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भारत के लिए जीप की आगामी एसयूवी टाटा मोटर्स के प्लेटफॉर्म का करेगी उपयोग

स्टेलेंटिस ने अपने नए निवेशक प्रस्तुति में पुष्टि की है कि जीप नाम से आने वाली आगामी एसयूवी का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसे दुनिया भर के 50 से अधिक बाजारों में निर्यात किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 22, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • स्टेलेंटिस 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में पांच मॉडल लॉन्च करेगी
  • टाटा मोटर्स नई जीप एसयूवी के लिए "अत्यधिक प्रतिस्पर्धी" प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी
  • आगामी जीप एसयूवी का निर्यात 50 से अधिक बाजारों में किया जाएगा

अपने दम पर कोई खास रफ्तार हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, जीप ने भारत के लिए अपनी अगली एसयूवी विकसित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है. मूल कंपनी स्टेलेंटिस ने आज पुष्टि की है कि जीप की आगामी एसयूवी भारत के लिए टाटा मोटर्स द्वारा आपूर्ति किए गए प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी और इसका निर्माण दोनों कार निर्माताओं द्वारा घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के लिए साझा किए गए प्लांट में किया जाएगा. यह घोषणा स्टेलेंटिस के 'फास्टलेन 2030' निवेशक प्रस्तुति के दौरान की गई, जिसमें अगले चार वर्षों के लिए दुनिया भर के हर बाजार के लिए ऑटोमोबाइल दिग्गज की योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया. स्टेलेंटिस परिवार के कुल पांच नए मॉडल 2030 तक एशिया-प्रशांत बाजार के लिए निर्धारित हैं, जिनमें से एक टाटा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा.

 

यह भी पढ़ें: जगुआर लैंडर रोवर और स्टेलंटिस अमेरिका में नई कारों और एसयूवी के संयुक्त विकास पर करेंगे विचार

 

स्टेलेंटिस के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीओओ ग्रेगोइरे ओलिवियर ने कहा, "टाटा मोटर्स 20 से अधिक वर्षों से स्टेलेंटिस की भागीदार रही है, और यह एक नई जीप कार विकसित करने के लिए एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मंच देगी, जिसे भारत में विकसित किया जाएगा और भारत में हमारे स्टेलेंटिस-टाटा संयुक्त उद्यम में असेंबल किया जाएगा, और यह कार भारत में ही विश्व के लिए उपलब्ध होगी."

Tata Harrier VS Jeep Compass Web 17

मौजूदा कम्पस लगभग एक दशक पुरानी है, और भारत में पीढ़ीगत बदलाव की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

 

जीप को टाटा की विशेषज्ञता की आवश्यकता क्यों है?

जीप के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. 2017 में लॉन्च होने के बाद कंपास की शुरुआती लोकप्रियता के बावजूद, जीप की बिक्री में लगातार गिरावट आई है. जीप के भारत में अब चार मॉडल उपलब्ध हैं - कंपस, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी. इनमें से दो मॉडल रु.30 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं, जबकि अन्य दो की कीमत रु.60 लाख से अधिक है, जिससे ये खास ग्राहकों के लिए ही बने हुए हैं. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 तक जीप 250 वाहन भी नहीं बेच पाई, जिससे यह यात्री वाहन बिक्री चार्ट में सबसे निचले पायदान पर आ गई.

Jeep Wrangler Rubicon 32

जीप इंडिया को फिलहाल प्रति माह 300 यूनिट बेचने में भी मुश्किल हो रही है

 

दूसरी ओर, टाटा मोटर्स ने पिछले दशक में एसयूवी के दम पर उल्लेखनीय वापसी की है. इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में भी टाटा का दबदबा कायम है और पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी और बेहद लोकप्रिय नई सिएरा जैसे मॉडलों सहित इसकी एसयूवी श्रृंखला ने टाटा को मजबूत स्थिति में पहुँचाने में मदद की है, जिससे वह भारत के यात्री कार बाजार में लगातार दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है.

 

Tata Stellantis 1

टाटा और स्टेलेंटिस ने हाल ही में अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

 

टाटा और स्टेलेंटिस पहले से ही पुणे के रंजंगांव में स्थित एक संयुक्त प्लांट में काम करते हैं, जहां पिछले दो दशकों में लगभग 14 लाख टाटा और स्टेलेंटिस (फिएट और जीप) वाहन निर्मित हो चुके हैं. आज भी, टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसे मॉडल स्टेलेंटिस से प्राप्त डीजल इंजन का उपयोग करते हैं. भारत में अपनी स्थिति को फिर से बेहतर बनाने के प्रयास में, स्टेलेंटिस ने हाल ही में टाटा मोटर्स के साथ आगे सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

 

टाटा प्लेटफॉर्म के साथ जीप कहां तक ​​जा सकती है: इस पर कार एंड बाइक का नज़रिया

फिलहाल, जीप की नई एसयूवी के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और न ही यह पता है कि कंपनी इस नए मॉडल के साथ किस सेगमेंट को लक्षित करने की योजना बना रही है. हालांकि, यह स्पष्ट है कि जीप को भारत के एसयूवी बाजार में अपनी प्रासंगिकता वापस पाने के लिए पर्याप्त बिक्री की आवश्यकता है, और यह केवल ह्यून्दे मोटर ग्रुप के प्रभुत्व वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने से ही संभव हो सकती है.

New Jeep Cherokee

जीप के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करना एक संभावना हो सकती है

 

टाटा मोटर्स की मदद से जीप कई अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स लगभग हर सेगमेंट में मौजूद है. भारत में लगभग एक दशक पुरानी और मुश्किल से बिकने वाली कंपस के भविष्य पर मंडरा रहे संदेह को देखते हुए, जीप टाटा के ओमेगा आर्किटेक्चर का उपयोग करके कंपस की जगह नए मॉडल विकसित कर सकती है.

 

एक और आकर्षक विकल्प टाटा के ARGOS आर्किटेक्चर (जिस पर सिएरा आधारित है) का उपयोग करके एक बिल्कुल नया, अधिक सस्ता मॉडल बनाना हो सकता है. यह तर्कसंगत होगा, क्योंकि ARGOS स्केलेबल है और कई पावरट्रेन (सीएनजी और हाइब्रिड सहित) के साथ-साथ ऑल-व्हील ड्राइव को भी संभाल सकता है, जो कि जीप के मॉडलों से अपेक्षित होता है. इससे जीप भारत के एसयूवी बाजार के केंद्र में भी अपनी मजबूत स्थिति बना लेगी.

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