलता है?

 

यह भी पढ़ें: भारत में मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक रु.55 लाख में हुई लॉन्च

 

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च एडिशन: बाहरी हिस्सा

Mercedes Benz CLA Electric Launch Edition 1

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, लॉन्च एडिशन कॉसमॉस ब्लैक मैग्नो फ़िनिश के साथ सबसे अलग दिखता है. यह मर्सिडीज़ की मैन्युफ़ैक्चर रेंज से लिया गया मैट ब्लैक शेड है. इसमें एडिशन के लिए खास 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील लगे हैं, जबकि नाइट पैकेज में ज़्यादातर क्रोम डिटेलिंग को ग्लॉस ब्लैक और डार्क क्रोम एक्सेंट से बदल दिया गया है.

 

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च एडिशन: कैबिन और फीचर्स

Mercedes Benz CLA Electric Launch Edition 3

अंदर कदम रखते ही बदलाव और भी स्पष्ट हो जाते हैं. सबसे खास बात है सुपरस्क्रीन सेटअप, जिसमें अब सामने बैठे यात्री के लिए एक अतिरिक्त 14-इंच का डिस्प्ले दिया गया है. स्टैंडर्ड वर्जन में ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिस्प्ले और बीच में 14.6-इंच का टचस्क्रीन मिलता है. इसके अलावा, स्ट्रीमिंग के लिए तीन साल का एंटरटेनमेंट पैकेज, लेदर अपहोल्स्ट्री और एनोडाइज्ड गोल्ड टोन में तैयार की गई खास एडिशन की ट्रिम भी उपलब्ध है.

 

मर्सिडीज ने कैबिन को और भी आकर्षक बनाने के लिए इसमें अलग-अलग रंग थीम वाली एम्बिएंट लाइटिंग, गोल्ड पाइपिंग वाले एएमजी फ्लोर मैट और सिल्वर-गोल्ड फिनिश वाले रोशन डोर सिल्स दिए हैं. इसके अलावा, 'कन्वीनियंस पैकेज' के तहत इसमें कीलेस-गो फीचर भी मिलता है.

 

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च एडिशन: बैटरी पैक और पावरट्रेन

Mercedes Benz CLA Electric Launch Edition 2

मैकैनिकली तौर से, कोई बदलाव नहीं हुआ है. लॉन्च एडिशन में CLA 250+ लॉन्ग रेंज की 85 kWh बैटरी लगी है, जो WLTP के अनुसार 792 किमी तक की रेंज देती है. रियर-व्हील ड्राइव सेटअप 268 bhp की ताकत और 335 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह 6.7 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटे है. यह 320 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे कंपनी का दावा है कि 20 मिनट में 400 किमी की रेंज बढ़ जाती है.

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