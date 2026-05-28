नई टाटा टियागो और टियागो ईवी: तस्वीरों में

टाटा मोटर्स ने 2026 के लिए टियागो हैचबैक को एक बड़ा बदलाव दिया है, जिसमें नया लुक, नए फ़ीचर्स और एक नया प्लेटफ़ॉर्म शामिल है; हालाँकि, पावरट्रेन ज़्यादातर वही रहे हैं. इस नए स्टाइल की वजह से टियागो और टियागो ईवी के बाहरी लुक में भी अब ज़्यादा अंतर नज़र आता है. आइए, तस्वीरों के ज़रिए इन दोनों हैचबैक पर एक नज़र डालते हैं.

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टियागो ईवी में अब बॉडी के रंग की बंद ग्रिल दी गई है, जबकि बंपर पर मौजूद एयर वेंट भी बॉडी के रंग का ही है. पतले साइड वेंट्स में फॉग लैंप्स छिपे हुए हैं.

वहीं, पेट्रोल टियागो को ब्लैक फ़िनिश वाली ग्रिल, चौड़े सेंट्रल एयरडैम और स्लिट जैसे साइड वेंट्स के साथ ज़्यादा शार्प लुक मिलता है.

पेट्रोल और EV, दोनों की पिछली तरफ की स्टाइलिंग एक जैसी है.

टियागो सिबलिंग्स को एक नया डैशबोर्ड लुक मिला है, जिसके ऊपरी हिस्से में फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले दिए गए हैं.

पेट्रोल और ईवी के बीच एक आसान फ़र्क स्टीयरिंग पर लगा लोगो है: पेट्रोल के लिए स्टाइलिश 'T' और EV के लिए 'टाटा.ईवी लोगो दिया गया है.

टियागो ईवी में डुअल-टोन फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है; जबकि पुराने मॉडल के महंगे वैरिएंट में लेदरेट सीटें मिलती थीं.

पेट्रोल टियागो में भी डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन डॉर्क रंग के इन्सर्ट्स के साथ.

पेट्रोल और ईवी, दोनों में अब पीछे AC वेंट्स और 65W USB Type C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं.

टियागो ऑटोमेटिक में अब रोटरी डायल गियर सेलेक्टर मिलता है; फ़ोन ट्रे में दो फ़ोन रखे जा सकते हैं; महंगे वेरिएंट में ड्राइवर साइड यूनिट में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है.

10.25-इंच की टचस्क्रीन अब फ्री-स्टैंडिंग है और इसमें नए टाटा मॉडल्स के अनुरूप ग्राफिक्स दिए गए हैं.

पेट्रोल और ईवी मॉडल्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेंटर में अभी भी एक LED रीडआउट दिया गया है; इसमें इन-बिल्ट ब्लूटूथ भी मिलता है.

टियागो और टियागो ईवी में अब इंटीग्रेटेड DRLs के साथ LED रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं; सबसे महंगे वेरिएंट्स में ऑटो हेडलैंप्स और वाइपर्स भी दिए गए हैं.