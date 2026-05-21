2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट: इसमें क्या नया है?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 21, 2026
हाइलाइट्स
- नए ग्रिल के साथ स्पोर्ट्स फ्रंट डिज़ाइन में बदलाव किया गया है
- कैबिन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है; 360-डिग्री कैमरा की पुष्टि हो चुकी है
- पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
टाटा मोटर्स ने 28 मई, 2026 को लॉन्च होने वाली 2026 टियागो और टियागो ईवी के बाहरी डिज़ाइन को दिखाया है. दोनों हैचबैक के बाहरी डिज़ाइन में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं. आइए, पेट्रोल इंजन वाली टियागो में हुए सभी बदलावों पर करीब से नज़र डालते हैं.
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2026 टाटा टियागो में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं. इनमें से अधिकांश बदलाव अगले हिस्से पर आधारित हैं, जो अब पहले से अधिक साफ-सुथरा और थोड़ा शार्प दिखता है.
सामने की ओर, ग्रिल क्षेत्र को काफी सरल बना दिया गया है. पहले की जालीदार ग्रिल की जगह हेडलाइट्स के बीच एक चमकदार काले रंग का पैनल लगाया गया है. बम्पर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें नीचे का हिस्सा बड़ा और पूरी तरह से काला है, साथ ही किनारों पर अधिक कोणीय डिज़ाइन है. बम्पर के दोनों ओर के वर्टिकल हिस्से पतले दिखाई देते हैं.
हेडलाइट्स के अंदर के हिस्से में थोड़ा बदलाव किया गया है, जबकि उनका मूल आकार बरकरार रखा गया है. तस्वीरों से ऐसा लगता है कि इस वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ-साथ ऊपर की ओर आइब्रो के आकार की एलईडी डीआरएल्स भी दी गई हैं.
साइड से देखने पर इसका आकार जाना-पहचाना लगता है, हालांकि डुअल-टोन अलॉय व्हील्स नए हैं और पुराने मॉडल की तुलना में इनमें इलेक्ट्रिक वाहन जैसा एयरोडायनामिक पैटर्न है. पीछे की तरफ, टेल-लैंप्स में बदलाव एलईडी डिटेलिंग और ट्राई-एरो शैली की लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है. टेलगेट पर लगे ब्लैक इंसर्ट लैंप्स को आपस में जोड़ते हैं, वहीं बंपर को भी नए रूप में पेश किया गया है जिसमें एक बड़ा काला सेक्शन जोड़ा गया है.
टाटा मोटर्स ने अभी तक कैबिन का पूरा विवरण जारी नहीं किया है, लेकिन पहली तस्वीरों से कुछ झलकियाँ पहले ही मिल चुकी हैं. ORVMs और फ्रंट बंपर पर लगे कैमरों से पुष्टि होती है कि अपडेटेड टियागो में 360-डिग्री कैमरा सेटअप होगा, जो टाटा के एंट्री-लेवल मॉडल के लिए नया फीचर है. कैबिन में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है, जिनमें संभवतः नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी.
इंजन की बात करें तो, इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. टियागो में संभवतः 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पहले की तरह ही मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा. आईसीएनजी वर्जन भी लाइनअप का हिस्सा बना रहेगा.
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लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.69 - 12.59 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 12.64 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.35 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 30, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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