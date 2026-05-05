भारत में बीएमडब्ल्यू X6 कूपे-एसयूवी हुई पेश; आगामी महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- X6 को M60i स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया
- 4.4 लीटर V8 इंजन 523 bhp और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है
- कीमत की घोषणा आने वाले महीनों में होने की उम्मीद है
बीएमडब्ल्यू भारत में एसयूवी-कूपे सेगमेंट में वापसी करने के लिए तैयार दिख रही है. कंपनी ने हाल ही में भारत में आयोजित एक ग्राहक कार्यक्रम में अपनी नई X6 का प्रदर्शन किया. वर्तमान में अपनी तीसरी पीढ़ी में चल रही यह एसयूवी-कूपे भारत में 2020 के मध्य में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2023 की शुरुआत तक इसे चुपचाप बाजार से हटा दिया गया था.
ऑडी Q8 और मर्सिडीज-बेंज जीएलई कूपे जैसी कारों को टक्कर देने वाली, नई X6, उस कूपे-एसयूवी का फेसलिफ्ट वैरिएंट है जो दशक के शुरुआती दौर में भारत में बिक रही थी. इसे बीएमडब्ल्यू X5 जैसी एसयूवी के अनुरूप अपडेटेड लुक और टेक्नोलॉजी मिली है. पहले से बिक रहे मॉडल की तुलना में, X6 में बदलाव फ्रंट फेसिया, नए वर्टिकल डीआरएल डिज़ाइन वाले अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स, ग्रिल और बम्पर डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं. अन्य बदलावों में बदलाव टेल लैंप और रियर बम्पर के साथ-साथ अलग-अलग अलॉय व्हील डिज़ाइन शामिल हैं.
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अंदर से, कैबिन मौजूदा X5 के अनुरूप है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर एक घुमावदार सिंगल फ्रेम डिस्प्ले है जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9 इंच का टचस्क्रीन लगा है, और सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल कंट्रोल हैं. फीचर्स की बात करें तो, X6 में भी इसी तरह के फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आदि शामिल हैं.
इंजन की बात करें तो, X6 को भारत में M60i स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया था, जिसमें ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 4.4-लीटर V8 इंजन लगा है. इस स्पेसिफिकेशन में यह इंजन 523 bhp की अधिकतम ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे SUV 5 सेकंड से भी कम समय में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. ताकत को परिचित 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से पहियों तक पहुंचाया जाता है.
भारत में लॉन्च की बात करें तो, आने वाले महीनों में कीमतों की घोषणा होने की उम्मीद है, हालांकि बीएमडब्ल्यू ने अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. कीमतों के लगभग रु.1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) होने की संभावना है.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- महिंद्रा विजन Tएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- Xiaomi वाययूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 21, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 23, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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