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स्कोडा एपिक ने ब्रांड की अब तक की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार के रूप में अपना पर्दापण किया, इसमें दो बैटरी विकल्प और 440 किलोमीटर की मिलेगी रेंज

काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ी ही बड़ी, एपिक स्कोडा की नई 'मॉडर्न सॉलिड' डिजाइन भाषा को अपनाने वाला पहला मॉडल है; और यह समान आकार की ICE स्कोडा कारों के साथ कीमत के मामले में समानता हासिल करने के लिए तैयार है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एपिक़, फोक्सवैगन ग्रुप के एमईबी+ आर्किटेक्चर पर बनी पहली स्कोडा कार है
  • इसमें दो बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं - 38.5 किलोवाट-घंटे (एलएफपी) और 55 किलोवाट-घंटे (एनएमसी)
  • इसकी अधिकतम रेंज 440 किमी तक है; यह बाय-डायरेक्शन चार्जिंग को सपोर्ट करती है

स्कोडा ने अपने वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण नया मॉडल जोड़ा है - स्कोडा एपिक, जिसका विश्व प्रीमियर हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुआ है. एपिक, जो अब तक स्कोडा लोगो वाली सबसे छोटी बैटरी से चलने वाली यात्री कार है, एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है और कई बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कोडा का दावा है कि एपिक कई बाजारों में पेट्रोल-डीज़ल इंजन से चलने वाली समान आकार की कामिक के बराबर कीमत पर उपलब्ध होगी, जिससे यह अब तक की सबसे किफायती स्कोडा ईवी बन जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ZR-V हाइब्रिड की झलक 22 मई को लॉन्च से पहले दिखी

Skoda Epiq EV Unveiled Carandbike 2

स्कोडा एपिक ई-एसयूवी: डिजाइन और आयाम

एपिक़ - जो पहली नज़र में एक खास स्कोडा कार लगती है - स्कोडा की मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन भाषा को अपनाने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल है. इसमें टी-आकार के लाइटिंग एलिमेंट्स भी हैं, जिनमें मुख्य हेडलाइट क्लस्टर के ऊपर लगी डे-टाइम रनिंग लाइट और टेल-लाइट्स शामिल हैं. एपिक़ की एक और खासियत इसका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह फोक्सवैगन ग्रुप के MEB+ आर्किटेक्चर पर बनी होने वाली पहली स्कोडा कार है.

skoda epiq

एपिक की लंबाई 4,171 मिमी, चौड़ाई 1,798 मिमी और ऊंचाई 1,581 मिमी है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,601 मिमी है. एपिक के पहियों का आकार 17 इंच से 19 इंच तक है. स्कोडा ने एपिक के बाहरी डिज़ाइन को परिष्कृत किया है ताकि इसका ड्रैग गुणांक 0.275 Cd हो.

 

स्कोडा एपिक ई-एसयूवी: बैटरी और रेंज

विदेशों में, एपिक दो बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी. बेस मॉडल की 38.5 kWh बैटरी में लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) सेल का उपयोग किया गया है, जबकि महंगे वेरिएंट की 55 kWh बैटरी में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल का उपयोग किया गया है. सभी वेरिएंट में एक ही मोटर है, जो केवल आगे के पहियों को पावर सप्लाई करती है.

 

एलएफपी बैटरी वेरिएंट की ताकत 114 बीएचपी से 133 बीएचपी तक अलग होती है. इन मॉडलों में टॉर्क 267 एनएम तक सीमित है और इनकी टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटा है. वहीं, 38.5 किलोवाट-घंटे की एलएफपी एपिक की रेंज 310 किलोमीटर है.

skoda epiq battery

एनएमसी बैटरी से लैस एपिक में 208 बीएचपी का इंजन है जो 290 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसकी अधिकतम स्पीड 160 किमी प्रति घंटा है और यह वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 440 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. स्कोडा ने यह भी पुष्टि की है कि डीसी फास्ट चार्जर से कनेक्ट करने पर यह वेरिएंट मात्र 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है.

 

बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग के साथ, एपिक वाहन से लोड तक की कार्यक्षमता देता है जिससे बाहरी इलेक्ट्रिक इक्विवमेंट को ताकत दी जा सकती है, साथ ही वाहन से घर और वाहन से ग्रिड तक की कार्यक्षमता भी देता है.

 

स्कोडा एपिक ई-एसयूवी: कैबिन और फीचर्स

एपिक़ का डैशबोर्ड, स्कोडा की खास शैली में, सीधी रेखाओं के साथ एक साफ-सुथरे लेआउट का अनुसरण करता है, लेकिन अधिकांश खरीदार कार के भीतर आवश्यक कार्यों के लिए पूर्ण फिजिकल स्विचों की वापसी का स्वागत करेंगे.

Skoda Epiq EV Unveiled Carandbike 3

डैशबोर्ड के सेंटर में 13 इंच का एंड्रॉयड-आधारित टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है. 2 स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील में भी फिजिकल बटन दिए गए हैं, और स्कोडा ने सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में, 'फ्लोटिंग' वायरलेस फोन चार्जर के ठीक नीचे दो यूएसबी-सी पोर्ट जोड़े हैं.

Skoda Epiq EV Unveiled Carandbike 5

इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वैकल्पिक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और पीछे के एसी वेंट के नीचे दो यूएसबी-सी पोर्ट भी शामिल हैं. स्कोडा का दावा है कि एपिक में 475 लीटर का बूट स्पेस है, साथ ही 25 लीटर का एक छोटा फ्रंट ट्रंक भी है, जिसका इस्तेमाल कार की चार्जिंग केबल रखने के लिए किया जा सकता है.

Skoda Epiq EV Unveiled Carandbike 6

स्कोडा एपिक ई-एसयूवी: सुरक्षा फीचर्स

7 स्टैंडर्ड एयरबैग (जिसमें एक सेंटर एयरबैग भी शामिल है) और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक के अलावा, एपिक में कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिए गए हैं.

skoda epiq airbags

इनमें से कुछ फीचर्स में क्रॉसरोड असिस्ट (फ्रंट बम्पर में लगे कॉर्नर रडार ड्राइवर को बगल से आ रही कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों के बारे में सचेत करते हैं), एक एडवांस ड्राइवर अलर्ट सिस्टम (रियर-व्यू मिरर में लगे कैबिन कैमरे के माध्यम से आंखों की गतिविधियों को ट्रैक करके ड्राइवर की थकान की निगरानी करना) और पार्किंग असिस्ट की कई सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही साथ एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन चेंज असिस्ट जैसे हाइजीन एडीएएस फंक्शन भी हैं.

 

स्कोडा एपिक ई-एसयूवी: क्या यह भारत में आएगी?

फिलहाल, स्कोडा ने भारत में एपिक के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है. कंपनी पहले भी भारत के लिए खास रूप से एक इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने पर जोर दे चुकी है और उसने पहले भी भारत में बनी होने वाली नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी इलेक्ट्रिक कार के निर्माण का संकेत दिया था. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वह इलेक्ट्रिक कार - जिसे मूल रूप से 2027 में लॉन्च किया जाना था - अभी भी अपनी योजना पर कायम है या नहीं.

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