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भारत में बीएमडब्ल्यू M440i xDrive कन्वर्टिबल हुई लॉन्च, कीमत रु.1.09 करोड़

जर्मनी में बीएमडब्ल्यू के डिंगोल्फिंग प्लांट में बनी, 4 सीरीज का यह शक्तिशाली, ओपन-टॉप वैरिएंट भारत में पूर्ण आयात के रूप में भेजा जाता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • M440i में 3.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है
  • इसकी अधिकतम ताकत 369 बीएचपी और टॉर्क 500 एनएम है
  • यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 4 सीरीज का ओपन-टॉप वर्जन, M440i xDrive, रु.1.09 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. बेहद लोकप्रिय M340i सेडान की कन्वर्टिबल ट्विन मानी जाने वाली M440i में चार सीटों की व्यवस्था है और इसमें वही 6-सिलेंडर इंजन लगा है जो कार प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसका निर्माण जर्मनी के डिंगोल्फिंग स्थित बीएमडब्ल्यू के कारखाने में किया गया है और इसे पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU आयात) के रूप में भारत भेजा जा रहा है। हमारे बाजार में इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मर्सिडीज-बेंज CLE कन्वर्टिबल है, जिसकी कीमत रु.1.16 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक रु.61.50 लाख में हुआ लॉन्च, सीमित संख्या में होगी बिक्री

 

बीएमडब्ल्यू M440i एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: ताकत और प्रदर्शन

M440i xDrive कन्वर्टिबल की सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार सिक्स-सिलेंडर इंजन है, जो इसके लंबे हुड के नीचे लगा है. 'B58' नाम से मशहूर यह टर्बोचार्ज्ड, 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन 369 bhp की अधिकतम ताकत और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह सारी ताकत 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाई जाती है.

BMW M 440i 31

बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.9 सेकंड में हासिल कर लेती है, जो कि M340i सेडान से लगभग आधा सेकंड धीमी है. इसका कारण कन्वर्टिबल का अधिक वजन है. इसकी अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटे है.

 

बीएमडब्ल्यू एम440आई एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: बाहरी भाग और कपड़े की छत

डिजाइन के मामले में यह M340i से मिलती-जुलती लग सकती है, लेकिन M440i में सिग्नेचर किडनी ग्रिल का एक बड़ा और अधिक आकर्षक वैरिएंट दिया गया है. इसमें दो दरवाजे हैं, और पुरानी 4 सीरीज कन्वर्टिबल (जिसमें मेटल फोल्डिंग रूफ थी) के विपरीत, M440i में फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप है जिसे 50 किमी प्रति घंटे तक की गति पर 18 सेकंड में बंद किया जा सकता है. M440i में 19 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जिनमें आगे 225 सेक्शन के टायर और पीछे 255 सेक्शन के टायर हैं.

BMW M 440i 10

बीएमडब्ल्यू एम440आई एक्सड्राइव कन्वर्टिबल: इंटीरियर और फीचर्स

 

इसका कैबिन लेआउट M340i जैसा ही है, लेकिन सेडान के विपरीत, M440i में सीमित जगह वाली दो अतिरिक्त पीछे की सीटें हैं. आगे की सीटें पावर से चलती हैं और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है. इसमें दो स्क्रीन मिलती हैं – एक 14.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले. हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा हैं.

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