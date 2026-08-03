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मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचीं, घरेलू बाज़ार में बनाया नया रिकॉर्ड

ब्रांड ने पिछले महीने कुल 2,41,421 यूनिट बेचीं, जिसमें 30,056 कारों का एक्सपोर्ट भी शामिल था.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 3, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यह पहली बार है जब किसी कार ब्रांड ने घरेलू बाज़ार में 2 लाख यूनिट बेची हैं
  • जुलाई में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 4 कारें मारुति सुज़ुकी की हैं
  • इस ब्रांड ने जुलाई में अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी बनाया

भारत की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुज़ुकी ने जुलाई महीने में घरेलू बाज़ार में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचकर बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है. यह पहली बार है जब किसी कंपनी ने भारतीय बाज़ार में एक ही महीने में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं. कंपनी ने पिछले महीने कुल 2,00,123 यूनिट्स भेजीं, जिसमें 3,920 कमर्शियल गाड़ियाँ भी शामिल थीं. कुल मिलाकर, मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2,41,421 गाड़ियाँ बेचीं, जिसमें 30,056 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी शामिल था. यह जुलाई 2025 में कंपनी द्वारा बेची गई कुल गाड़ियों की संख्या से 33% ज़्यादा था.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों का खुलासा हुआ: सबसे महंगे मॉडल की कीमत रु.13.55 लाख

Maruti Suzuki Dzire Image 60

जुलाई में डिज़ायर एक बार फिर देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही

 

रिटेल आंकड़ों की बात करें तो कंपनी ने कुल 1,78,000 गाड़ियां बेचीं, जो जुलाई महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री थी. कंपनी ने पिछले महीने अपनी CNG गाड़ियों की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री (83,000 यूनिट) और अपनी MPV, अर्टिगा (21,606) की भी सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की. जुलाई में बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 4 कारें मारुति सुज़ुकी की थीं और अर्टिगा के अलावा इनमें डिज़ायर (23,791 यूनिट), स्विफ्ट (21,538 यूनिट) और फ्रोंक्स (19,473 यूनिट) शामिल थीं. मारुति सुज़ुकी ने जुलाई में 2,48,845 गाड़ियां बनाकर प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया.

 

मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी ब्रांड के पास लगभग 1.60 लाख पेंडिंग बुकिंग हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मार्केट में कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च, ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को हर दिन लगभग 2,000 बुकिंग मिल रही हैं और तीनों पावरट्रेन (टर्बो, NA पेट्रोल और CNG) की मांग लगभग बराबर है. ब्रांड के अनुसार, उसकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को अब हर महीने लगभग 4,000 बुकिंग मिल रही हैं.

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