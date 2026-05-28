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नई टाटा टियागो और टियागो ईवी: तस्वीरों में

टियागो और टियागो ईवी को अब डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और इनमें ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 28, 2026

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Story

हाइलाइट्स

    टाटा मोटर्स ने 2026 के लिए टियागो हैचबैक को एक बड़ा बदलाव दिया है, जिसमें नया लुक, नए फ़ीचर्स और एक नया प्लेटफ़ॉर्म शामिल है; हालाँकि, पावरट्रेन ज़्यादातर वही रहे हैं. इस नए स्टाइल की वजह से टियागो और टियागो ईवी के बाहरी लुक में भी अब ज़्यादा अंतर नज़र आता है. आइए, तस्वीरों के ज़रिए इन दोनों हैचबैक पर एक नज़र डालते हैं.

     

    यह भी पढ़ें: भारत में नई टाटा टियागो और टियागो ईवी हुईं लॉन्च

    New Tata Tiago EV

    टियागो ईवी में अब बॉडी के रंग की बंद ग्रिल दी गई है, जबकि बंपर पर मौजूद एयर वेंट भी बॉडी के रंग का ही है. पतले साइड वेंट्स में फॉग लैंप्स छिपे हुए हैं.

    New Tata Tiago

    वहीं, पेट्रोल टियागो को ब्लैक फ़िनिश वाली ग्रिल, चौड़े सेंट्रल एयरडैम और स्लिट जैसे साइड वेंट्स के साथ ज़्यादा शार्प लुक मिलता है.

    New Tata Tiago 1

    पेट्रोल और EV, दोनों की पिछली तरफ की स्टाइलिंग एक जैसी है.

    New Tata Tiago EV 1

    टियागो सिबलिंग्स को एक नया डैशबोर्ड लुक मिला है, जिसके ऊपरी हिस्से में फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले दिए गए हैं.

    New Tata Tiago 2

    पेट्रोल और ईवी के बीच एक आसान फ़र्क स्टीयरिंग पर लगा लोगो है: पेट्रोल के लिए स्टाइलिश 'T' और EV के लिए 'टाटा.ईवी लोगो दिया गया है.

    New Tata Tiago EV 2

    टियागो ईवी में डुअल-टोन फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है; जबकि पुराने मॉडल के महंगे वैरिएंट में लेदरेट सीटें मिलती थीं.

    New Tata Tiago 3

    पेट्रोल टियागो में भी डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन डॉर्क रंग के इन्सर्ट्स के साथ.

    New Tata Tiago

    पेट्रोल और ईवी, दोनों में अब पीछे AC वेंट्स और 65W USB Type C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं.

    New Tata Tiago 1

    टियागो ऑटोमेटिक में अब रोटरी डायल गियर सेलेक्टर मिलता है; फ़ोन ट्रे में दो फ़ोन रखे जा सकते हैं; महंगे वेरिएंट में ड्राइवर साइड यूनिट में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है.

    New Tata Tiago 2

    10.25-इंच की टचस्क्रीन अब फ्री-स्टैंडिंग है और इसमें नए टाटा मॉडल्स के अनुरूप ग्राफिक्स दिए गए हैं.

    New Tata Tiago EV

    पेट्रोल और ईवी मॉडल्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेंटर में अभी भी एक LED रीडआउट दिया गया है; इसमें इन-बिल्ट ब्लूटूथ भी मिलता है.

    New Tata Tiago EV 1

    टियागो और टियागो ईवी में अब इंटीग्रेटेड DRLs के साथ LED रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं; सबसे महंगे वेरिएंट्स में ऑटो हेडलैंप्स और वाइपर्स भी दिए गए हैं.

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    • यूज़्ड 2025 ह्युंडई क्रेटा,
      2025 ह्युंडई क्रेटा
      1.4 E | 10,360 km | डीज़ल | मैन्युअल
      Rs. 10.38 लाख
      ₹ 23,243/माह emi
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    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2016 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha | 79,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.71 लाख
      ₹ 8,299/माह emi
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    • यूज़्ड 2015 ह्युंडई इऑन,
      2015 ह्युंडई इऑन
      Era Plus | 27,125 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 1.99 लाख
      ₹ 4,454/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
      2017 ह्युंडई इऑन
      Era Plus | 68,543 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.22 लाख
      ₹ 4,965/माह emi
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    • यूज़्ड 2019 होंडा जैज़,
      2019 होंडा जैज़
      VX BS IV | 32,558 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.78 लाख
      ₹ 10,701/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी,
      2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी
      VX | 50,764 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.23 लाख
      ₹ 11,061/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ट्यूशॉ,
      2021 ह्युंडई ट्यूशॉ
      R 2.0 6-Speed GL BS IV | 60,870 km | डीज़ल | आटोमेटिक
      Rs. 14.25 लाख
      ₹ 30,136/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
      2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
      VXI | 62,665 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.34 लाख
      ₹ 14,197/माह emi
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    • यूज़्ड 2025 टाटा टियागो,
      2025 टाटा टियागो
      Revotorq XB | 11,253 km | डीज़ल | मैन्युअल
      Rs. 7.62 लाख
      ₹ 17,059/माह emi
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    • यूज़्ड 2024 ह्युंडई एक्सटर,
      2024 ह्युंडई एक्सटर
      1.2 Kappa SX | 36,476 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
      Rs. 7.31 लाख
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