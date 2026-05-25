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2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने, नया डैशबोर्ड, 360-डिग्री कैमरा और पीछे मिले AC वेंट्स

आने वाली फेसलिफ़्टेड पेट्रोल-डीज़ल टियागो के कैबिन से पर्दा उठाने के ठीक एक दिन बाद, हमें उसके EV मॉडल के कैबिन की झलक देखने को मिली है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 25, 2026

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हाइलाइट्स

  • 2026 टियागो ईवी फेसलिफ्ट 28 मई को लॉन्च होगी
  • इसमें 360-डिग्री कैमरा और पीछे के लिए AC वेंट्स जैसे नए फीचर्स मिलेंगे
  • इसमें अपग्रेडेड पावरट्रेन ऑप्शन्स मिलने की उम्मीद है

टाटा ने अब 28 मई को लॉन्च होने वाली अपनी आने वाली 2026 टियागो EV फेसलिफ्ट के कैबिन से पर्दा हटा दिया है. पहली नज़र में, यह अपनी पेट्रोल मॉडल से ज़्यादा अलग नहीं लगती. ऐसा लगता है कि टियागो ईवी ने मोटे तौर पर अपने पेट्रोल मॉडल जैसा ही डिज़ाइन और फ़ीचर सेट अपनाया है, जबकि पिछले मॉडल के कुछ फ़ीचर्स अब इसमें नहीं दिए जा रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा दियागो फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने

2026 Tata Tiago EV Facelift Revealed Carandbike 2

डैशबोर्ड से शुरू करें, तो आपको वही नीचे की ओर सेट किया गया फ़्लैट-टॉप डिज़ाइन मिलता है, जैसा कि जल्द ही लॉन्च होने वाली पेट्रोल टियागो फ़ेसलिफ़्ट में देखा गया था; इसके ऊपरी हिस्से में दो फ़्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले लगे हैं. डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में, दोनों स्क्रीन के चारों ओर एक फ़ैब्रिक रैप भी दिया गया है, जो इस यूनिट को एक 'सॉफ़्ट-टच' वाला एहसास देता है. डायल-स्टाइल वाले एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स को अभी भी नीचे की ओर ही रखा गया है; साथ ही, सेंट्रल कंसोल पर दिखने वाले कुछ स्विच भी फ़िज़िकल (भौतिक) हैं—जो कि अन्य बड़ी टाटा कारों में देखे जाने वाले टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के विपरीत हैं.

Tata Tiago EV facelift 1

इसके पेट्रोल मॉडल से इसके फ़र्क में 2-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील पर एक नया ऑफ़सेट टाटा.ईवी लोगो शामिल है, जिसने बीच में मौजूद स्टाइलिश T लोगो की जगह ले ली है; साथ ही, सीटों की पीठ और ऊपरी बैकरेस्ट पर मौजूद गहरे रंग के इंसर्ट्स को हटा दिया गया है, ताकि इसे ज़्यादा सिंगल-टोन वाला लुक दिया जा सके. जो लोग बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, वे यह भी गौर करेंगे कि अब केबिन में फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पिछले मॉडल में लेदरेट अपहोल्स्ट्री थी. इस ईवी में, इसके पेट्रोल मॉडल के मुक़ाबले, नए डिज़ाइन वाले पावर विंडो स्विच भी दिए गए हैं.

Tata Tiago EV facelift 2

फीचर्स के मामले में, सबसे बड़ी बात इस छोटी हैचबैक में 360-डिग्री कैमरे और पीछे AC वेंट्स का जोड़ा जाना है. अन्य फीचर्स में 10.25-इंच का टचस्क्रीन शामिल है – जिसे 2025 के अपडेट में जोड़ा गया है – और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है; यह देखने में तो एक फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले जैसा लगता है, लेकिन इसमें पिछले मॉडल वाले ही ग्राफिक्स बरकरार रखे गए हैं. इस डिस्प्ले में बीच में एक डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल का MID है, जिसके दोनों तरफ बार-स्टाइल रीडआउट्स दिए गए हैं.

Tata Tiago EV facelift 3

फेसलिफ़्टेड टियागो ईवी के पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी अभी भी छिपी हुई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक भी टाटा की नई-पीढ़ी वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करेगी, जिसे फेसलिफ़्टेड पंच ईवी में पेश किया गया था. इसके अलावा, नए और ज़्यादा एनर्जी-डेंस बैटरी पैक की भी उम्मीद है, जो इसकी इस्तेमाल लायक रेंज को बढ़ा सकते हैं.

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