पोर्श इंडिया ने कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन के लिए बायबैक प्लान लॉन्च किए

लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी पोर्श इंडिया ने 'एश्योर्ड बाय-बैक प्रोग्राम' लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम के तहत पोर्श कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन पर ऑफ़र का फ़ायदा उठाया जा सकता है.

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पोर्श की बायबैक स्कीम: डिटेल

पोर्श ने कहा है कि इस प्रोग्राम के तहत, ग्राहक 36 महीने (3 साल) के लिए अपनी कार की रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) तय कर सकते हैं. इसके लिए, कार बनाने वाली कंपनी ने एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पूरी प्रक्रिया आसानी से हो सके. साथ ही, यह स्कीम ग्राहकों को पुरानी कारों की बदलती मार्केट वैल्यू से सुरक्षित रखती है, क्योंकि उन्हें कार खरीदते समय ही भविष्य के लिए एक तय कीमत की गारंटी मिल जाती है.

पोर्श इंडिया के हेड, आशुतोष दीक्षित ने कहा, "एश्योर्ड बाय-बैक प्रोग्राम शुरू करने से हमारे ग्राहकों को ज़्यादा निश्चिंतता मिलती है और साथ ही उन्हें पोर्श ब्रांड के साथ अपना सफ़र जारी रखने की सुविधा भी मिलती है. जैसे-जैसे हम ओनरशिप के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं, यह पहल ऐसे समाधान देने के हमारे कमिटमेंट को दिखाती है जो ग्राहकों की ओनरशिप यात्रा के दौरान उनकी मदद करते हैं."

इस प्रोग्राम में ब्रांड के तीन मॉडल शामिल हैं: पोर्श कायेन (Porsche Cayenne), मकान इलेक्ट्रिक (Macan Electric) और टायकन (Taycan)। तय की गई वैल्यू हर मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होती है. पोर्श कायेन के लिए, ग्राहक गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत का 70% तक तय वैल्यू (assured value) पा सकते हैं. वहीं, मकान इलेक्ट्रिक या टायकन खरीदने वाले ग्राहक गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत का 55% तक पा सकते हैं. इस प्रोग्राम का मकसद गाड़ी खरीदने की प्लानिंग को आसान बनाना है, ताकि ग्राहक अपनी अगली गाड़ी की खरीद के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकें.

पोर्श की भारत में लाइनअप

भारत में पोर्श की मौजूदा लाइनअप में मकान, मकान इलेक्ट्रिक, कायेन, कायेन कूपे, पनाराम, टायकन और मशहूर 911 शामिल हैं, जो लग्ज़री एसयूवी, स्पोर्ट्स कार, सेडान और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. फ़िलहाल, भारत में 718 मॉडल ऑर्डर के लिए उपलब्ध नहीं है.

मकान ब्रांड का सबसे सस्ता मॉडल है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹89.65 लाख से शुरू होती है, जबकि मकान इलेक्ट्रिक की कीमत लगभग ₹1.22 करोड़ से शुरू होती है.

कायेन की शुरुआती कीमत लगभग ₹1.39 करोड़ है, और टायकन व पनामेरा की कीमत लगभग ₹1.70 करोड़ से शुरू होती है. 911 रेंज की शुरुआती कीमत लगभग ₹2 करोड़ है, और इसके ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस वाले वेरिएंट्स की कीमत लगभग ₹3.80 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक जाती है.