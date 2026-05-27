रेनॉ डस्टर DCT की रियल वर्ल्ड में फ्यूल एफिशिएंसी की टैस्टिंग हुई शुरू

हमने नई रेनॉ डस्टर 1.3 टर्बो-पेट्रोल DCT का फ़्यूल माइलेज टेस्ट किया.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित मई 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ डस्टर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमेटिक शहर में 9.2 kmpl का माइलेज देती है
  • असल दुनिया की टेस्टिंग में हाईवे पर इसकी फ़्यूल एफ़िशिएंसी 15.5 kmpl रही
  • MID पर फ़्यूल एफ़िशिएंसी की रीडिंग असल आंकड़ों से लगभग 3 kmpl ज़्यादा थी

नई रेनॉ डस्टर आखिरकार वापस आ गई है, और हाल ही में हमें इसका ज़बरदस्त 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्शन चलाने का मौका मिला. जिन लोगों को लगता है कि 1.0-लीटर वाला इंजन काफी नहीं है, और हाइब्रिड वर्शन के लिए इंतज़ार बहुत लंबा है, उनके लिए हमने इस पावरट्रेन को अपनी 'रियल-वर्ल्ड' फ़्यूल-एफ़िशिएंसी टैस्टिंग से गुज़ारा, ताकि यह पता चल सके कि रोज़ाना की ड्राइविंग में यह असल में कितनी किफ़ायती है.

 

1.3-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस, जो 160 bhp की ताकत बनाती है, डस्टर में 7-स्पीड वेट-क्लच डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस सेटअप के साथ रेनॉ का मुख्य मकसद परफॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी के बीच संतुलन बनाना है, और असल दुनिया के आंकड़े भी इसी बात को दर्शाते हैं.

शहर में हमारे फ़्यूल-एफ़िशिएंसी टैस्ट के दौरान, डस्टर ने 9.2 kmpl का माइलेज दिया. हाइवे पर, यह आंकड़ा काफ़ी बेहतर होकर 15.5 kmpl हो गया. दिलचस्प बात यह है कि एसयूवी के MID ने पूरे टेस्ट साइकिल के दौरान ज़्यादा बेहतर आंकड़े दिखाए. शहर में गाड़ी चलाते समय, दिखाई गई फ़्यूल-एफ़िशिएंसी लगभग 11 kmpl के आस-पास रही, जबकि हाइवे पर गाड़ी चलाते समय यह 19 kmpl के करीब थी. दिखाई गई और असल एफ़िशिएंसी के बीच का अंतर लगभग 3 kmpl रहा.

 

रेनॉ डस्टर 1.3 टर्बो डीसीटी की असल दुनिया में माइलेज

  • शहर में फ़्यूल एफ़िशिएंसी: 9.2 kmpl
  • हाईवे पर फ़्यूल एफ़िशिएंसी: 15.5 kmpl
  • चार मोटरों वाली EV, जो Ferrari की पहली ऐसी कार है, में 122 kWh की बैटरी लगी है और यह 530 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
    फेरारी Luce ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने
  • बदले हुए पावरट्रेन और टेक्नोलॉजी के साथ, फेसलिफ़्टेड S-क्लास ने इस साल जनवरी में अपना वैश्विक डेब्यू किया.
    2026 मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास फेसलिफ्ट भारत में 15 जून को होगी लॉन्च, मिलेगा PHEV का विकल्प
  • मजेस्टर की कीमतों की घोषणा अभी बाकी है.
    एमजी मजेस्टर का निर्माण लॉन्च से पहले हुआ शुरू
  • 15 मई से, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में प्रति लीटर रु.7 से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है.
    पेट्रोल, डीज़ल लगभग रु.3 हुआ महंगा, 11 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम
  • आने वाली फेसलिफ़्टेड पेट्रोल-डीज़ल टियागो के कैबिन से पर्दा उठाने के ठीक एक दिन बाद, हमें उसके EV मॉडल के कैबिन की झलक देखने को मिली है.
    2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट का कैबिन आया सामने, नया डैशबोर्ड, 360-डिग्री कैमरा और पीछे मिले AC वेंट्स
