रेनॉ डस्टर DCT की रियल वर्ल्ड में फ्यूल एफिशिएंसी की टैस्टिंग हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित मई 27, 2026
हाइलाइट्स
- रेनॉ डस्टर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमेटिक शहर में 9.2 kmpl का माइलेज देती है
- असल दुनिया की टेस्टिंग में हाईवे पर इसकी फ़्यूल एफ़िशिएंसी 15.5 kmpl रही
- MID पर फ़्यूल एफ़िशिएंसी की रीडिंग असल आंकड़ों से लगभग 3 kmpl ज़्यादा थी
नई रेनॉ डस्टर आखिरकार वापस आ गई है, और हाल ही में हमें इसका ज़बरदस्त 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्शन चलाने का मौका मिला. जिन लोगों को लगता है कि 1.0-लीटर वाला इंजन काफी नहीं है, और हाइब्रिड वर्शन के लिए इंतज़ार बहुत लंबा है, उनके लिए हमने इस पावरट्रेन को अपनी 'रियल-वर्ल्ड' फ़्यूल-एफ़िशिएंसी टैस्टिंग से गुज़ारा, ताकि यह पता चल सके कि रोज़ाना की ड्राइविंग में यह असल में कितनी किफ़ायती है.
1.3-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस, जो 160 bhp की ताकत बनाती है, डस्टर में 7-स्पीड वेट-क्लच डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस सेटअप के साथ रेनॉ का मुख्य मकसद परफॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी के बीच संतुलन बनाना है, और असल दुनिया के आंकड़े भी इसी बात को दर्शाते हैं.
शहर में हमारे फ़्यूल-एफ़िशिएंसी टैस्ट के दौरान, डस्टर ने 9.2 kmpl का माइलेज दिया. हाइवे पर, यह आंकड़ा काफ़ी बेहतर होकर 15.5 kmpl हो गया. दिलचस्प बात यह है कि एसयूवी के MID ने पूरे टेस्ट साइकिल के दौरान ज़्यादा बेहतर आंकड़े दिखाए. शहर में गाड़ी चलाते समय, दिखाई गई फ़्यूल-एफ़िशिएंसी लगभग 11 kmpl के आस-पास रही, जबकि हाइवे पर गाड़ी चलाते समय यह 19 kmpl के करीब थी. दिखाई गई और असल एफ़िशिएंसी के बीच का अंतर लगभग 3 kmpl रहा.
