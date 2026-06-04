स्कोडा Peaq एसयूवी की बाहरी डिज़ाइन का स्केच आया सामने, 23 जून को होगी पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 4, 2026
हाइलाइट्स
- लगभग 4.9 मीटर की लंबाई के साथ, यह स्कोडा की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कार होगी
- इसकी ताकत 201 bhp से लेकर 295 bhp तक होगी
- चुनिंदा वेरिएंट्स के लिए इसकी दावा की गई रेंज 600 km से ज़्यादा है
स्कोडा ने 23 जून को अपने ग्लोबल डेब्यू से पहले, आने वाली पीक इलेक्ट्रिक एसयूवी के पहले डिज़ाइन स्केच जारी किए हैं. इस मॉडल को इस साल की शुरुआत में रोड टेस्टिंग के दौरान पूरी तरह ढके हुए देखा गया था, लेकिन ये नए स्केच इसके बाहरी डिज़ाइन की अब तक की सबसे साफ़ झलक दिखाते हैं. विज़न 7S कॉन्सेप्ट पर आधारित, Peaq स्कोडा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मॉडल और ब्रांड की नई फ़्लैगशिप EV बनेगी.
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स्कोडा Peaq: बाहरी डिज़ाइन
इन स्केच से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक उन टेस्ट गाड़ियों जैसा ही है, जिन्हें पहले देखा गया था. सामने की तरफ, Peaq में एक चौड़ा और सीधा फ़ेसिया है, जिसके नाक वाले हिस्से पर एक पतली लाइट बार पूरी चौड़ाई में फैली हुई है. बम्पर के निचले हिस्से में लाइट एलिमेंट्स लगे हैं, जबकि निचले सेक्शन में वर्टिकल डिटेलिंग वाला एक चौड़ा इनटेक एरिया है. इनमें से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स छिपे हुए प्रोटोटाइप पर भी दिखाई देते हैं.
साइड से देखने पर, Peaq का डिज़ाइन लंबे व्हीलबेस वाला दिखता है, जिसमें ओवरहैंग छोटे होते हैं और छत की लाइन काफ़ी हद तक सपाट होती है. स्केच में जो कुल मिलाकर आकार दिखता है, वह टेस्ट गाड़ियों से काफ़ी मिलता-जुलता है; इसमें कंधे जैसी उभरी हुई लाइन, चौकोर व्हील आर्च और पीछे के मोटे पिलर का डिज़ाइन शामिल है. डिज़ाइन स्केच में बड़े और हवा को काटने वाले (एरोडायनामिक) अलॉय व्हील दिखाए गए हैं, जबकि प्रोटोटाइप गाड़ियों में भी इसी तरह के डिज़ाइन वाले, प्रोडक्शन के लिए तैयार एयरो-स्टाइल व्हील लगे हुए दिखते हैं.
स्केच और प्रोटोटाइप के बीच, पीछे का डिज़ाइन भी काफी हद तक वैसा ही नज़र आता है. पतली, आड़ी टेललैंप्स ऊपर की ओर जाते हुए वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स में मिल जाती हैं. इस एसयूवी में एक रूफ़ स्पॉइलर और लगभग सीधी टेलगेट भी दी गई है.
स्कोडा Peaq डायमेंशन
लगभग 4,900mm लंबी और 2,965mm के व्हीलबेस पर बनी Peaq, स्कोडा की लाइन-अप में सबसे बड़ी कार होगी. यह 5-सीट और 7-सीट, दोनों लेआउट में उपलब्ध होगी. 5-सीट वाले वर्जन में 935 लीटर तक का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि 7-सीट वाले मॉडल में सभी सीटें लगी होने पर 299 लीटर का स्पेस मिलेगा. इसमें 37 लीटर का फ्रंट स्टोरेज (फ्रंक) भी दिया गया है.
स्कोडा Peaq: कैबिन
हालांकि इसका कैबिन अभी तक छिपा हुआ है, लेकिन स्कोडा ने पहले ही यह कन्फर्म कर दिया है कि Peaq में 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13.6-इंच का वर्टिकली ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो स्कोडा के लेटेस्ट एंड्रॉइड-बेस्ड सॉफ्टवेयर पर चलेगा. इसमें गूगल मैप्स, यूट्यूब, Spotify इंटीग्रेशन, एक डिजिटल की और एक ऑप्शनल हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स उपलब्ध होंगे.
स्कोडा Peaq: पावरट्रेन और बैटरी पैक
पावरट्रेन विकल्पों में तीन वेरिएंट शामिल होंगे – 60, 90 और 90x – जो 201 bhp से 295 bhp के बीच पावर देंगे. एंट्री-लेवल Peaq 60 में 63 kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आएगा और 460 km से ज़्यादा की रेंज देगा. यह 201 bhp की पावर देता है, 8.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 160 kmph है. यह 27 मिनट से भी कम समय में 10 से 80% तक DC फ़ास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.
Peaq 90 में आपको एक बड़ा 91 kWh का बैटरी पैक और एक ज़्यादा पावरफुल रियर-व्हील-ड्राइव मोटर मिलती है, जो 282 bhp की पावर देती है. स्कोडा का दावा है कि इसकी रेंज 600 km से ज़्यादा है, जबकि 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ने में इसे 7.1 सेकंड लगते हैं. इसकी टॉप स्पीड 180 kmph है, और 10 से 80% तक DC फ़ास्ट चार्जिंग 28 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाती है.
इस रेंज में सबसे ऊपर डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव Peaq 90x है. 295 bhp की ताकत देने वाली यह कार 6.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसमें 90 वेरिएंट वाली बड़ी 91 kWh की बैटरी पैक लगी है. स्कोडा का दावा है कि इसकी रेंज 600 km से ज़्यादा है, जबकि DC फ़ास्ट चार्जिंग से इसे 10 से 80% तक चार्ज होने में 28 मिनट से भी कम समय लगता है. 90x की टॉप स्पीड 180 kmph भी है.
स्कोडा Peaq: क्या यह भारत आएगी?
Peaq, स्कोडा की बढ़ती हुई EV रेंज में सबसे ऊपर होगी – Enyaq, Elroq और हाल ही में पेश की गई Epiq से भी ऊपर. भारत की बात करें तो, इस ब्रांड ने ऑटो एक्स्पो 2025 में विज़न 7S कॉन्सेप्ट दिखाया था – जिस पर Peaq आधारित है. हालाँकि कंपनी ने अभी तक Peaq के लिए अपनी योजनाओं की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने पहले भारत के लिए स्थानीय रूप से विकसित एक मास-मार्केट EV पेश करने के बारे में बात की है. यह देखना बाकी है कि Peaq आखिरकार उस लाइनअप में शामिल होती है या नहीं.
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