एमजी मजेस्टर भारत में रु.40.99 लाख में हुई लॉन्च

एमजी की भारत में सबसे बड़ी एसयूवी मजेस्टर द्वारा ट्रेन खींचने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के कुछ हफ़्तों बाद, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारत में मजेस्टर एसयूव को रु.40.99 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. यह एसयूवी दो वेरिएंट्स—शॉर्प और सेवी—में उपलब्ध है, जिसमें रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव, दोनों विकल्प मौजूद हैं; हालाँकि, 4x4 सेटअप केवल महंगे वैरिएंट तक सीमित है जिसकी कीमत रु.44.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

अभी, एमजी की लाइनअप में मजेस्टर, ग्लॉस्टर से ऊपर आती है. इसमें अपडेटेड स्टाइलिंग और ज़्यादा फ़ीचर्स वाला पैकेज मिलता है, जबकि इसका प्लेटफ़ॉर्म ग्लॉस्टर जैसा ही है. ग्लॉस्टर एसयूवी की क़ीमतें रु.38.33 लाख से रु.46.43 लाख के बीच हैं. वहीं, मजेस्टर की क़ीमत रु.44.99 लाख तक जाती है (सभी क़ीमतें, एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.

एमजी मजेस्टर बाहरी डिज़ाइन

ग्लॉस्टर की तुलना में, मजेस्टर का लुक ज़्यादा चौकोर है. इसके फ्रंट-एंड डिज़ाइन में बदलाव किया गया है, जिसमें एक खास ‘मोजैक मैट्रिक्स’ ग्रिल, नए LED DRLs, और बम्पर पर नीचे की तरफ लगे तीन-बीम वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स शामिल हैं. बम्पर खुद भी काफी भारी-भरकम है और इसमें एक उभरी हुई स्किड प्लेट लगी है.

साइड से देखने पर, यह एसयूवी 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें बड़े व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और पतली रूफ रेल्स दी गई हैं. पीछे की तरफ, इसमें नए डिज़ाइन के LED टेल-लैंप्स हैं जो एक लाइट बार से जुड़े हैं; इस बार के ऊपर 'मॉरिस गारजेस' लिखा हुआ है, और इसके नीचे ‘मजेस्टर’ नाम लिखा है. पिछले बंपर पर भारी क्लैडिंग, नकली एग्जॉस्ट टिप्स और एक स्किड प्लेट लगी है. मजेस्टर के दोनों ट्रिम्स चार रंगों में उपलब्ध हैं. ब्लैक ऐश, ब्लैक मेटर, कंनक्रीट ग्रे और पर्ल व्हाइट.

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5,046 मिमी लंबाई, 2,016मिमी चौड़ाई और 2,950मिमी व्हीलबेस वाली एमजी का दावा है कि मजेस्टर अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है. इसकी बूट स्पेस क्षमता 343 लीटर है, जब तीनों रो (rows) ऊपर हों; और तीसरी रो को फोल्ड करने पर यह बढ़कर 1,350 लीटर हो जाती है.

एमजी मजेस्टर कैबिन और फीचर्स

ग्लॉस्टर की तुलना में, इसके कैबिन को नए डैशबोर्ड लेआउट के साथ फिर से डिज़ाइन किया गया है, जिसके सेंटर में 12.3-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है. इसमें उसी साइज़ का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दो वायरलेस चार्जिंग पैड वाला एक नया डिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल भी मिलता है.

मजेस्टर में ड्राइवर के लिए 12वे से एडजस्ट होने वाली पावर्ड फ्रंट सीटें मिलती हैं, साथ ही वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज फ़ंक्शन भी दिए गए हैं. इसका कैबिन 'स्मोक्ड एबोनी' थीम में तैयार किया गया है और यह छह और सात, दोनों तरह की सीट लेआउट में उपलब्ध है, जिसमें दूसरी लाइन के लिए कैप्टन सीटें दी गई हैं. 6-सीट वाला विकल्प केवल 4x2 स्पेसिफिकेशन में ही उपलब्ध है.

अन्य खासियतों में थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, 12-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और भी बहुत कुछ शामिल है.



सेफ़्टी इक्विपमेंट में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग शामिल हैं, जबकि Level 2 ADAS सिर्फ़ टॉप-स्पेक ट्रिम में ही दिया गया है. इसके मुख्य फ़ीचर्स में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वगैरह शामिल हैं.

एमजी मजेस्टर इंजन

मजेस्टर में वही 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन लगा है, जो ग्लॉस्टर से लिया गया है. यह 212 bhp की पावर और 479 Nm का टॉर्क बनाता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

यह एसयूवी 4x2 और 4x4, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. इसके फोर-व्हील ड्राइव वैरिएंट में 10 टेरेन मोड दिए गए हैं, जिनमें सेंड, स्नो, रॉक और मड शामिल हैं; साथ ही इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और क्रॉल कंट्रोल फ़ंक्शन भी मिलता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर तीन ड्राइव मोड – स्पोर्ट,नॉर्मल और ईको – भी दिए गए हैं, जबकि इसकी वॉटर वेडिंग क्षमता 810मिमी है.

भारतीय बाज़ार में मजेस्टर की मुख्य प्रतिद्वंद्वी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जिसकी कीमत रु.34.76 लाख से रु.50.46 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.