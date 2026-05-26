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फेरारी Luce ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने

चार मोटरों वाली EV, जो Ferrari की पहली ऐसी कार है, में 122 kWh की बैटरी लगी है और यह 530 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 26, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 122 kWh की बैटरी 530 km से ज़्यादा की रेंज देती है
  • लॉन्च कंट्रोल से 1035 bhp की पीक पावर और 990 Nm (मोटर पर) का टॉर्क मिलता है
  • e-Manettino मोड्स की मदद से यूज़र्स रियर-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव के बीच स्विच कर सकते हैं

फेरारी ने अपनी बिल्कुल नई Luce से पर्दा हटा दिया है. यह इस ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक GT है, और इस बात की पूरी संभावना है कि इसे लेकर लोगों की राय बँटी हुई होगी. डिज़ाइन के मामले में Luce किसी भी दूसरी फेरारी – चाहे वह अभी की हो या पुरानी – से बहुत कम मिलती-जुलती है. इसके अलावा, इस EV को यह खास दर्जा भी हासिल है कि यह पहली ऐसी फेरारी है जिसमें पीछे की तरफ बेंच सीट के साथ एक पूरी तरह से 5-सीटर केबिन दिया गया है.

 

फेरारी Luce EV: डिज़ाइन और स्टाइलिंग

Ferrari Luce EV 1

डिज़ाइन की बात करें तो, Luce, फेरारी के इन-हाउस डिज़ाइन स्टूडियो और लवफ्रॉम के बीच एक डिज़ाइन सहयोग का नतीजा है. लवफ्रॉम एक ऐसा डिज़ाइन स्टूडियो है जिसका नेतृत्व सर जोनाथन पॉल इव करते हैं – वही व्यक्ति जिन्हें पहले iPhone को डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है. इसी वजह से, अन्य फेरारी की तुलना में Luce का डिज़ाइन काफ़ी अलग है. बीच का पैसेंजर सेल काले रंग का है, जबकि बाकी बॉडीवर्क इसके चारों ओर लिपटा हुआ है और इसमें छिपे हुए एयरोडायनामिक तत्व शामिल हैं. सामने की तरफ़, Luce के फ़ेशिया के ऊपरी हिस्से में एक एयरोडायनामिक विंग लगा है; बोनट का ढांचा नीचे की ओर सामने वाले बम्पर तक जाता है, जिसमें हवा के बहाव को बेहतर बनाने के लिए वेंट्स के ऊपर एक्टिव फ़्लैप्स लगे हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई फेरारी 849 Testarossa

 

साइड्स की बात करें तो, Luce में चार दरवाज़ों वाला डिज़ाइन है, जिसमें सुसाइड-स्टाइल (पीछे की ओर खुलने वाले) पिछले दरवाज़े हैं. इन दरवाज़ों को B-पिलर पर लगे दरवाज़े के पैनल में ही बड़े करीने से लगाए गए बटनों से ऑपरेट किया जाता है. सामने के दरवाज़ों पर एक खास ब्लैक-फ़िनिश वाला अंदर की ओर धंसा हुआ वेंट है, जिस पर फेरारी का लोगो भी लगा है. पीछे की तरफ़, बूट लिड के ऊपरी हिस्से में एक स्पॉइलर को कार की बॉडी के साथ ही बड़े करीने से जोड़ा गया है. गोल आकार के टेललैंप्स – जो शायद पिछली फेरारी कारों से जुड़ा एकमात्र संकेत हैं – एक काले रंग के पैनल में लगे हैं, जो बूट लिड की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है.

Ferrari Luce EV 3

कुल मिलाकर, Luce का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, और यह लोगों की राय को दो हिस्सों में बाँट देगा.

 

फेरारी Luce : कैबिन डिज़ाइन

Ferrari Luce EV 4

फेरारी ने सबसे पहले फरवरी में Luce के कैबिन की झलक दिखाई थी, और यहाँ सबसे खास बात इसकी सीटिंग है. यह फेरारी की पहली पूरी तरह से 5-सीटर कार है; इसके नए EV आर्किटेक्चर की वजह से यह इटैलियन सुपरकार बनाने वाली कंपनी पीछे की तरफ एक फ़्लैट फ़्लोर दे पाई है. आगे की तरफ, डैशबोर्ड में एक रेट्रो-मिनिमलिस्ट थीम अपनाई गई है; इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह पारंपरिक एनालॉग डिस्प्ले के तीन सेट जैसा दिखे, जबकि बीच में लगी टचस्क्रीन एक घूमने वाले जोड़ पर लगी है, जिससे इसे ड्राइवर या आगे बैठे यात्री की तरफ घुमाया जा सकता है. दूसरी फेरारी कारों के विपरीत, इसमें आगे बैठे यात्री के लिए कोई अलग से डिस्प्ले नहीं दिया गया है.

 

पीछे की सीटों के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं, जिनकी स्क्रीन सेंट्रल फ्लोर कंसोल के पिछले हिस्से में लगी हुई है.

Ferrari Luce EV 5

फेरारी Luce EV: पावरट्रेन

बाहरी डिज़ाइन को एक तरफ रख दें, तो इस EV की दूसरी बड़ी खासियतें इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स हैं. Luce का क्वाड-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन, लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होने पर 1035 bhp की पीक ताकत और 990 Nm (पहियों पर 11,500 Nm) का टॉर्क पैदा करता है. यह अपने आप में काफी पावरफुल है, लेकिन यह सबसे पावरफुल फेरारी – F80 (जो V6 PHEV ड्राइवट्रेन से 1186 bhp की पावर देती है) – या बाज़ार में मौजूद सबसे पावरफुल क्वाड-मोटर EV (जिसका रिकॉर्ड BYD की YangWang U9 Xtreme के नाम है, जो 2900 bhp से ज़्यादा ताकत बनाती है) – से काफी पीछे है. यहाँ तक कि AMG की नई ऑल-इलेक्ट्रिक GT फोर-डोर भी अपने ट्राई-मोटर सेटअप से 1153 bhp की पीक पावर जेनरेट करती है.

 

परफॉर्मेंस के मामले में, फेरारी का दावा है कि यह 0-100 kmph की रफ़्तार 2.5 सेकंड में, 0-200 kmph की रफ़्तार 6.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 310 kmph है. रेंज की बात करें तो, 122 kWh की बैटरी 530 km से ज़्यादा की रेंज देगी – हालांकि, WLTP-टेस्टेड आँकड़ों का अभी भी इंतज़ार है. Luce का वज़न 2,260 kg है.

Ferrari Luce EV 2

जैसा कि फेरारी ने पहले बताया था, Luce में 800V का EV आर्किटेक्चर है जो 350 kW तक की पीक DC चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है. फेरारी का कहना है कि Luce, 400V के चार्जर पर भी 150 kW तक की पीक चार्जिंग रेट को सपोर्ट कर सकती है.

 

Luce का एक दिलचस्प पहलू इसकी इंजन की आवाज़ है. Ferrari ने खरीदारों को स्पीकर के ज़रिए नकली V8 या V12 इंजन की आवाज़ देने के बजाय, सटीक एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक मोटर से चेसिस के हिस्सों की कंपन को पकड़ने का तरीका चुना है. इसके बाद, इस ऑडियो को एक फ़िल्टरिंग और इक्वलाइज़ेशन सिस्टम से गुज़ारा जाता है, और फिर तैयार ऑडियो को कैबिन के अंदर और गाड़ी के बाहर पहुँचाया जाता है. ड्राइविंग मोड के आधार पर, इस ऑडियो को बंद भी किया जा सकता है.

 

फेरारी Luce EV: डायनामिक्स

Luce के साथ, Ferrari परफॉर्मेंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करने के कई लेवल देती है. ये लेवल स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगे पैडल शिफ्टर्स, पाँच-पोज़िशन वाले Manettino और तीन-पोज़िशन वाले e-Manettino स्विच पर आधारित होते हैं. Manettino स्विच सड़क की स्थितियों के आधार पर गाड़ी की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकता है—ICE से लेकर ESC Off तक. वहीं, e-Manettino यूज़र्स को किसी भी समय उपलब्ध पीक पावर की मात्रा को कंट्रोल करने की सुविधा देता है. e-Manettino में चुनने के लिए तीन मोड मिलते हैं—Range, जो Luce को एक रियर-व्हील ड्राइव गाड़ी में बदल देता है. इस मोड में पीक ताकत 429 bhp और टॉप स्पीड 260 kmph तक सीमित हो जाती है, ताकि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके. Tour मोड में अगला एक्सल (front axle) अनलॉक हो जाता है, जिससे पीक पावर बढ़कर 617 bhp हो जाती है. वहीं, परफॉर्मेंस मोड में 972 bhp की ताकत और 310 kmph की टॉप स्पीड अनलॉक हो जाती है.

 

पैडल शिफ्टर्स की बात करें तो, फेरारी का कहना है कि बाईं यूनिट ब्रेक एनर्जी रिक्यूपरेशन की तीव्रता को नियंत्रित करती है, जबकि दाईं यूनिट यूज़र्स को पाँच पावर लेवल्स पर टॉर्क डिलीवरी प्रोफाइल्स को एडजस्ट करने की सुविधा देती है.

 

फेरारी का कहना है कि चार-मोटर वाला सेटअप उसे गाड़ी की स्थिरता बढ़ाने के लिए, एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग—दोनों ही स्थितियों में—दोनों एक्सल पर पूरी टॉर्क वेक्टरिंग क्षमताएँ देने में भी सक्षम बनाता है.

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