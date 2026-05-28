भारत में नई टाटा टियागो और टियागो ईवी हुईं लॉन्च

टाटा मोटर्स ने भारत में 2026 टियागो और टियागो ईवी के फेसलिफ़्टेड मॉडल लॉन्च कर दिए हैं.टियागो की कीमतें रु.4.69 लाख से शुरू होती हैं, जबकि टियागो ईवी की कीमतें रु.6.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

नई टाटा टियागो वेरिएंट्स पेट्रोल मैनुअल सीएनजी मैनुअल स्मार्ट रु.4.69 लाख रु. 5.79 लाख प्योर रु. 5.49 लाख रु.6.49 लाख प्योर+ रु.5.99 लाख रु. 6.99 लाख प्योर+ A रु.6.49 लाख रु.7.49 लाख क्रिएटिव रु.6.99 लाख रु.7.99 लाख क्रिएटिव+ रु.7.29 लाख ---

ऑटोमेटिक विकल्प प्योर ट्रिम से आगे उपलब्ध हैं

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नई टाटा टियागो ईवी कीमत स्मार्ट 19 kWh रु.6.99 लाख प्योर+ 19 kWh रु.8.49 लाख प्योर 24 kWh रु.9.49 लाख क्रिएटिव+ 24 kWh रु.9.99 लाख

नई टियागो ट्विन्स के डिज़ाइन में अब ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, हालाँकि इनमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं. हेडलाइट्स अब ज़्यादा कोनों वाली हैं और एक बंद ग्रिल के दोनों ओर लगी हैं (पेट्रोल टियागो में यह ग्रिल काले रंग की है, जबकि EV में यह गाड़ी के रंग की) है. बंपर्स की बात करें तो, पेट्रोल टियागो में ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन वाला बंपर है, जिसमें बीच में काले रंग का एक बड़ा एयर इनटेक है और उसके दोनों ओर पतले, खड़े वेंट्स हैं; वहीं, EV का बंपर इसकी तुलना में ज़्यादा सादा लगता है, जिसमें बीच का एयर इनटेक गाड़ी के रंग का है और उसके किनारों पर पतले, खड़े, नकली वेंट्स बने हैं.

पीछे की तरफ, दोनों हैचबैक में एक जैसा स्टाइल अपडेट मिलता है, जिसमें नए आयताकार टेल लैंप से जुड़ा एक नया एज-टू-एज लाइटबार दिया गया है. पहियों की बात करें तो, पेट्रोल टियागो के सबसे महंगे वैरिएंट में नए 15-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि EV में 14-इंच के स्टाइल वाले पहिए दिए गए हैं.

कैबिन की बात करें तो, टियागो में एक नया कैबिन डिज़ाइन मिलता है, जिसमें सेंटर कंसोल के ऊपर एक 10.25-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. दोनों कारों में एक नया 2-स्पोक स्टीयरिंग डिज़ाइन दिया गया है; टियागो ईवी के स्टीयरिंग में स्टैंडर्ड स्टाइलिश ‘T’ की जगह Tata.ev का लोगो लगा है. सेंटर कंसोल को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, और अब सबसे महंगे मॉडल्स में डैशबोर्ड के निचले हिस्से में स्मार्टफ़ोन के लिए एक चार्जिंग ट्रे भी दी गई है.

फीचर्स के मामले में, टियागो ट्विन्स में सबसे बड़े नए फीचर्स हैं: 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पीछे के AC वेंट्स और स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले 6 एयरबैग्स. अन्य फीचर्स में LED हेडलैंप्स, ऑटो AC, ऑटो हेडलैंप्स और वाइपर्स, कीलेस एंट्री और गो, आगे और पीछे 65W टाइप-C चार्ज पॉइंट्स, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन और भी बहुत कुछ शामिल है.

वहीं, सुरक्षा तकनीक में ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं.

मैकेनिकली तौर पर पेट्रोल टियागो पिछले मॉडल जैसी ही है; इसमें वही 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन के विकल्प मिलते हैं. दोनों में मैनुअल और AMT के विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से AMT विकल्प अब स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर्स के साथ आता है.

ईवी की बात करें तो, टाटा ने बैटरी के साइज़ और मोटर की पावर में कोई बदलाव नहीं किया है. आप अभी भी 19.2 kWh और 24 kWh यूनिट में से चुन सकते हैं, जो बैटरी के आधार पर 215 km (C75 रेंज) तक की रियल-वर्ल्ड रेंज देती हैं. हालाँकि, टाटा ने चार्जिंग को अपग्रेड किया है, जो अब 30 kW DC फ़ास्ट चार्जर पर 1.2C फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इससे 10 से 80% तक चार्ज होने में लगने वाला समय घटकर लगभग 30 मिनट हो गया है.

टाटा का कहना है कि टियागो सिबलिंग्स अब एक नए X-ALFA प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जिसमें बेहतर स्ट्रक्चरल मजबूती के साथ-साथ एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर भी है, जिससे 360-डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स दिये जा सकते हैं.

मुकाबले की बात करें तो, पेट्रोल टियागो का मुकाबला मारुति सुजुकी सिलेरियो जैसी कारों से है, जबकि टियागो ईवी का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी से होगा.