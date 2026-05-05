भारत में बीएमडब्ल्यू X6 कूपे-एसयूवी हुई पेश; आगामी महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद

बीएमडब्ल्यू भारत में एसयूवी-कूपे सेगमेंट में वापसी करने के लिए तैयार दिख रही है. कंपनी ने हाल ही में भारत में आयोजित एक ग्राहक कार्यक्रम में अपनी नई X6 का प्रदर्शन किया. वर्तमान में अपनी तीसरी पीढ़ी में चल रही यह एसयूवी-कूपे भारत में 2020 के मध्य में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2023 की शुरुआत तक इसे चुपचाप बाजार से हटा दिया गया था.

ऑडी Q8 और मर्सिडीज-बेंज जीएलई कूपे जैसी कारों को टक्कर देने वाली, नई X6, उस कूपे-एसयूवी का फेसलिफ्ट वैरिएंट है जो दशक के शुरुआती दौर में भारत में बिक रही थी. इसे बीएमडब्ल्यू X5 जैसी एसयूवी के अनुरूप अपडेटेड लुक और टेक्नोलॉजी मिली है. पहले से बिक रहे मॉडल की तुलना में, X6 में बदलाव फ्रंट फेसिया, नए वर्टिकल डीआरएल डिज़ाइन वाले अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स, ग्रिल और बम्पर डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं. अन्य बदलावों में बदलाव टेल लैंप और रियर बम्पर के साथ-साथ अलग-अलग अलॉय व्हील डिज़ाइन शामिल हैं.

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अंदर से, कैबिन मौजूदा X5 के अनुरूप है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर एक घुमावदार सिंगल फ्रेम डिस्प्ले है जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9 इंच का टचस्क्रीन लगा है, और सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल कंट्रोल हैं. फीचर्स की बात करें तो, X6 में भी इसी तरह के फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आदि शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो, X6 को भारत में M60i स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया था, जिसमें ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 4.4-लीटर V8 इंजन लगा है. इस स्पेसिफिकेशन में यह इंजन 523 bhp की अधिकतम ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे SUV 5 सेकंड से भी कम समय में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. ताकत को परिचित 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से पहियों तक पहुंचाया जाता है.

भारत में लॉन्च की बात करें तो, आने वाले महीनों में कीमतों की घोषणा होने की उम्मीद है, हालांकि बीएमडब्ल्यू ने अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. कीमतों के लगभग रु.1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) होने की संभावना है.