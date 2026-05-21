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2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट: इसमें क्या नया है?

टाटा ने 28 मई, 2026 को लॉन्च होने वाली 2026 टियागो से पर्दा हटा दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 21, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नए ग्रिल के साथ स्पोर्ट्स फ्रंट डिज़ाइन में बदलाव किया गया है
  • कैबिन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है; 360-डिग्री कैमरा की पुष्टि हो चुकी है
  • पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है

टाटा मोटर्स ने 28 मई, 2026 को लॉन्च होने वाली 2026 टियागो और टियागो ईवी के बाहरी डिज़ाइन को दिखाया है. दोनों हैचबैक के बाहरी डिज़ाइन में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं. आइए, पेट्रोल इंजन वाली टियागो में हुए सभी बदलावों पर करीब से नज़र डालते हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा ईवी की लॉन्चिंग जुलाई-सितंबर तिमाही में होने की पुष्टि हुई, 2026 में 2 नई कार और 4 फेसलिफ्ट मॉडल होंगे लॉन्च

 

2026 टाटा टियागो में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं. इनमें से अधिकांश बदलाव अगले हिस्से पर आधारित हैं, जो अब पहले से अधिक साफ-सुथरा और थोड़ा शार्प दिखता है.

2026 Tata Tiago Facelift Revealed Carandbike 3

सामने की ओर, ग्रिल क्षेत्र को काफी सरल बना दिया गया है. पहले की जालीदार ग्रिल की जगह हेडलाइट्स के बीच एक चमकदार काले रंग का पैनल लगाया गया है. बम्पर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें नीचे का हिस्सा बड़ा और पूरी तरह से काला है, साथ ही किनारों पर अधिक कोणीय डिज़ाइन है. बम्पर के दोनों ओर के वर्टिकल हिस्से पतले दिखाई देते हैं.

 

हेडलाइट्स के अंदर के हिस्से में थोड़ा बदलाव किया गया है, जबकि उनका मूल आकार बरकरार रखा गया है. तस्वीरों से ऐसा लगता है कि इस वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ-साथ ऊपर की ओर आइब्रो के आकार की एलईडी डीआरएल्स भी दी गई हैं.

2026 Tata Tiago Facelift Revealed Carandbike 2

साइड से देखने पर इसका आकार जाना-पहचाना लगता है, हालांकि डुअल-टोन अलॉय व्हील्स नए हैं और पुराने मॉडल की तुलना में इनमें इलेक्ट्रिक वाहन जैसा एयरोडायनामिक पैटर्न है. पीछे की तरफ, टेल-लैंप्स में बदलाव एलईडी डिटेलिंग और ट्राई-एरो शैली की लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है. टेलगेट पर लगे ब्लैक इंसर्ट लैंप्स को आपस में जोड़ते हैं, वहीं बंपर को भी नए रूप में पेश किया गया है जिसमें एक बड़ा काला सेक्शन जोड़ा गया है.

 

टाटा मोटर्स ने अभी तक कैबिन का पूरा विवरण जारी नहीं किया है, लेकिन पहली तस्वीरों से कुछ झलकियाँ पहले ही मिल चुकी हैं. ORVMs और फ्रंट बंपर पर लगे कैमरों से पुष्टि होती है कि अपडेटेड टियागो में 360-डिग्री कैमरा सेटअप होगा, जो टाटा के एंट्री-लेवल मॉडल के लिए नया फीचर है. कैबिन में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है, जिनमें संभवतः नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी.

 

इंजन की बात करें तो, इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. टियागो में संभवतः 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पहले की तरह ही मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा. आईसीएनजी वर्जन भी लाइनअप का हिस्सा बना रहेगा.

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