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रेनॉ ट्राइबर में अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वन-टच फोल्डिंग सेकंड-रो सीट और भी कई फीचर्स मिले

अपडेटेड ट्राइबर की कीमत अब रु.9,000 तक बढ़ गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 29, 2026

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हाइलाइट्स

  • रेनॉ ट्राइबर में अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वन-टच फोल्डिंग सेकंड-रो सीट और भी कई फीचर्स मिलेटॉप वेरिएंट में अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है
  • सभी वेरिएंट में वन-टच ऑपरेशन के साथ पूरी तरह से फोल्ड होने वाली दूसरी पंक्ति की सीटें मिलती हैं
  • मिड वेरिएंट में अधिक आराम और सुविधा के फीचर्स मिलते हैं

रेनॉ ने नए मॉडल वर्ष के लिए ट्राइबर को अपडेट किया है, जिसकी कीमत रु.5.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नए मॉडल वर्ष के अपडेट में आराम और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है, और अधिकांश बदलाव नए फीचर्स के रूप में किए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; 1.90 लाख बुकिंग पेंडिंग

 

2026 रेनॉ ट्राइबर: फीचर बदलाव

बेस ऑथेंटिक ट्रिम से शुरू होकर, ट्राइबर के सभी वेरिएंट में अब पूरी तरह से फोल्ड होने वाली दूसरी रो की बेंच सीट मिलती है, जिसमें तीसरी रो तक आसानी से पहुंचने के लिए वन-टच टम्बल फंक्शन दिया गया है. नई सीटों से सामान रखने की जगह बढ़ जाती है, रेनॉ का दावा है कि दूसरी रो की सीट को फोल्ड करने पर बूट स्पेस 1065 लीटर तक हो जाता है.

2026 Renault Triber 2

नई पूरी तरह से फोल्ड होने वाली दूसरी रो की सीटें 1,000 लीटर से अधिक सामान रखने की जगह मिलती हैं

 

वहीं, इवोल्यूशन ट्रिम में अब स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और टेलीफोन कंट्रोल के साथ-साथ दिन-रात एडजस्ट होने वाला रियर व्यू मिरर और रियर केबिन लाइट भी मिलती है. ये फीचर्स पहले केवल टेक्नो ट्रिम से आगे के वेरिएंट में ही उपलब्ध थे.

2026 Renault Triber 3

दूसरी रो की सीटों को आसानी से मोड़ने के लिए एक नया वन-टच फोल्डिंग मैकेनिज्म दिया गया है

 

वहीं, टेक्नो वेरिएंट में वे सभी फीचर्स मिलते हैं जो पहले केवल फुली लोडेड ट्राइबर में ही उपलब्ध थे. इनमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर डिफॉगर, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, तीनों रो में 12V पावर आउटलेट और 2 ट्वीटर सहित 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम शामिल हैं - जबकि पिछले मॉडल में केवल 4-स्पीकर सेटअप था.

 

पूरी तरह से फीचर लोडेड ट्राइबर इमोशन अब पहली बार ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ पेश की जा रही है, इस सबकॉम्पैक्ट एमपीवी में एम्बेडेड रीडआउट के साथ किगर-शैली के डायल-आधारित नियंत्रण दिए गए हैं.

2026 Renault Triber 1

सबसे महंगे वैरिएंट में पहली बार ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा दी गई है; स्विचगियर किगर के साथ साझा किया गया है

 

2026 रेनॉ ट्राइबर: पावरट्रेन

ट्राइबर के इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम टॉर्क वाला 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. सबसे महंगे मॉडल में 5-स्पीड एएमटी का विकल्प भी उपलब्ध है.

 

2026 रेनॉ ट्राइबर की कीमतें

 नई कीमतें (एक्स-शोरूम)पुरानी कीमतें (एक्स-शोरूम)अंतर
ऑटोमेटिक मैनुअलरु.5.81 लाखरु.5.76 लाखरु.5,000
इवोल्यूशन मैनुअलरु.6.70 लाखरु.6.63 लाखरु,7,000
टेक्नो मैनुअलरु.7.39 लाखरु.7.32 लाखरु.7,000
इमोशन मैनुअलरु.8.00 लाखरु.7.91 लाखरु.9,000
इमोशन ऑटोमेटिकरु.8.48 लाखरु.8.39 लाखरु.9,000

कीमत की बात करें तो, नए ट्राइबर की कीमत वेरिएंट के आधार पर पहले से रु.9,000  तक अधिक हो गई है.
 

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