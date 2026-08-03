मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचीं, घरेलू बाज़ार में बनाया नया रिकॉर्ड
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 3, 2026
हाइलाइट्स
- यह पहली बार है जब किसी कार ब्रांड ने घरेलू बाज़ार में 2 लाख यूनिट बेची हैं
- जुलाई में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 4 कारें मारुति सुज़ुकी की हैं
- इस ब्रांड ने जुलाई में अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी बनाया
भारत की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुज़ुकी ने जुलाई महीने में घरेलू बाज़ार में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचकर बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है. यह पहली बार है जब किसी कंपनी ने भारतीय बाज़ार में एक ही महीने में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं. कंपनी ने पिछले महीने कुल 2,00,123 यूनिट्स भेजीं, जिसमें 3,920 कमर्शियल गाड़ियाँ भी शामिल थीं. कुल मिलाकर, मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2,41,421 गाड़ियाँ बेचीं, जिसमें 30,056 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी शामिल था. यह जुलाई 2025 में कंपनी द्वारा बेची गई कुल गाड़ियों की संख्या से 33% ज़्यादा था.
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जुलाई में डिज़ायर एक बार फिर देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही
रिटेल आंकड़ों की बात करें तो कंपनी ने कुल 1,78,000 गाड़ियां बेचीं, जो जुलाई महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री थी. कंपनी ने पिछले महीने अपनी CNG गाड़ियों की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री (83,000 यूनिट) और अपनी MPV, अर्टिगा (21,606) की भी सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की. जुलाई में बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 4 कारें मारुति सुज़ुकी की थीं और अर्टिगा के अलावा इनमें डिज़ायर (23,791 यूनिट), स्विफ्ट (21,538 यूनिट) और फ्रोंक्स (19,473 यूनिट) शामिल थीं. मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2,48,845 गाड़ियां बनाकर प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया.
मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी ब्रांड के पास लगभग 1.60 लाख पेंडिंग बुकिंग हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मार्केट में कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च, ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को हर दिन लगभग 2,000 बुकिंग मिल रही हैं और तीनों पावरट्रेन (टर्बो, NA पेट्रोल और CNG) की मांग लगभग बराबर है. ब्रांड के अनुसार, उसकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को अब हर महीने लगभग 4,000 बुकिंग मिल रही हैं.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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