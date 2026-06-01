मई 2026 ऑटो बिक्री: मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की बिक्री में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई

मई 2026 में मारुति सुजुकी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, और उसने अपनी बिक्री में लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज की. इस भारतीय कार निर्माता कंपनी ने इस महीने को भारतीय बाज़ार में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा कुल बिक्री और घरेलू बिक्री के साथ समाप्त किया. टाटा ने भी इस महीने अपनी बिक्री में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि महिंद्रा 11% की बिक्री बढ़ोतरी के साथ तीसरे स्थान पर रही. घरेलू बिक्री के मामले में ह्यून्दे, टाटा और महिंद्रा से पीछे ही रही, लेकिन निर्यात सहित कुल बिक्री के मामले में वह दूसरे स्थान पर पहुँच गई.

मारुति सुजुकी

घरेलू बिक्री: 1,90,337 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 39.99%

मारुति सुजुकी ने मई 2026 में बिक्री में 40% की मज़बूत सालाना बढ़त दर्ज की, जिसमें घरेलू बाज़ार में 1,90,337 यूनिट्स की बिक्री हुई. मई 2025 में घरेलू बिक्री 1,35,962 यूनिट्स थी. पिछले साल की तुलना में, मारुति ने अपने मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ मॉडल्स की मांग में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया, और UV की बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा रही.



मिनी कैटेगरी (ऑल्टो और S-Presso) में बिक्री पिछले साल के 6,776 यूनिट्स से 100% से ज़्यादा बढ़कर 2026 में 16,275 यूनिट्स हो गई. कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ सेगमेंट में बिक्री 61,960 यूनिट्स से बढ़कर 81,555 यूनिट्स हो गई – जो मई 2026 में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला सेगमेंट था – जबकि UV की बिक्री 54,899 यूनिट्स से बढ़कर 79,267 यूनिट्स हो गई.

वैन की बिक्री लगभग स्थिर रही, जो 12,327 यूनिट से बढ़कर 13,240 यूनिट हो गई.

कमर्शियल वाहनों को मिलाकर, मारुति सुजुकी ने कुल 1,93,535 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की – जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे ऊँचा आंकड़ा है. वहीं, कुल बिक्री 2,42,688 यूनिट्स रही – जो एक बार फिर कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है.

‘टाटा मोटर्स

घरेलू बिक्री: 59,090 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 42%

घरेलू बिक्री के मामले में टाटा ने दूसरा स्थान बनाए रखा, और महिंद्रा को 1,000 से कुछ ज़्यादा यूनिट्स से पीछे छोड़ दिया. कार बनाने वाली इस कंपनी ने घरेलू बिक्री में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें 59,090 यूनिट्स की बिक्री हुई – जो पिछले साल की 41,557 यूनिट्स से ज़्यादा है. वहीं, एक्सपोर्ट 483 यूनिट्स से बढ़कर 700 यूनिट्स हो गया. कुल बिक्री 59,790 यूनिट्स रही, जिसमें 10,517 EVs शामिल हैं.

महिंद्रा एंड महिंद्रा

घरेलू बिक्री: 58,021 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 11%

महिंद्रा ने इस महीने घरेलू एसयूवी बिक्री के 58,021 यूनिट्स दर्ज किए – जो पिछले साल के मुकाबले 11% की बढ़त है. निर्यात सहित, कुल यात्री वाहन बिक्री इस महीने 59,573 यूनिट्स रही.

ह्यून्दे

घरेलू बिक्री: 47,837 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 9.1%

ह्यून्दे इंडिया ने 47,837 यूनिट्स की घरेलू बिक्री के साथ चौथा स्थान बनाए रखा – जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% की बढ़त है. कुल बिक्री 61,137 यूनिट्स रही, जिसमें 13,300 यूनिट्स का निर्यात भी शामिल है; इस तरह कुल बिक्री के मामले में यह दूसरे स्थान पर रही.

टोयोटा

घरेलू बिक्री: 30,574 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 4%

टोयोटा ने घरेलू बिक्री में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें 30,574 यूनिट्स की बिक्री हुई – जो पहले 29,280 यूनिट्स थी. इस महीने निर्यात 2,554 यूनिट्स रहा – जो मई 2025 की तुलना में 61% ज़्यादा है. कुल बिक्री 33,128 यूनिट्स रही – जो 30,864 यूनिट्स से 7% ज़्यादा है.

किआ

थोक बिक्री: 27,586 यूनिट्स

बढ़ोतरी: 23.6%

किआ ने भारत में मई महीने के लिए अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा होलसेल बिक्री दर्ज की है, जिसमें 27,586 यूनिट्स बिकीं – यह पिछले साल के मुकाबले 23.6% की बढ़त है. किआ ने बताया कि जनवरी में लॉन्च होने के बाद से ही नई सेल्टॉस की बिक्री हर महीने 10,000 यूनिट्स से ज़्यादा रही है, और सॉनेट और कारेंज क्लैविस को भी अच्छी बिक्री मिली है. किआ ने यह भी कहा कि अपडेटेड सिरोस को 'ग्राहकों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स' मिल रहा है.

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर

थोक बिक्री: 6,048 यूनिट्स

बढ़ोतरी: -4%

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने मई 2026 में 6,048 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की – जो पिछले साल की तुलना में 4% की गिरावट है. मई 2025 में बिक्री 6,304 यूनिट्स रही थी.