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टाटा सिएरा ईवी की लॉन्चिंग जुलाई-सितंबर तिमाही में होने की पुष्टि हुई, 2026 में 2 नई कार और 4 फेसलिफ्ट मॉडल होंगे लॉन्च

2026 में लॉन्च होने वाली कारों में पंच और पंच ईवी के फेसलिफ्ट वैरिएंट शामिल होने की उम्मीद है, जबकि सिएरा ईवी और अविन्या ईवी बिल्कुल नए नाम वाले मॉडल होंगे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 में सिएरा EV और अविन्या EV दो नए ब्रांड लॉन्च किए जाएंगे
  • पेट्रोल-डीज़ल और ईवी रेंज के लिए 4 फेसलिफ्ट की पुष्टि हो चुकी है
  • टाटा नई लॉन्च और मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए निर्माण क्षमता बढ़ाएगी

टाटा मोटर्स के लिए 2026 एक व्यस्त वर्ष रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह इस वर्ष भारत में कम से कम 2 नए मॉडल और 4 फेसलिफ्ट लॉन्च करने का इरादा रखती है. इन योजनाओं की पुष्टि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश चंद्र ने कंपनी की चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट जारी करते हुए की.

 

यह भी पढ़ें: टाटा अल्ट्रोज़ iCNG ऑटोमेटिक रु.8.70 लाख में हुई लॉन्च, 5 वैरिएंट्स में होगी उपलब्ध

 

"यह साल भी हमारे लिए मॉडलों के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. हम कम से कम 2 नए ब्रांड और 4 फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं...पेट्रोल-डीज़ल और EV दोनों के लिए 4-4 फेसलिफ्ट, इसलिए यह मॉडलों के लिहाज से काफी व्यस्त साल होगा," चंद्र ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा.

 

अविन्या ईवी और सिएरा ईवी नए ब्रांड नामों की श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभाएंगी

Tata Sierra

नए मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चंद्र ने पुष्टि की कि बहुप्रतीक्षित सिएरा ईवी को भारत में अगली तिमाही यानी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. पहले से ही बिक्री पर मौजूद पेट्रोल-डीज़ल सिएरा की इलेक्ट्रिक समकक्ष, सिएरा ईवी को पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोटोटाइप चरणों में प्रदर्शित किया गया है, हालांकि अंतिम मॉडल का वैश्विक स्तर पर अनावरण अभी बाकी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ईवी को फ्रंट में कुछ विशिष्ट डिज़ाइन संकेत मिलेंगे, जिनमें बॉडी कलर की ग्रिल, एलईडी लाइटबार में बदलाव और बम्पर के निचले हिस्से में परिवर्तन शामिल हैं.

 

तकनीकी दृष्टि से, सिएरा ईवी में इसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की कई तकनीकें शामिल होंगी, जिनमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, ADAS फ़ंक्शन और अन्य फीचर्स शामिल हैं. हालांकि, पावरट्रेन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह कर्व और हैरियर जैसी कारों से बैटरी विकल्प ले सकती है.

Bharat Mobility Global Expo 2025 Tata Avinya X EV SUV Concept Showcased 1

वहीं, टाटा की दोनों लॉन्चिंग में से अविन्या अधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत होती है, क्योंकि यह मॉडल जेएलआर से कई तकनीकें उधार लेगा, जिनमें कंपनी की इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित तकनीक भी शामिल है. अविन्या श्रृंखला की पहली गाड़ी एक एसयूवी होगी, जिसको पिछले साल के अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट में पेश किया गया था, और यह मॉडल साल के अंत से पहले बाजार में आ सकता है.

 

पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में 4 नए फेसलिफ्ट

New Tata Tiago EV spied

तस्वीर क्रेडिट: Reddit के माध्यम से r/CarsIndia

 

अब बात करते हैं पेट्रोल-डीज़ल और EV पोर्टफोलियो में किए गए बदलाव की, तो टाटा ने साल की शुरुआत में ही पंच और पंच ईवी के अपडेटेड मॉडल्स को लॉन्च करके फेसलिफ्ट की शुरुआत कर दी है. टियागो और टियागो ईवी के लिए भी आगे अपडेट की योजना है, हालांकि यह देखना बाकी है कि लाइन-अप के और कौन से मॉडल्स को ध्यान देने लायक बदलाव मिल सकते हैं.

 

टाटा प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है

“टाटा मोटर्स के लिए यह साल मांग से ज्यादा आपूर्ति की चुनौती भरा रहने वाला है. हमारी मांग काफी अधिक है, इसलिए हमारा प्रयास अपनी और अपने आपूर्तिकर्ताओं दोनों की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है,” शैलेश चंद्र ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा.

 

निर्माण क्षमता के बारे में बात करते हुए, चंद्र ने कहा कि टाटा के अधिकांश मॉडलों के लिए वर्तमान में औसत प्रतीक्षा अवधि 4 से 8 सप्ताह है, हालांकि सिएरा और चुनिंदा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कुछ मॉडलों के लिए यह आंकड़ा अधिक है, लेकिन कोई सटीक आंकड़े साझा नहीं किए गए. चंद्र ने कहा कि कंपनी आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसके कारण वह सिएरा का निर्माण बढ़ाने में असमर्थ है, हालांकि कंपनी ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं और आने वाले महीनों में निर्माण को 10,000 यूनिट या उससे अधिक तक बढ़ाने की योजना बना रही है.

 

चंद्र ने कहा, "हमारे लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र नए मॉडलों के निर्माण को बढ़ाना और वर्तमान मांग के स्तर को पूरा करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाना होगा."

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