2026 टाटा दियागो फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 25, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें फ्लोटिंग टचस्क्रीन के साथ बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है
- सेंटर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड नज़र आते हैं
- इसमें फैब्रिक-टेक्सचर्ड ट्रिम के साथ बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है
इस हफ़्ते की शुरुआत में 2026 टियागो के बाहरी हिस्से की झलक दिखाने के बाद, टाटा मोटर्स ने अब 28 मई, 2026 को लॉन्च से पहले इस अपडेटेड मॉडल के अंदरूनी हिस्से को भी दिखा दिया है. बाहरी हिस्से की तरह ही, इसके कैबिन को भी काफ़ी हद तक नया रूप दिया गया है, और इस हैचबैक में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं.
सबसे साफ़ बदलाव पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड है. पिछली टियागो के थोड़े अस्त-व्यस्त लेआउट के उलट, नए कैबिन में ज़्यादा मिनिमलिस्ट थीम अपनाई गई है. डैशबोर्ड में अब एक नई फ़्लोटिंग टचस्क्रीन है जो थोड़ी ऊँचाई पर लगी है. इसके नीचे, बीच में लगे AC वेंट्स का एक पतला सेट और फ़िज़िकल टॉगल जैसे कंट्रोल्स की एक पतली लाइन है. 2-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील के पीछे, एक अलग फ़्लोटिंग पॉड में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है.
नीचे की तरफ, सेंटर कंसोल को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है. अपडेटेड टियागो में अब पारंपरिक गियर लीवर की जगह रोटरी गियर सेलेक्टर दिया गया है, जबकि ग्लॉस ब्लैक सेंटर टनल में दो कपहोल्डर भी शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के नीचे एक डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड सेटअप भी दिया गया है. टाटा ने ट्रे के ऊपर USB चार्जिंग पोर्ट भी लगाए हैं.
क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को खुद एक ज़्यादा साफ़ इंटरफ़ेस मिला है, जिसमें रोटरी डायल और एक छोटा ग्लॉस-ब्लैक हाउसिंग है. वहीं, आगे की सीटों और दरवाज़ों के पैड पर एक नई डुअल-टोन ग्रे और ब्लैक अपहोल्स्ट्री थीम दी गई है. पीछे की तरफ़, सेंटर कंसोल के पीछे रियर AC वेंट्स भी देखे जा सकते हैं, साथ ही एक टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी है.
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फीचर्स के मामले में, टाटा ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि अपडेटेड टियागो में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलेगा, जो ORVMs और फ्रंट बंपर पर लगे कैमरों से साफ पता चलता है. टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पहले से बड़ा होने और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने की उम्मीद है.
बाहर से देखने पर, 2026 टियागो में भी एक साफ़ विज़ुअल बदलाव देखने को मिलता है, खासकर सामने की तरफ़. पहले वाली जालीदार ग्रिल की जगह अब एक ज़्यादा साफ़, ग्लॉस-ब्लैक पैनल लगा दिया गया है जो हेडलाइट्स के बीच तक फैला हुआ है; वहीं, बम्पर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नीचे का हिस्सा ज़्यादा बड़ा और काले रंग का है, और किनारों पर ज़्यादा शार्प डिटेलिंग दी गई है. पीछे की तरफ़ अपडेटेड LED टेललाइट्स दी गई हैं, जिनमें 'ट्राइ-एरो' लाइटिंग सिग्नेचर है और जो टेलगेट पर लगी एक काली पट्टी से जुड़ी हुई हैं.
मैकेनिकली, इस हैचबैक में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. टियागो में संभवतः 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही जारी रहेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा; साथ ही, CNG वेरिएंट भी इस लाइनअप में बने रहने की उम्मीद है.
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