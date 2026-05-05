निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 5, 2026
हाइलाइट्स
- यह डीलर स्तर पर उपलब्ध सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट है
- किट की कीमत रु.82,999 है और इसे ग्रेवाइट के किसी भी वेरिएंट में जोड़ा जा सकता है
- ग्रेवाइट में 71 बीएचपी का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ आता है
क्या आप निसान ग्रेवाइट सीएनजी का इंतज़ार कर रहे थे? तो अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ. निसान इंडिया ने आखिरकार ट्विन-सिलेंडर CNG रेट्रोफिटमेंट किट लॉन्च कर दी है, जिसे MPV के लॉन्च के समय पेश किया गया था. रु.82,999 की कीमत वाली यह CNG किट फैक्ट्री फिटमेंट के बजाय डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. हालांकि, निसान का कहना है कि ग्राहकों को किट के कंपोनेंट्स पर 3 साल/1,00,000 किमी की थर्ड-पार्टी वारंटी मिलेगी. यह किट मोटोज़न द्वारा निर्मित है. ट्विन-सिलेंडर CNG रेट्रोफिटमेंट किट निसान के अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से 16 राज्यों में उपलब्ध होगी.
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दिलचस्प बात यह है कि सीएनजी किट लगाने से तीसरी रो की सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. निसान ने दो सीएनजी सिलेंडरों को एक के ऊपर एक रखने का डिज़ाइन चुना है. प्रत्येक सिलेंडर में 25 लीटर पानी भरने की क्षमता है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी सीटें ऊपर होने पर बूट स्पेस न के बराबर होगा. ईंधन भरने का पॉइंट भी फ्यूल लिड के नीचे है, और निसान का कहना है कि अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कंपोनेंट ब्रैकेट फैक्ट्री-फिनिश इंटीग्रेशन को सुनिश्चित करते हैं.
निसान सुरक्षा को भी सर्वोपरि बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी सीक्वेंशियल बीएस6.2 कंप्लायंट सीएनजी किट पेश कर रही है, जिसमें प्रत्येक सिलेंडर की मोटाई 8.1 मिमी है. यह एक ICAT-अनुमोदित सिस्टम है जो सभी सुरक्षा मानकों के लिए प्रमाणित है. यह सिस्टम पेट्रोल और सीएनजी के बीच निर्बाध स्विचओवर की सुविधा भी मिलेगी.
निसान मोटर इंडिया के एमडी सौरभ वत्सा ने कहा, “इसे उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें रोज़मर्रा के पारिवारिक उपयोग के लिए 7-सीटर एमपीवी की व्यावहारिकता, लचीलापन और आराम की आवश्यकता होती है. सरकार द्वारा अनुमोदित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की शुरुआत के साथ, हम इस प्रस्ताव को और भी मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि यह न केवल चलाने में किफायती है, बल्कि एक स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर सेटअप के माध्यम से अपने पूर्ण 7-सीटर लचीलेपन, मॉड्यूलरिटी और क्षमता को भी बरकरार रखता है, जिससे स्थान और रोज़मर्रा के उपयोग में कोई समझौता नहीं होता है.”
निसान ग्रेवाइट में 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल मोड में लगभग 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. हालांकि, सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क में कमी आएगी. निसान ने अभी तक कोई आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि इसमें लगभग 5 बीएचपी और 5 एनएम की कमी आ सकती है. निसान ग्रेवाइट के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलता है, और आप दोनों ही वर्जन के साथ सीएनजी किट का विकल्प चुन सकते हैं.
निसान ने सीएनजी वैरिएंट के लिए कोई आधिकारिक ईंधन दक्षता आंकड़े भी साझा नहीं किए हैं; हालांकि, पेट्रोल मॉडल का माइलेज लगभग 19.6 किमी प्रति लीटर होने का दावा किया गया है. निसान ने यह भी पुष्टि नहीं की है कि एमपीवी के किन वेरिएंट में सीएनजी किट का विकल्प उपलब्ध होगा. मैग्नाइट की तरह, हमें उम्मीद है कि यह सभी एमपीवी वेरिएंट के साथ उपलब्ध होगा क्योंकि यह केवल एक रेट्रोफिटमेंट है.
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