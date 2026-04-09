भारत में मर्सिडीज-एएमजी जीएलई कूपे परफॉर्मेंस एडिशन और A45 एस एयरो ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने एएमजी जीएलई 53 कूपे के लिए एक नया परफॉर्मेंस एडिशन लॉन्च करके अपने एएमजी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, साथ ही एएमजी A45 S को एक नए एयरो ट्रैक एडिशन अवतार में भी पेश किया है. इस एडिशन में GLE की कीमत रु.1.52 करोड़ है, जबकि A45 S की कीमत रु.87 लाख (एक्स-शोरूम) है.

AMG GLE 53 कूपे परफॉर्मेंस एडिशन

AMG GLE कूपे परफॉर्मेंस एडिशन की कीमत रु.1.52 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और इसमें AMG डायनेमिक प्लस पैकेज भी शामिल है. इस पैकेज में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें AMG एक्टिव राइड कंट्रोल सस्पेंशन और वेंटिलेटेड व परफोरेटेड डिस्क वाले हाई-परफॉर्मेंस कंपोजिट ब्रेक शामिल हैं, जिन पर लाल रंग के कैलिपर लगे हैं.

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इस एसयूवी में इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील और MBUX इंटरफेस में इंटीग्रेटेड AMG ट्रैक पेस सिस्टम भी मिलता है. यह सेटअप ड्राइवरों को लैप टाइम, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग इनपुट जैसी रियल-टाइम टेलीमेट्री तक पहुंचने की सुविधा देता है. मॉडल में 22 इंच के AMG क्रॉस-स्पोक अलॉय व्हील लगे हैं.

जीएलई कूपे में 3.0 लीटर का इनलाइन-सिक्स इंजन लगा है जो 429 बीएचपी की ताकत और 520 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह 5.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे है.

AMG A45 S एयरो ट्रैक एडिशन

GLE के साथ-साथ मर्सिडीज-एएमजी ने A45 S एयरो ट्रैक एडिशन भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.87 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस वैरिएंट में मोटरस्पोर्ट से प्रेरित एयरोडायनामिक पैकेज दिया गया है, जिसमें फ्लिक्स के साथ एक बड़ा फ्रंट स्प्लिटर, एक फिक्स्ड रियर विंग, एक अलग रियर एयरफ्लो एलिमेंट्स और एक ऑप्टिमाइज्ड डिफ्यूज़र शामिल हैं.

एयरो ट्रैक एडिशन में एएमजी नाइट पैकेज भी शामिल है, जिसमें स्प्लिटर, साइड सिल्स, विंडो ट्रिम्स, मिरर कैप्स और ब्लैक क्रोम एग्जॉस्ट टिप्स जैसे ब्लैक एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. इसमें 19 इंच के एएमजी फोर्ज्ड क्रॉस-स्पोक व्हील्स लगे हैं और ब्रेक कैलिपर्स लाल रंग से पेंट किए गए हैं.

इंजन की बात करें तो, A45 S में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 416 bhp और 500 Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे यह 3.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 270 किमी प्रति घंटे है.