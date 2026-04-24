भारत में मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक रु.55 लाख में हुई लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक CLA लॉन्च कर दी है. CLA 200 की कीमत रु.55 लाख, CLA 250+ की कीमत रु.59 लाख और CLA 250+ लॉन्च एडिशन की कीमत रु.64 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं. कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट के रूप में पहली बार देखी गई और मार्च 2025 में वैश्विक स्तर पर निर्माण के लिए पेश की गई, CLA नाम से पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल आया है. यह तीन वेरिएंट, 200, 250+ और 250+ लॉन्च एडिशन में उपलब्ध है. 200 वेरिएंट स्टैंडर्ड रेंज और 250+ वेरिएंट लॉन्ग रेंज के साथ आता है. लॉन्च एडिशन में ब्लैक अलॉय व्हील्स लगे हैं और इसमें 'हाइपरस्क्रीन' सेटअप भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नई मर्सिडीज-बेंज जीएलसी ईवी लॉन्ग-व्हीलबेस 700 किमी से अधिक की रेंज और 6-सीटर विकल्प के साथ हुई लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: बाहरी डिज़ाइन

देखने में, नई CLA काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसी ही है. इसका आकार साफ-सुथरा और प्रवाहमय है, जिसके किनारे थोड़े नरम हैं, लेकिन EV वर्जन अपने अनोखे फ्रंट पैनल के कारण अलग दिखता है. पारंपरिक ग्रिल की जगह, आपको 142 जगमगाते तीन-नुकीले तारों से सजी सतह मिलती है, साथ ही बीच में जगमगाता मर्सिडीज-बेंज लोगो भी है.

साइड से देखने पर CLA पहले से ज़्यादा आकर्षक दिखती है, अब इसमें बड़े मर्सिडीज सेडान के समान फ्लश डोर हैंडल लगे हैं. पीछे की तरफ, स्टार-थीम वाला डिज़ाइन जारी है, जिसमें LED टेल लैंप्स एक फुल-विड्थ लाइट बार से जुड़े हैं, जिनमें एनिमेटेड लाइटिंग इफेक्ट्स भी शामिल हैं. खरीदारों को 17 से 19 इंच तक के अलॉय व्हील्स का विकल्प भी मिलता है.

नई CLA अपने पिछले मॉडल की तुलना में आकार में भी बड़ी हो गई है. अब इसकी लंबाई 4,723 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी और ऊंचाई 1,468 मिमी है, जबकि व्हीलबेस बढ़कर 2,790 मिमी हो गया है.

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: कैबिन और फीचर्स

कैबिन की बात करें तो, इसकी सबसे बड़ी खासियत नया सुपरस्क्रीन सेटअप है जिसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 14.6 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. पैनोरमिक सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया गया है. इसके अलावा, इसमें टच-सेंसिटिव कंट्रोल वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जबकि सीटें लेदरेट अपहोल्स्ट्री से सुसज्जित हैं.

अन्य खासियतों में वायरलेस फोन चार्जर, हीटिंग और मसाज फंक्शन वाली पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और ऑटो पार्क असिस्ट शामिल हैं.

सुरक्षा के लिहाज से, CLA इलेक्ट्रिक में 6 एयरबैग और लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है. इसमें ब्लाइंड-स्पॉट असिस्ट के साथ 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं.

इसकी बूट स्पेस 405 लीटर है, जबकि इलेक्ट्रिक सीएलए में एक फ्रंट स्टोरेज कम्पार्टमेंट (फ्रंक) भी मिलता है जो अतिरिक्त 101 लीटर की जगह देता है.



मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: बैटरी पैक और प्रदर्शन

CLA को मर्सिडीज-बेंज के नए MMA (मॉड्यूलर आर्किटेक्चर) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. हालांकि यह प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर कई पावरट्रेन विकल्पों को सपोर्ट करता है, भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक CLA 200 (स्टैंडर्ड रेंज) और 250+ (लॉन्ग रेंज) उपलब्ध हैं, जिनमें से बाद वाले मॉडल में 85 kWh की बैटरी पैक दी गई है. इसमें लगा सिंगल मोटर 268 bhp पावर और 335 Nm टॉर्क जनरेट करता है और पावर को पिछले पहियों तक पहुंचाता है.

मर्सिडीज का दावा है कि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 792 किमी (WLTP) और स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट 542 किमी तक की रेंज देती है. CLA 800-वोल्ट सिस्टम पर चलता है, जिससे फास्ट चार्जिंग संभव है. 320 kW DC फास्ट चार्जर से यह सिर्फ 10 मिनट में 325 किमी तक की रेंज बढ़ा सकता है.

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: बुकिंग और डिलीवरी

ऑल-इलेक्ट्रिक सीएलए के लिए बुकिंग इस साल मार्च में शुरू हुई थी, जिसके लिए रु.1.50 लाख की टोकन राशि की आवश्यकता थी, और डिलेवरी अप्रैल 2026 के अंत (सीएलए 250+ लॉन्ग रेंज) और जून 2026 (सीएलए 200 स्टैंडर्ड रेंज) से शुरू होने वाली है.

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: प्रतिद्वंद्वी

भारतीय बाजार में, मर्सिडीज सीएलए ईवी BYD सील के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरती है, साथ ही टेस्ला मॉडल वाई और किआ EV6 जैसे मॉडलों से भी मुकाबला करती है.