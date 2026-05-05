निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
एथरबजाजकेटीएम 390 एसएमसी आरकेटीएमयामाहा YZF R7
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की

रु.82,999 की कीमत वाला यह सीएनजी किट फैक्ट्री फिटमेंट के बजाय डीलरशिप स्तर पर उपलब्ध होगा. हालांकि, निसान का कहना है कि ग्राहकों को किट के पार्ट्स पर 3 साल/1,00,000 किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी मिलेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह डीलर स्तर पर उपलब्ध सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट है
  • किट की कीमत रु.82,999 है और इसे ग्रेवाइट के किसी भी वेरिएंट में जोड़ा जा सकता है
  • ग्रेवाइट में 71 बीएचपी का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो मैनुअल और एएमटी विकल्पों के साथ आता है

क्या आप निसान ग्रेवाइट सीएनजी का इंतज़ार कर रहे थे? तो अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ. निसान इंडिया ने आखिरकार ट्विन-सिलेंडर CNG रेट्रोफिटमेंट किट लॉन्च कर दी है, जिसे MPV के लॉन्च के समय पेश किया गया था. रु.82,999 की कीमत वाली यह CNG किट फैक्ट्री फिटमेंट के बजाय डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. हालांकि, निसान का कहना है कि ग्राहकों को किट के कंपोनेंट्स पर 3 साल/1,00,000 किमी की थर्ड-पार्टी वारंटी मिलेगी. यह किट मोटोज़न द्वारा निर्मित है. ट्विन-सिलेंडर CNG रेट्रोफिटमेंट किट निसान के अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से 16 राज्यों में उपलब्ध होगी.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ ट्राइबर में अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वन-टच फोल्डिंग सेकंड-रो सीट और भी कई फीचर्स मिले

 

दिलचस्प बात यह है कि सीएनजी किट लगाने से तीसरी रो की सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. निसान ने दो सीएनजी सिलेंडरों को एक के ऊपर एक रखने का डिज़ाइन चुना है. प्रत्येक सिलेंडर में 25 लीटर पानी भरने की क्षमता है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी सीटें ऊपर होने पर बूट स्पेस न के बराबर होगा. ईंधन भरने का पॉइंट भी फ्यूल लिड के नीचे है, और निसान का कहना है कि अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कंपोनेंट ब्रैकेट फैक्ट्री-फिनिश इंटीग्रेशन को सुनिश्चित करते हैं.

Nissan Gravite CNG retrofitment kit 2


निसान सुरक्षा को भी सर्वोपरि बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी सीक्वेंशियल बीएस6.2 कंप्लायंट सीएनजी किट पेश कर रही है, जिसमें प्रत्येक सिलेंडर की मोटाई 8.1 मिमी है. यह एक ICAT-अनुमोदित सिस्टम है जो सभी सुरक्षा मानकों के लिए प्रमाणित है. यह सिस्टम पेट्रोल और सीएनजी के बीच निर्बाध स्विचओवर की सुविधा भी मिलेगी.

 

निसान मोटर इंडिया के एमडी सौरभ वत्सा ने कहा, “इसे उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें रोज़मर्रा के पारिवारिक उपयोग के लिए 7-सीटर एमपीवी की व्यावहारिकता, लचीलापन और आराम की आवश्यकता होती है. सरकार द्वारा अनुमोदित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की शुरुआत के साथ, हम इस प्रस्ताव को और भी मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि यह न केवल चलाने में किफायती है, बल्कि एक स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर सेटअप के माध्यम से अपने पूर्ण 7-सीटर लचीलेपन, मॉड्यूलरिटी और क्षमता को भी बरकरार रखता है, जिससे स्थान और रोज़मर्रा के उपयोग में कोई समझौता नहीं होता है.”

Nissan Gravite 34 jpg

निसान ग्रेवाइट में 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल मोड में लगभग 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. हालांकि, सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क में कमी आएगी. निसान ने अभी तक कोई आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि इसमें लगभग 5 बीएचपी और 5 एनएम की कमी आ सकती है. निसान ग्रेवाइट के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलता है, और आप दोनों ही वर्जन के साथ सीएनजी किट का विकल्प चुन सकते हैं.

 

निसान ने सीएनजी वैरिएंट के लिए कोई आधिकारिक ईंधन दक्षता आंकड़े भी साझा नहीं किए हैं; हालांकि, पेट्रोल मॉडल का माइलेज लगभग 19.6 किमी प्रति लीटर होने का दावा किया गया है. निसान ने यह भी पुष्टि नहीं की है कि एमपीवी के किन वेरिएंट में सीएनजी किट का विकल्प उपलब्ध होगा. मैग्नाइट की तरह, हमें उम्मीद है कि यह सभी एमपीवी वेरिएंट के साथ उपलब्ध होगा क्योंकि यह केवल एक रेट्रोफिटमेंट है.

# Nissan Gravite MPV# Nissan Gravite CNG# Nissan Gravite CNG Price# Nissan Gravite# Nissan CNG Kit# Nissan India# Gravite CNG Kit# MPV# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,404 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 होंडा अमेज़,
    2018 होंडा अमेज़
    S (OP) | 48,519 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.78 लाख
    ₹ 8,461/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 58,851 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.95 लाख
    ₹ 13,326/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन टाइगन,
    2022 फॉक्सवैगन टाइगन
    1.0 TSI Highline | 58,665 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.53 लाख
    ₹ 20,157/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जर्मनी में बीएमडब्ल्यू के डिंगोल्फिंग प्लांट में बनी, 4 सीरीज का यह शक्तिशाली, ओपन-टॉप वैरिएंट भारत में पूर्ण आयात के रूप में भेजा जाता है.
    भारत में बीएमडब्ल्यू M440i xDrive कन्वर्टिबल हुई लॉन्च, कीमत रु.1.09 करोड़
  • यह प्रणाली NH-48 के सूरत से भरूच हिस्से पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर स्थापित की गई है.
    गुजरात में भारत का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम हुआ शुरू
  • ह्यून्दे ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की, लेकिन फिर भी टाटा और महिंद्रा से पीछे रह गई, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर बने रहे.
    अप्रैल 2026 में ऑटो बिक्री: ह्यून्दे, टाटा, महिंद्रा और किआ ने नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की
  • फेरारी की पहली चार दरवाजों वाली, चार सीटों वाली कार को एक स्पेशल हैंडलिंग पैकेज के साथ एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है ताकि इसे चलाना अधिक गतिशील हो सके.
    फेरारी Purosangue का Handling Speciale वैरिएंट हुआ लॉन्च, नए एक्टिव सस्पेंशन से हैंडलिंग और भी शानदार बनी
  • मई महीने में कई नई कारों का शुभारंभ होगा, जिनमें कुछ इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी भी शामिल होंगी.
    मई 2026 में लॉन्च होने वाली 5 नई कारें, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और एसयूवी शामिल
  • जर्मनी में बीएमडब्ल्यू के डिंगोल्फिंग प्लांट में बनी, 4 सीरीज का यह शक्तिशाली, ओपन-टॉप वैरिएंट भारत में पूर्ण आयात के रूप में भेजा जाता है.
    भारत में बीएमडब्ल्यू M440i xDrive कन्वर्टिबल हुई लॉन्च, कीमत रु.1.09 करोड़
  • यह प्रणाली NH-48 के सूरत से भरूच हिस्से पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर स्थापित की गई है.
    गुजरात में भारत का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम हुआ शुरू
  • ह्यून्दे ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की, लेकिन फिर भी टाटा और महिंद्रा से पीछे रह गई, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर बने रहे.
    अप्रैल 2026 में ऑटो बिक्री: ह्यून्दे, टाटा, महिंद्रा और किआ ने नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की
  • फेरारी की पहली चार दरवाजों वाली, चार सीटों वाली कार को एक स्पेशल हैंडलिंग पैकेज के साथ एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है ताकि इसे चलाना अधिक गतिशील हो सके.
    फेरारी Purosangue का Handling Speciale वैरिएंट हुआ लॉन्च, नए एक्टिव सस्पेंशन से हैंडलिंग और भी शानदार बनी
  • मई महीने में कई नई कारों का शुभारंभ होगा, जिनमें कुछ इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी भी शामिल होंगी.
    मई 2026 में लॉन्च होने वाली 5 नई कारें, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और एसयूवी शामिल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की