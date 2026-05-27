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2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या बदला

टियागो को स्टाइलिंग में अहम अपडेट्स के साथ-साथ एक नया कैबिन भी मिला है, इसके अलावा, EV मॉडल को भी बदलाव किए गए पावरट्रेन से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टियागो और टियागो ईवी को मिला डिज़ाइन में बड़ा बदलाव
  • इसमें रियर AC वेंट्स और 360-डिग्री कैमरे जैसे नए फ़ीचर्स मिलेंगे
  • पेट्रोल टियागो में मौजूदा इंजन के विकल्प ही रहेंगे; EV में पावरट्रेन अपडेट मिलने की संभावना है

टाटा मोटर्स कल भारत में 2026 टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट की पूरी जानकारी और कीमतों का खुलासा करेगी. देश में टियागो हैचबैक का यह दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट है, जिसमें अल्ट्रोज़ ​​की तर्ज पर स्टाइलिंग में एक और बदलाव किया गया है, और साथ ही पेट्रोल और EV मॉडल्स के बीच ज़्यादा अंतर भी देखने को मिलेगा. दोनों कारों में नए फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं, और उम्मीद है कि EV मॉडल में अपग्रेडेड पावरट्रेन भी मिलेंगे.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने, नया डैशबोर्ड, 360-डिग्री कैमरा और पीछे मिले AC वेंट्स

 

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग

2026 Tata Tiago EV

टाटा ने वीडियो की एक सीरीज़ के ज़रिए टियागो और टियागो ईवी को पहले ही दिखा दिया है और दोनों कारों के कुछ नए फ़ीचर्स की पुष्टि भी कर दी है. पेट्रोल टियागो की स्टाइलिंग ज़्यादातर बड़ी अल्ट्रोज़ ​​जैसी ही है, जिसमें ज़्यादा शार्प डिटेलिंग और पीछे की तरफ़ एक लाइटबार दिया गया है. ईवी में भी कुछ ज़्यादा एंगुलर डिटेलिंग और पीछे की तरफ़ लाइटबार मिलता है, हालाँकि इसका कुल मिलाकर डिज़ाइन, इसके पेट्रोल मॉडल के मुक़ाबले कुछ अलग तरह का हो सकता है.

2026 Tata Tiago Facelift Revealed Carandbike 3

इस ईवी की नई, बॉडी के रंग वाली बंद ग्रिल और बॉडी के रंग वाला स्टाइलिश निचला एयर वेंट इसे थोड़ा सा सादा लुक देते हैं; इसके डिज़ाइन में एकमात्र दिखने में आकर्षण इसके किनारों पर मौजूद पतले, काले रंग के नकली इनलेट्स हैं.

 

दोनों कारों में व्हील कवर/अलॉय व्हील्स के लिए नए डिज़ाइन भी दिए गए हैं.

2026 Tata Tiago Facelift Revealed Carandbike 2

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: कैबिन

केबिन की बात करें तो, टियागो ट्विन्स को एक नए लुक वाला डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. महंगे वेरिएंट में, दोनों कारों में 10.25-इंच की टचस्क्रीन यूनिट मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मौजूदा यूनिट से बड़ा दिखता है, लेकिन यह अभी भी महंगी अल्ट्रोज़ ​​की तरह एक पूरी स्क्रीन न होकर, उसी पुराने 'रीडआउट-स्टाइल' वाला ही है.

2026 Tata Tiago Interior Revealed

इसके अलावा, सेंटर फ्लोर कंसोल पर दो वायरलेस चार्जिंग पैड, 65W Type C USB चार्जिंग और पीछे की तरफ AC वेंट्स के साथ एक USB चार्जिंग आउटलेट की सुविधा भी नई है. दोनों हैचबैक में अपहोल्स्ट्री के नए रंग भी दिए गए हैं – पेट्रोल मॉडल में डुअल-टोन और ईवी मॉडल में सिंगल-टोन; इसमें एक खास बदलाव यह है कि सबसे महंगे EV मॉडल में अब फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है. जबकि, पिछले मॉडल में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती थी.

Tata Tiago EV facelift 1

फीचर्स की बात करें तो, पीछे के AC वेंट्स और वायरलेस फ़ोन चार्जर के अलावा, इसमें एक बड़ा नया फीचर 360-डिग्री कैमरा है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा दियागो फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने

 

2026 टाटा टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, पेट्रोल टियागो अपने जाने-पहचाने 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्पों के साथ ही आगे बढ़ेगी; ये दोनों ही इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे. इसमें एक नया बदलाव यह है कि AMT गियरबॉक्स के साथ अब पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और पुराने फिजिकल गियर सेलेक्टर स्टिक की जगह अब एक डायल-बेस्ड कंट्रोलर ने ले ली है—जो पहले केवल ईवी मॉडल में ही मिलता था.

2026 Tata Tiago Interior Revealed 4

इस बीच, उम्मीद है कि EV को हाल के वर्षों में मोटर और बैटरी टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की से फ़ायदा मिलेगा. नई, ज़्यादा एनर्जी-डेंस बैटरियों के साथ-साथ उन नई, ज़्यादा कुशल इलेक्ट्रिक मोटरों के इस्तेमाल की उम्मीद है, जो इस साल की शुरुआत में पंच ईवी में पहली बार देखने को मिली थीं.

 

2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट: संभावित कीमत

कीमत की बात करें तो, पेट्रोल टियागो की कीमतें लगभग रु.4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, EV की शुरुआती कीमत लगभग रु.8 लाख (एक्स-शोरूम) होने का अनुमान है.

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