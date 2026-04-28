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भारत में मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक रु.61.50 लाख में हुआ लॉन्च, सीमित संख्या में होगी बिक्री

लगभग रु.3 लाख की अतिरिक्त कीमत के साथ, जेसीडब्ल्यू पैक पहले से ही आकर्षक मिनी कन्वर्टिबल में और भी भव्यता जोड़ता है. यह सीबीयू रूट से उपलब्ध होगा और बहुत सीमित संख्या में ही मिलेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 28, 2026

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हाइलाइट्स

  • 201bhp/300Nm की शक्ति के साथ यह गाड़ी 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है
  • यह लेजेंड ग्रे या मिडनाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है
  • यह लेजेंड ग्रे या मिडनाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है

मिनी इंडिया इन दिनों कई नए मॉडल लॉन्च कर रही है, और इस लिस्ट में शामिल होने वाला नवीनतम मॉडल है JCW पैक में तैयार की गई कन्वर्टिबल। इसे रु.61.50 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है और यह CBU (कंटेंट बाय यूनिट) रूट से उपलब्ध होगी. हालांकि ब्रिटिश कंपनी ने इनकी संख्या स्पष्ट नहीं की है, लेकिन मिनी कन्वर्टिबल JCW की सीमित संख्या में ही बिक्री होगी.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू

01 The new MINI Convertible John Cooper Works Pack jpg

स्टैंडर्ड कन्वर्टिबल की तुलना में, JCW में ज़्यादा आक्रामक फ्रंट और रियर बंपर, नया ग्रिल, अतिरिक्त साइड स्कर्ट और चारों ओर पियानो-ब्लैक डिटेल्स दिए गए हैं. इसमें 17 इंच के JCW स्प्रिंट स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील लगे हैं. पेंट के दो विकल्प उपलब्ध हैं: लेजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक.

03 The new MINI Convertible John Cooper Works Pack jpg

अंदर से देखें तो, केबिन में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें JCW स्पोर्ट्स सीटें, पैडल शिफ्टर्स वाला नया JCW स्टीयरिंग व्हील और ब्लैक वेसिन और कॉर्ड अपहोल्स्ट्री दी गई है. फीचर्स की लिस्ट में हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, HUDs, वायरलेस चार्जर, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, डिजिटल की फंक्शनैलिटी और आइकॉनिक सर्कुलर इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ब्लैक सॉफ्ट टॉप 30 किमी/घंटा तक की रफ्तार पर 18 सेकंड में खुल सकता है.

02 The new MINI Convertible John Cooper Works Pack jpg

यह सिर्फ एक JCW पैक है, पूरा JCW मॉडल नहीं, इसलिए इसके इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 201bhp पावर और 300Nm टॉर्क जनरेट करता है और इसे सात-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. यह 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 240 किमी प्रति घंटे है.

 

यह कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू स्टैंडर्ड कन्वर्टिबल से लगभग रु.3 लाख अधिक कीमत पर उपलब्ध है. इसके अलावा, जेसीडब्ल्यू पैक के साथ कूपर एस 3-डोर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.55.65 लाख (एक्स-शोरूम) है.

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