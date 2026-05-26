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2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास फेसलिफ्ट भारत में 15 जून को होगी लॉन्च, मिलेगा PHEV का विकल्प

बदले हुए पावरट्रेन और टेक्नोलॉजी के साथ, फेसलिफ़्टेड S-क्लास ने इस साल जनवरी में अपना वैश्विक डेब्यू किया.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 26, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में पहली बार PHEV पावरट्रेन मिलेगा
  • वैश्विक स्तर पर S-Class में रियर-व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है
  • इसकी कीमत रु.2 करोड़ से ज़्यादा होने की उम्मीद है

मर्सिडीज़-बेंज़ 15 जून, 2026 को भारत में फेसलिफ़्टेड S-क्लास लॉन्च करेगी. जनवरी के आखिर में दुनिया भर में पेश की गई यह नई S-क्लास, जिस मॉडल की जगह ले रही है, उसकी तुलना में टेक्नोलॉजी और आराम के मामले में कई अहम अपग्रेड्स के साथ आ रही है; साथ ही, भारत में इसे पहली बार प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट में होगी लॉन्च, अनुमानित कीमत रु.55 लाख से शुरू

2026 Mercedes Benz S class facelift 4

डिज़ाइन की बात करें तो, नई S-class में आगे और पीछे का डिज़ाइन अपडेट किया गया है. ग्रिल बड़ी है और इसमें तीन-पॉइंट वाले स्टार एलिमेंट लगे हैं; साथ ही, हेडलाइट्स में भी नए तीन-पॉइंट वाले स्टार LED डे-टाइम रनिंग लैंप एलिमेंट दिए गए हैं, जो मर्सिडीज़ के दूसरे नए मॉडल्स में भी देखने को मिलते हैं. बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया गया है, और आगे के हिस्से में क्रोम का भी काफी इस्तेमाल किया गया है. पीछे की तरफ, बंपर का डिज़ाइन अपडेट किया गया है, और S-क्लास में भी ई-क्लास की तरह ही टेल लैंप्स के अंदर तीन-पॉइंट वाले स्टार लाइट गाइड दिए गए हैं.

2026 Mercedes Benz S class facelift 1

अंदर की तरफ, टेक्नोलॉजी से जुड़े अपग्रेड्स मर्सिडीज़ के सुपरस्क्रीन सेटअप के रूप में मिलते हैं. इसमें 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन है, जिसके दोनों तरफ को-ड्राइवर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 12.3-इंच के डिस्प्ले लगे हैं. ये डिस्प्ले लेटेस्ट MB.OS पर चलते हैं। यह सिस्टम AI-आधारित कई इनबिल्ट फीचर्स भी देता है, जिनमें वॉइस असिस्टेंट, गूगल-आधारित नेविगेशन और गाड़ी से जुड़ी हर चीज़ को कंट्रोल करने की सुविधा शामिल है. नई एस-क्लास ओवर-द-एयर अपडेट्स को भी सपोर्ट करती है.

2026 Mercedes Benz S class facelift 2

अन्य फ़ीचर्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले एयर-कॉन वेंट्स, डैशबोर्ड में लगा एक कैमरा जिसमें फ़ेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, पिछली सीट पर मनोरंजन की सुविधा और टैबलेट जैसे दो कंट्रोलर शामिल हैं, जिनकी मदद से पिछली सीट पर बैठे लोग कार के अंदर के कई फ़ंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. बेशक, आपको इसमें पहले से मौजूद फ़ीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि बॉस मोड वाली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली आगे और पीछे की सीटें, पावर्ड सनशेड और भी बहुत कुछ. दुनिया भर में, S-क्लास में स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील स्टीयरिंग भी मिलती है.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, मर्सिडीज़ ने कन्फ़र्म किया है कि नई S-क्लास प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी. इस पावरट्रेन में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर्स और 21.96 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा गया है. यह बैटरी सिर्फ़ EV मोड में 117 km तक की रेंज देती है. दुनिया भर में, यह हाइब्रिड दो अलग-अलग ट्यूनिंग में उपलब्ध है: S 450e, जो 429 bhp और 680 Nm की पावर देती है; और S 580e, जो ज़्यादा दमदार 577 bhp और 750 Nm की पावर देती है. बाद वाले मॉडल में ऑल-व्हील ड्राइव फ़ीचर भी मिलता है.

2026 Mercedes Benz S class facelift 3

इसके साथ ही, जाने-पहचाने S 450 और S 350d अवतार में स्टैंडर्ड 6-सिलेंडर पेट्रोल और डीज़ल इंजन के विकल्प भी पेश किए जाने की उम्मीद है.

 

कीमत की बात करें तो, नई एस-क्लास की कीमत मौजूदा मॉडल से ज़्यादा होने की उम्मीद है, और इसकी कीमत (एक्स-शोरूम) रु.2 करोड़ के पार जा सकती है.

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