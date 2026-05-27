2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या बदला

टाटा मोटर्स कल भारत में 2026 टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट की पूरी जानकारी और कीमतों का खुलासा करेगी. देश में टियागो हैचबैक का यह दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट है, जिसमें अल्ट्रोज़ ​​की तर्ज पर स्टाइलिंग में एक और बदलाव किया गया है, और साथ ही पेट्रोल और EV मॉडल्स के बीच ज़्यादा अंतर भी देखने को मिलेगा. दोनों कारों में नए फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं, और उम्मीद है कि EV मॉडल में अपग्रेडेड पावरट्रेन भी मिलेंगे.

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2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग

टाटा ने वीडियो की एक सीरीज़ के ज़रिए टियागो और टियागो ईवी को पहले ही दिखा दिया है और दोनों कारों के कुछ नए फ़ीचर्स की पुष्टि भी कर दी है. पेट्रोल टियागो की स्टाइलिंग ज़्यादातर बड़ी अल्ट्रोज़ ​​जैसी ही है, जिसमें ज़्यादा शार्प डिटेलिंग और पीछे की तरफ़ एक लाइटबार दिया गया है. ईवी में भी कुछ ज़्यादा एंगुलर डिटेलिंग और पीछे की तरफ़ लाइटबार मिलता है, हालाँकि इसका कुल मिलाकर डिज़ाइन, इसके पेट्रोल मॉडल के मुक़ाबले कुछ अलग तरह का हो सकता है.

इस ईवी की नई, बॉडी के रंग वाली बंद ग्रिल और बॉडी के रंग वाला स्टाइलिश निचला एयर वेंट इसे थोड़ा सा सादा लुक देते हैं; इसके डिज़ाइन में एकमात्र दिखने में आकर्षण इसके किनारों पर मौजूद पतले, काले रंग के नकली इनलेट्स हैं.

दोनों कारों में व्हील कवर/अलॉय व्हील्स के लिए नए डिज़ाइन भी दिए गए हैं.

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: कैबिन

केबिन की बात करें तो, टियागो ट्विन्स को एक नए लुक वाला डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. महंगे वेरिएंट में, दोनों कारों में 10.25-इंच की टचस्क्रीन यूनिट मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मौजूदा यूनिट से बड़ा दिखता है, लेकिन यह अभी भी महंगी अल्ट्रोज़ ​​की तरह एक पूरी स्क्रीन न होकर, उसी पुराने 'रीडआउट-स्टाइल' वाला ही है.

इसके अलावा, सेंटर फ्लोर कंसोल पर दो वायरलेस चार्जिंग पैड, 65W Type C USB चार्जिंग और पीछे की तरफ AC वेंट्स के साथ एक USB चार्जिंग आउटलेट की सुविधा भी नई है. दोनों हैचबैक में अपहोल्स्ट्री के नए रंग भी दिए गए हैं – पेट्रोल मॉडल में डुअल-टोन और ईवी मॉडल में सिंगल-टोन; इसमें एक खास बदलाव यह है कि सबसे महंगे EV मॉडल में अब फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है. जबकि, पिछले मॉडल में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती थी.

फीचर्स की बात करें तो, पीछे के AC वेंट्स और वायरलेस फ़ोन चार्जर के अलावा, इसमें एक बड़ा नया फीचर 360-डिग्री कैमरा है.

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2026 टाटा टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, पेट्रोल टियागो अपने जाने-पहचाने 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्पों के साथ ही आगे बढ़ेगी; ये दोनों ही इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे. इसमें एक नया बदलाव यह है कि AMT गियरबॉक्स के साथ अब पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और पुराने फिजिकल गियर सेलेक्टर स्टिक की जगह अब एक डायल-बेस्ड कंट्रोलर ने ले ली है—जो पहले केवल ईवी मॉडल में ही मिलता था.

इस बीच, उम्मीद है कि EV को हाल के वर्षों में मोटर और बैटरी टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की से फ़ायदा मिलेगा. नई, ज़्यादा एनर्जी-डेंस बैटरियों के साथ-साथ उन नई, ज़्यादा कुशल इलेक्ट्रिक मोटरों के इस्तेमाल की उम्मीद है, जो इस साल की शुरुआत में पंच ईवी में पहली बार देखने को मिली थीं.

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: संभावित कीमत

कीमत की बात करें तो, पेट्रोल टियागो की कीमतें लगभग रु.4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, EV की शुरुआती कीमत लगभग रु.8 लाख (एक्स-शोरूम) होने का अनुमान है.