2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू

मिनी इंडिया ने 2026 कूपर कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू (जॉन कूपर वर्क्स) पैक के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है. इस पैक की लॉन्चिंग इसी महीने के अंत में होने की उम्मीद है. कूपर एस JCM की तरह ही, कन्वर्टिबल JCW भी स्टैंडर्ड कूपर कन्वर्टिबल पर आधारित है, जिसे भारत में दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था.

यह भी पढ़ें: मिनी कूपर एस विक्ट्री एडिशन भारत में रु.57.50 लाख की कीमत पर हुआ लॉन्च

इस मॉडल में 2.0 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा जो 204 बीएचपी की ताकत और 300 एनएम का टॉर्क पैदा करेगा, साथ ही इसमें डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी होगा. यह कन्वर्टिबल कार 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

JCW पैक होने के नाते, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्पोर्टी लुक दिया गया है. बाहरी बदलावों में JCW-खास बंपर, ग्रिल, साइड स्कर्ट और डोर सिल्स के साथ-साथ पियानो ब्लैक एक्सेंट और 17-इंच JCW स्प्रिंट स्पोक अलॉय व्हील्स शामिल हैं.

कार के कैबिन में वेसिन और कॉर्ड के कॉम्बिनेशन से बनी JCW स्पोर्ट सीटें, ब्लैक-थीम वाला डैशबोर्ड और पैडल शिफ्टर्स के साथ JCW स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. फीचर्स की सूची में 9.4 इंच का गोलाकार टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

मानक मिनी कन्वर्टिबल की तरह, इसकी सबसे बड़ी खासियत सॉफ्ट-टॉप छत है, जिसे 30 किमी प्रति घंटे तक की गति पर 18 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है.

जेसीडब्ल्यू पैक में एडैप्टिव सस्पेंशन और JCW स्पोर्ट ब्रेक जैसे हार्डवेयर अपग्रेड भी शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से, कार में ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स का एक पूरा सेट दिया गया है, जिसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और पार्किंग असिस्ट फंक्शन शामिल हैं.

मिनी कन्वर्टिबल JCW वैरिएंट उम्मीद है कि अपने मौजूदा स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में थोड़ा महंगा होग, जिसकी कीमत रु.59 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.



