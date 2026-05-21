मर्सिडीज-बेंज की GLE और GLS नाइट एडिशन एसयूवी हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.05 करोड़ से शुरू

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने देश में GLE और GLS नाइट एडिशन एसयूवी लॉन्च की हैं, जिनकी कीमत रु.1.05 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नाइट एडिशन एक पैकेज है जिसमें इन मॉडलों के लिए डार्क विजुअल थीम और खास कैबिन एलिमेंट्स शामिल हैं. दोनों नाइट एडिशन मॉडल सीमित संख्या में उपलब्ध होंगे.

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) GLE 300d नाईट एडिशन Rs 1.05 करोड़ GLE 450 नाईट एडिशन Rs 1.14 करोड़ GLS 450 नाईट एडिशन Rs 1.41 करोड़ GLS 450d नाईट एडिशन Rs 1.43 करोड़

मर्सिडीज-बेंज जीएलई नाइट एडिशन

GLE नाइट एडिशन दो वेरिएंट में उपलब्ध है: GLE 300d जिसकी कीमत रु.1.05 करोड़ है और GLE 450 जिसकी कीमत रु.1.14 करोड़ है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें). GLE नाइट एडिशन डीजल की कीमत स्टैंडर्ड डीजल वेरिएंट से रु.5 लाख अधिक है, जबकि पेट्रोल वर्जन की कीमत रेगुलर GLE 450 से रु.3.50 लाख अधिक है.

स्टैंडर्ड एसयूवी की तुलना में, नाइट एडिशन में बाहर को पूरी तरह से ब्लैक कलर में रंगा गया है, साथ ही इसमें एक्सक्लूसिव एल्पाइन ग्रे और ऑब्सीडियन ब्लैक पेंट विकल्प भी उपलब्ध हैं. एल्पाइन ग्रे रंग केवल नाइट एडिशन लाइनअप में ही मिलता है और यह रेगुलर जीएलई रेंज में उपलब्ध नहीं है.

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कैबिन की बात करें तो, एसयूवी में ब्लैक नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, एंथ्रासाइट ओपन-पोर ओक वुड ट्रिम और हेड-अप डिस्प्ले स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. मर्सिडीज-बेंज ने जीएलई नाइट एडिशन में एयरमैटिक एयर सस्पेंशन भी दिया है, जो रेगुलर जीएलई के मुकाबले एक अतिरिक्त अपग्रेड के रूप में उपलब्ध है.

इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. GLE 300d में 2.0 लीटर का डीजल इंजन है जो 265 bhp और 550 Nm का पावर जनरेट करता है, जबकि GLE 450 में 3.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 375 bhp और 500 Nm का पावर जनरेट करता है. दोनों ही मॉडल 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस हैं.

मर्सिडीज-बेंज जीएलएस नाइट एडिशन

बड़ी GLS नाइट एडिशन भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है और इसे GLS 450 और GLS 450d वेरिएंट में पेश किया जा रहा है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.1.41 करोड़ और रु.1.43 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. GLS नाइट एडिशन पेट्रोल वेरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड GLS 450 से रु.3.50 लाख अधिक है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत रेगुलर GLS 450d से रु.3.30 लाख अधिक है.

GLE की तरह, GLS नाइट एडिशन में भी बाहरी डिज़ाइन में गहरे रंग के एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें भी एल्पाइन ग्रे और ऑब्सीडियन ब्लैक पेंट फिनिश उपलब्ध हैं. कैबिन भी GLE नाइट एडिशन जैसा ही है, जिसमें ब्लैक नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, एंथ्रासाइट ओपन-पोर ओक ट्रिम और स्टैंडर्ड हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं.

GLS 450 में 3.0 लीटर इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन लगा है जो 375 बीएचपी और 500 एनएम का टॉर्क बनाता है, जबकि GLS 450d में 3.0 लीटर इनलाइन-सिक्स डीजल इंजन लगा है जो 362 बीएचपी और 750 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. दोनों वेरिएंट में एयरमैटिक सस्पेंशन, ऑल-व्हील ड्राइव और 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.