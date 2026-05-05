भारत में बीएमडब्ल्यू M440i xDrive कन्वर्टिबल हुई लॉन्च, कीमत रु.1.09 करोड़
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- M440i में 3.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है
- इसकी अधिकतम ताकत 369 बीएचपी और टॉर्क 500 एनएम है
- यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 4 सीरीज का ओपन-टॉप वर्जन, M440i xDrive, रु.1.09 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. बेहद लोकप्रिय M340i सेडान की कन्वर्टिबल ट्विन मानी जाने वाली M440i में चार सीटों की व्यवस्था है और इसमें वही 6-सिलेंडर इंजन लगा है जो कार प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसका निर्माण जर्मनी के डिंगोल्फिंग स्थित बीएमडब्ल्यू के कारखाने में किया गया है और इसे पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU आयात) के रूप में भारत भेजा जा रहा है। हमारे बाजार में इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मर्सिडीज-बेंज CLE कन्वर्टिबल है, जिसकी कीमत रु.1.16 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
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बीएमडब्ल्यू M440i एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: ताकत और प्रदर्शन
M440i xDrive कन्वर्टिबल की सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार सिक्स-सिलेंडर इंजन है, जो इसके लंबे हुड के नीचे लगा है. 'B58' नाम से मशहूर यह टर्बोचार्ज्ड, 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन 369 bhp की अधिकतम ताकत और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह सारी ताकत 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाई जाती है.
बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.9 सेकंड में हासिल कर लेती है, जो कि M340i सेडान से लगभग आधा सेकंड धीमी है. इसका कारण कन्वर्टिबल का अधिक वजन है. इसकी अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटे है.
बीएमडब्ल्यू एम440आई एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: बाहरी भाग और कपड़े की छत
डिजाइन के मामले में यह M340i से मिलती-जुलती लग सकती है, लेकिन M440i में सिग्नेचर किडनी ग्रिल का एक बड़ा और अधिक आकर्षक वैरिएंट दिया गया है. इसमें दो दरवाजे हैं, और पुरानी 4 सीरीज कन्वर्टिबल (जिसमें मेटल फोल्डिंग रूफ थी) के विपरीत, M440i में फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप है जिसे 50 किमी प्रति घंटे तक की गति पर 18 सेकंड में बंद किया जा सकता है. M440i में 19 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जिनमें आगे 225 सेक्शन के टायर और पीछे 255 सेक्शन के टायर हैं.
बीएमडब्ल्यू एम440आई एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: इंटीरियर और फीचर्स
इसका कैबिन लेआउट M340i जैसा ही है, लेकिन सेडान के विपरीत, M440i में सीमित जगह वाली दो अतिरिक्त पीछे की सीटें हैं. आगे की सीटें पावर से चलती हैं और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है. इसमें दो स्क्रीन मिलती हैं – एक 14.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले. हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा हैं.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
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- महिंद्रा विजन Tएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- Xiaomi वाययूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 21, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 23, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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