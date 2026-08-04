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मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च किए; नई Primacy 5 रेंज की कीमतें रु.10,000 से शुरू

कंपनी ने पिछले साल भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च करने की योजना का ऐलान किया था.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • साइज़ 16 से 22 इंच तक हैं
  • ये मिशेलिन टायर्स और सर्विस आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे
  • अगले साल भारत में बनी टायर की अन्य रेंज भी आएंगी

मिशेलिन इंडिया ने भारत में अपने पहले घरेलू स्तर पर बने पैसेंजर कार टायर, नए 'प्राइमेसी 5' (Primacy 5) को लॉन्च किया है. रु.10,000 की शुरुआती कीमत वाले 'प्राइमेसी 5' टायर 16 से 22 इंच के साइज़ में उपलब्ध हैं और इन्हें देश भर में मिशेलिन के 'मिशेलिन टायर एंड सर्विस' (MTS) सेंटर्स के नेटवर्क के ज़रिए आफ्टरमार्केट फिटमेंट के लिए खरीदा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि नया 'प्राइमेसी 5', अभी बाज़ार में मौजूद 'प्राइमेसी 4 ST' के मुकाबले कम रोलिंग रेजिस्टेंस देता है और इसे इंटरनल कंबशन (ICE) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के मॉडल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Michelin Primacy 5 main

मिशेलिन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु देशपांडे ने कहा, "भारत में बड़ी कारों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम इसे इंच में देखें, तो हमारा मानना ​​है कि 16 इंच और उससे बड़े साइज़ वाले टायर का मार्केट काफ़ी बढ़ेगा, जबकि 13, 14 और 15 इंच वाले टायर की मांग कम हो रही है—हालांकि ये टायर अभी भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन असल ग्रोथ 16 इंच वाले टायर में ही हो रही है. इसलिए, हम चेन्नई में 16 इंच से लेकर 22 इंच तक के टायर बनाएंगे। यानी 16 से 22 इंच के टायर वाली सभी कारों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे."

 

यह भी पढ़ें; भारत में लॉन्च से पहले BMW 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू

 

कंपनी ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय बाज़ार में एक बड़ा बदलाव आया है; पहले यह हैचबैक कारों का बाज़ार था, लेकिन अब यहाँ SUV और बड़ी कारों का दबदबा है. इस वजह से 16 इंच और उससे बड़े साइज़ के टायरों की मांग बढ़ी है.

 

मिशेलिन का दावा है कि प्राइमेसी 5 EV-रेडी है और आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों के लोड, वज़न और ड्राइवट्रेन की ज़रूरतों को संभालने में सक्षम है. साथ ही, कंपनी का कहना है कि नए टायर मौजूदा प्राइमेसी 4 की तुलना में 6.5% कम रोलिंग रेजिस्टेंस देते हैं, जिससे रेंज या माइलेज बेहतर होता है.

 

मिशेलिन ने कहा है कि उसने अपने टायरों का मुकाबला ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल और योकोहामा जैसे प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के टायरों से किया है. इसमें पाया गया कि 'प्राइमेसी 5' (Primacy 5) गीली सड़क पर 8 मीटर तक और 2 mm तक घिसे हुए ट्रेड (tread) के साथ 9 मीटर तक कम दूरी में ब्रेक लगाने की सुविधा देता है. कंपनी का यह भी दावा है कि 'प्राइमेसी 4' (Primacy 4) की तुलना में इसमें राइड कम्फर्ट (सवारी के आराम) में 10 प्रतिशत तक सुधार हुआ है.

 

भारत-स्पेसिफिक प्राइमेसी 5s में मामूली बदलाव

एक दिलचस्प बात यह है कि 'मेड-इन-इंडिया' Primacy 5 की केमिस्ट्री और इसके पार्ट्स काफ़ी हद तक विदेशों में बने टायरों जैसे ही हैं, लेकिन भारतीय माहौल के हिसाब से इनमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं.

Michelin Primacy 5 1 1

टायर बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हुए, मिशेलिन चेन्नई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीन-फ्रांस्वा रेने ने कहा, "सब कुछ वैसा ही है. हम बस टायर के अंदर कुछ मटीरियल जोड़ रहे हैं ताकि भारत की सड़कों पर आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। लेकिन इसके अलावा, सभी कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे हैं। रॉ मटीरियल और क्वालिटी के नज़रिए से, सब कुछ एक जैसा है."

 

शुरुआत में सिर्फ़ आफ्टरमार्केट, लेकिन OEM के साथ सहयोग के लिए भी तैयार

फिलहाल, मिशेलिन का कहना है कि नई प्राइमेसी 5 सीरीज़ देश भर में उसके 150 से ज़्यादा MTS आउटलेट्स पर उपलब्ध होगी और इस संख्या को और बढ़ाने की योजना है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि भविष्य में प्रोडक्शन क्षमता बढ़ने पर वह OEM के साथ मिलकर काम करने पर भी विचार करेगी.

 

देशपांडे ने कहा, “हमारे सभी बिज़नेस में OE (ओरिजिनल इक्विपमेंट) हमारे लिए एक अहम हिस्सा है. आपको बता दें कि हम पिछले 10 सालों से ट्रक और बस के टायर बना रहे हैं. जब हमने यहाँ ट्रक और बस की फैक्ट्री शुरू की थी, तो हमने सबसे पहले रिप्लेसमेंट मार्केट पर ध्यान दिया था, लेकिन अब हम OEM को भी टायर बेच रहे हैं. हम अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, वोल्वो, आइशर और डेमलर जैसी कंपनियों को टायर बेचते हैं; ये सभी ट्रक सेगमेंट में हमारे OE कस्टमर हैं. हमें उम्मीद है कि पैसेंजर कारों के मामले में भी ऐसा ही होगा. हम रिप्लेसमेंट मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देंगे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मौके मिलेंगे, OE सेगमेंट में भी काम शुरू हो जाएगा.”

 

मिशेलिन का कहना है कि वह 2027 के आखिर तक अपने चेन्नई प्लांट में पैसेंजर कार टायर का प्रोडक्शन बढ़ाएगी और टायर की नई रेंज भी लॉन्च करेगी. कंपनी ने पिछले साल अपनी 'मेड-इन-इंडिया' रेंज के तहत 'पायलट स्पोर्ट 5' और 'LTX ट्रेल' पेश किए थे.

 

देशपांडे ने कहा, "हम प्राइमेसी 5 के साथ शुरुआत कर रहे हैं. हम उन सभी टायर लाइन्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगे जिन्हें हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में बेच रहे हैं, जैसे पायलट स्पोर्ट 5 या LTX Trail." "आने वाले महीनों में फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा. पायलट स्पोर्ट 5 और LTX Trail भारत में बनेंगे; आने वाले महीनों में ये सभी टायर लाइन्स हमारे चेन्नई प्लांट से बनकर निकलेंगी. इसमें सालों नहीं लगेंगे; मैं कहूंगा कि यह बहुत जल्द होने वाला है."

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